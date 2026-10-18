Zorrito Quintiero y Fernando Samalea celebran el MTV Unplugged de Charly García: “Detrás de ese genio hay una persona cariñosa”

El homenaje recupera un repertorio que, según Zorrito, nunca tuvo la gira que merecía tras la grabación

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A tres décadas de Hello! MTV Unplugged, el repertorio acústico de Charly García volverá a escena con varios de los músicos que participaron de aquella histórica grabación. El homenaje por los 30 años del disco llegará al Teatro Coliseo el 19 de octubre, después de una serie de funciones realizadas en La Fábrica, el espacio que funciona en la antigua casa-estudio del músico en el barrio porteño de Palermo.

La propuesta reunirá a Fabián “Zorrito” Quintiero, en teclados y bajo; Fernando Samalea, en batería; y a los hermanos Erica y Ulises Di Salvo, en violín y violoncello. Junto a Emme Vitale y la saxofonista Michelle Bliman, los intérpretes retomarán las canciones que formaron parte del especial registrado para MTV en 1995.

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García compró en 1987 una casona de la calle Fitz Roy y la convirtió en su espacio de trabajo. Durante casi dos décadas, hasta 2005, la propiedad alojó ensayos, grabaciones y distintas etapas de su producción artística. Allí se preparó también el MTV Unplugged de 1995, en un momento de expansión del formato de la señal musical.

La incorporación del violín y el violoncello definió la sonoridad que buscaba Charly García para el Unplugged

El edificio funciona hoy como sala y bar bajo el nombre de La Fábrica, con conciertos programados cada semana desde hace más de un año. Desde ese mismo sitio nació la idea de recuperar en vivo el álbum que García grabó tres décadas atrás.

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La producción original debió conciliar la lógica acústica que proponía MTV con el sonido de una etapa marcada por secuencias e instrumentos eléctricos en la obra de García. La formación encontró entonces una versión propia para el repertorio, cuyo resultado quedó plasmado en Hello! MTV Unplugged.

Una muñeca que hablaba sola terminó convertida en parte de la escenografía del MTV Unplugged

En diálogo con Teleshow en La Fábrica, Fabián “Zorrito” Quintiero y Fernando Samalea hablaron del regreso a Hello! MTV Unplugged, tres décadas después de la grabación que acompañó a Charly García en Miami. Para los músicos, retomar esas canciones en el espacio que fue casa y estudio del músico modifica el trabajo previo al show del Teatro Coliseo.

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Zorrito Quintiero, uno de los protagonistas del histórico Hello! MTV Unplugged de Charly García

- ¿Les vienen recuerdos de esa época?

- Samalea: Muchos, sí. La mente es mecánica y hay una cosa de trance, de evocar, ¿no? También con el sinsabor por la ausencia de María Gabriela, por supuesto, nos deja siempre esa cosa contradictoria. Pero en el fondo es celebrar la música de Charly, ese repertorio maravilloso que él ha creado, intentar estar a la altura y recrearlo, por supuesto, sin, sin pretender reemplazar lo irreemplazable que sería su presencia. Que ojalá en algún momento más adelante, si decide volver a los escenarios, estaremos ahí.

- ¿Qué podemos esperar del show del lunes?

- S: Es hacerle honor a ese repertorio maravilloso. Hay un deseo de mostrarlo a las nuevas generaciones ahora. Tuve la fortuna de grabar en una docena de sus discos, o sea que evidentemente me di unos cuantos gustos y hemos compartido no solamente la música, el humor, las salidas, charlas sobre mitología griega, cine. Charly es muy sensible, muy abierto. Es nuestro Leonardo Da Vinci.

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Los músicos recordaron la grabación de 1995 en una charla con Teleshow desde La Fábrica

- ¿Cómo surgió hacer esta celebración en el teatro?

- Zorro: Surgió acá (en La Fábrica), porque como ahora la histórica sala de ensayo se transformó en un bar concert muy lindo, estábamos diciendo: “Y acá en nuestra casa”. “¿Y qué por qué no hacemos un Unplugged, que nunca lo tocamos? ¿Y a quién podría? Porque no se trata de reemplazar, no hay reemplazo de nadie. Sino quién nos puede ayudar.

- S: Pasamos años de la vida acá bajo la meta física de Charly, con mucha alegría, muchos discos, muchos ensayos. El ensayo del Unplugged justamente fue acá después de que vinimos de Coronel Díaz. Ese inolvidable show ahí con María Gabriela, el Zorrito, Charly y los hermanos Di Salvo.

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Junto a Zorrito Quintiero y los hermanos Di Salvo, Fernando Samalea recupera las canciones del álbum en vivo

- ¿Hablaron con Charly de cómo recibe estos homenajes?

- Z: Charly sabe, sabe bien lo que la gente lo quiere. Le pasa todo el tiempo. Sale de la casa y hay cien chicos queriéndolo abrazar, conocer. Sabe lo que nosotros lo queremos también. Y él disfruta. Él decidió también en este tiempo que le toca salir de los escenarios, no tocar, pero hace otras cosas. Está en el otro lado del escenario. Y disfruta a su manera de su tiempo libre. Viene mucho acá. Lo siente como un lugar suyo. Lo inventó él, como tantas cosas que inventó. Así que está muy tranquilo y nosotros muy agradecidos a todo lo que nos enseñó y nos permitió vivir, porque gracias a él vivimos un montón momentos increíbles.

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- ¿La idea de este próximo show es trasladarnos al unplugged, como si estuviéramos ahí?

- Z: Yo creo que sí. Les va a pasar eso, como que van a estar ahí en ese estudio de televisión, porque hubo gente el día que lo grabamos. No sé cómo sortearon o era público que vivía en Miami, ¿no? Que estaba de paso y era una tribuna llena. Era como un teatro con tribuna de Latinos. Más argentinos, pero latinos, porque García era muy conocido en Latinoamérica.

