Honduras: expediente contra 12 señalados por caso de la Comisión Permanente seguirá bajo secretividad y tendrá audiencia la próxima semana

La magistrada Anny Ochoa admitió el requerimiento fiscal presentado contra Redondo y Moncada. (Foto: CESPAD)

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La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Anny Ochoa, confirmó que el proceso penal contra exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional continuará bajo secretividad, a solicitud del Ministerio Público (MP), mientras avanzan las actuaciones judiciales y se garantiza el derecho a la defensa de los señalados.

Ochoa, designada como jueza natural en el expediente, explicó que la medida busca resguardar los medios probatorios incorporados en la investigación y evitar posibles filtraciones de información que puedan comprometer el desarrollo del caso.

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“El expediente judicial está presentado por el Ministerio Público y en las próximas fechas se dará conocimiento, en lo que derecho corresponda”, declaró Ochoa ante los periodistas.

La magistrada agregó que las actuaciones se desarrollarán conforme a la legislación vigente y respetando los límites que establece el principio de secretividad dentro del proceso penal.

“Vamos a respetar ese principio que se limita en el proceso penal y, por supuesto, aseguramos que se va a actuar conforme a derecho”, sostuvo.

Ochoa informó que 12 personas señaladas en el expediente deberán comparecer a una audiencia de declaración de imputado la próxima semana, aunque evitó precisar públicamente la fecha y la hora de la diligencia.

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La jueza natural confirmó que el expediente permanecerá bajo secretividad a petición del Ministerio Público para proteger los medios probatorios incorporados en la causa. (Foto: Ministerio Público Honduras)

La convocatoria forma parte de las actuaciones posteriores a la presentación del requerimiento fiscal y a la asignación del expediente por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada indicó que algunos de los señalados ya se presentaron voluntariamente y nombraron a sus respectivos abogados defensores.

Según explicó, a estos profesionales se les ha reconocido su participación para garantizar el derecho a la defensa, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.

Los abogados también serán notificados de la resolución emitida el 22 de octubre, mediante la cual se convoca a las partes a la audiencia correspondiente.

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“Vamos a ir desarrollando cada una de las audiencias en las etapas probatorias o las etapas que el proceso establece, garantizando el debido proceso, pero también la igualdad de las partes”, afirmó la jueza natural.

En cuanto a las personas que todavía no se han presentado voluntariamente, Ochoa señaló que se aplicaron las disposiciones procesales correspondientes ante el riesgo de fuga.

La magistrada explicó que la reserva del expediente fue solicitada por el Ministerio Público con el propósito de proteger las pruebas y evitar que una eventual filtración de información afecte la investigación.

Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, figura entre los señalados en el proceso judicial y tiene una orden de captura confirmada por la magistrada Anny Ochoa. (Foto: REUTERS / Archivo)

Ochoa aseguró que las partes serán convocadas a las diligencias correspondientes y que sus derechos se respetarán durante el desarrollo de la causa.

La funcionaria también indicó que revisó el requerimiento fiscal y resolvió de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía y lo establecido en la normativa penal.

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Aunque algunos abogados ya se han personado en representación de los señalados, la magistrada no ofreció detalles adicionales sobre el contenido íntegro del expediente, debido a la reserva que se mantiene sobre las actuaciones judiciales.

Dentro del mismo proceso, la jueza natural confirmó las órdenes de captura contra Luis Redondo y Edis Antonio Moncada, quienes figuran entre los principales señalados en el expediente relacionado con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

De acuerdo con las acusaciones atribuidas a Redondo, el exfuncionario enfrenta señalamientos por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios.

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Por su parte, Moncada enfrenta tres acusaciones por presunta violación a los deberes de los funcionarios, según la información divulgada sobre el requerimiento fiscal.