Quintiero vuelve a tocar el repertorio del Unplugged junto a Fernando Samalea y los hermanos Di Salvo

- Zorro, fuiste clave para el desarrollo del Unplugged...

- Z: Me tocó estar en el minuto cero. Entre MTV y Charly hablaba yo primero. Charly, la autoridad máxima, mi capricho es ley, como dice él. Íbamos y veníamos, hicimos muchos ensayos en el living de la casa, hasta que surgió la idea de sumar violín y chelo. Entonces nos dieron el número de los Di Salvo. Hicimos un ensayo, pactamos con Charly para que los pruebe, que vea cómo se sentía. Ya cuando tocaron la primera canción, Charly se convenció de que estaba muy bueno, de que tenía una onda, y ahí se encaminó todo.

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- Siempre se menciona que Charly pidió una limusina en Miami. ¿Para qué era? ¿Para despejarse, para componer?

- Z: No, llevame a dar una vuelta, llevame para acá, para allá. También era un living extra, móvil. Algunos fuimos también, por momentos estuvimos ahí y estábamos en un hotel en la calle Ocean Drive, el Clevelander. O sea, imaginate. Yendo a grabar un unplugged con Joe Laney de técnico en las perillas. Estaba todo bien, pero había que terminarlo, dejar grabado el show y fue una jornada larga.

A 30 años de la grabación, las canciones de Hello! MTV Unplugged regresan al Teatro Coliseo

- ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron del pedido de la limo?

- Z: A Charly siempre le atrajo la limusina, siempre le gustó. El problema es cuando íbamos a un lugar y una vez tuvimos que inventar una limusina. No sé de dónde la sacamos en Uruguay, quería una limo. Ya prácticamente no existen, no se usan más. Pero bueno, hay que darle el gusto.

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- S: Sí, con su pátina surrealista y también con su cosa de alianza, ¿no? Charly siempre ha sido muy compañero de sus grupos, y de compartir en un plano amistoso.

Samalea fue parte de la formación que grabó el histórico especial de Charly García en Miami en 1995

- ¿Otra excentricidad que recuerden?

- Z: Y la compra de la muñeca (risas), fue yendo para la grabación, paró en una juguetería y compró la muñequita esa, la que habla. Dijo: “Esto es Unplugged”. Habla sola la muñeca. Después recuerdo que Charly se quedó en Miami, se quedó a ver cómo había salido y cómo sonaba. Cómo MTV iba a editar el show. Yo ya no estaba, pero tengo información que se juntó con Pels a verlo. Charly quería meter mano un poco. Pero obviamente era de MTV. Después se quedó tranquilo. Lo que sí, no imaginábamos lo que iba a ser. Se convirtió en un disco con el tiempo y no imaginamos que iba a ser tan querido. Deberíamos haber salido de gira por todos lados con ese show.

- ¿Lo recuerdan como uno de los trabajos más demandantes que hicieron?

- S: En lo personal, yo nunca sentí que estábamos rindiendo un examen o que él fuese un jefe ni nada por el estilo. Para mí, todo lo contrario, siempre fue como un gran líder que nos dio un lugar hermoso, nos lo sigue dando y que permite que uno saque la mejor versión. Y él lo ha fomentado siempre en nosotros. Charly siempre nos ha dado un hermoso lugar y solo sentimos gratitud por todo eso.

Quintiero destacó la lealtad de García con los músicos que integraban su equipo de trabajo

- Z: Tuvo, para mí, un extra por esto de estar en el medio de la negociación. Y también el productor general era amigo nuestro personal, fue el director del videoclip “Funky”, Alejandro Pels. Pero en este momento estaba de director general ahí en MTV en español y bueno, él tenía que defender sus intereses. Charly hacía valer los suyos. Yo iba y venía. Yo sentí alivio al terminar, porque pudimos cumplir con lo pactado.

- ¿Qué significa ser un músico de Charly? Es un distintivo para toda la historia...

- S: Tuve suerte, desde mis veinte años que empezamos a ensayar. Fue una sorpresa y a la vez algo natural. Mágicamente la vida te obliga a vivir las cosas tan importantes de una forma natural, si no te volverías loco. A partir de la integración en sus bandas fue algo completamente natural. Tengo la ilusión intacta y con él y con muchas otras cosas es como la primera vez. Así que también suelo maravillarme con tantas cosas vividas.

Fernando Samalea, baterista de la banda de Charly García, vuelve a interpretar el repertorio de Hello! MTV Unplugged

- Para cerrar, ¿qué aprendieron de Charly?

- Z: Aprendí que un jefe puede ser el mejor jefe del mundo. Puede ser muy leal a un equipo que elige para trabajar. Estuve en muchas situaciones de trabajo en distintas etapas y nunca vi la lealtad de alguien con su gente como la de Charly. Nunca. Me lo hizo sentir a mí. La entrada es gratis. La salida vemos, pero una vez que entrás, sos parte. Yo siempre sentí la protección, el cuidado, el cariño, e incluso me sentí incluido en algunos privilegios también, hasta los hoteles. Él iba al cinco estrellas, nosotros íbamos al cinco estrellas. No había rancho aparte. Y eso destacó siempre en este ambiente. Aprendí el oficio también de tocar, aprendí música. Y aprendí que también detrás de ese genio y esa figura y esa obra hay una persona que es humana, muy cariñosa con la gente que él quiere. Y te hablo de la persona, no te hablo del artista. Hay una persona como vos, como yo, que se hace querer, que te quiere, que a veces te lo dice.