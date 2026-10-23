La historia de Serú Girán, la banda que cambió el rock argentino: innovación, masividad y censura en plena dictadura

Mariano del Mazo sostuvo que el rock local ocupó una tercera posición frente a los mandatos de la izquierda y de los sectores conservadores

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Serú Girán cambió la escala del rock argentino. Desde su formación en 1978, Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro construyeron una propuesta que combinó sofisticación musical, puestas en escena innovadoras y una convocatoria masiva, incluso durante los años más duros de la última dictadura militar.

En el día del cumpleaños de Charly, el periodista especializado en música popular Mariano del Mazo repasó la historia del cuarteto en Infobae a la Tarde. Autor del libro Entre lujurias y represión. Serú Girán: la banda que lo cambió todo, explicó cómo el grupo transformó el circuito rockero, amplió su audiencia y construyó un legado que trascendió su disolución.

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Serú Girán y la profesionalización del rock argentino

Para Del Mazo, uno de los principales aportes de Serú Girán fue elevar los estándares de producción y presentación de los espectáculos. Aunque el rock argentino ya convocaba multitudes a mediados de los años setenta, su presencia en los medios masivos seguía siendo limitada.

“Fue la banda que le dio un toque profesional a un movimiento que en ese entonces era bastante caótico”, sostuvo el periodista. El cambio alcanzó tanto al sonido como a la dimensión visual de los recitales.

“Empezó a darle un criterio mucho más profesional en términos de sonido, de espectáculo, de escenografía”, explicó. Las presentaciones en Obras Sanitarias, con diseños de Renata Schussheim y elementos inspirados en el universo de Lewis Carroll, reflejaron esa búsqueda estética.

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Los conciertos de la banda funcionaron como espacios de encuentro social frente a la censura durante la última dictadura militar

La transformación también se manifestó en la composición del público. Según Del Mazo, el grupo consiguió atraer a sectores que tenían menor presencia en el circuito rockero, entre ellos las mujeres. “Ahora suena extraño, pero en ese momento el rock era bastante machista, tenía bastante excluidas a las chicas”, señaló.

El crecimiento de Serú Girán adquirió una dimensión particular durante la dictadura. En un contexto de censura y restricciones culturales, sus recitales se convirtieron en espacios de encuentro para una audiencia cada vez más amplia.

“Se fue convirtiendo en una banda muy masiva, muy masiva, que en tiempos de dictadura significó una hendija ante tanta cerrazón, tanta censura o autocensura”, afirmó Del Mazo.

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Entre el álbum debut de 1978 y Peperina, publicado en 1981, el cuarteto consolidó una identidad propia y amplió su convocatoria. Su propuesta combinaba arreglos elaborados con una puesta en escena que convirtió sus conciertos en acontecimientos culturales.

La censura y los mitos alrededor de Serú Girán

El vínculo entre el rock y el poder político durante la dictadura también formó parte de la entrevista. Del Mazo cuestionó la interpretación del movimiento como una expresión homogénea de la izquierda y destacó su relación conflictiva con distintas formas de autoridad.

Mariano del Mazo sostuvo que el rock local ocupó una tercera posición frente a los mandatos de la izquierda y de los sectores conservadores

“El rock nunca fue de izquierda”, afirmó. Y agregó: “Era una tercera posición en la cual eran corridos por izquierda y por derecha”.

El periodista explicó que la cultura rock incorporaba influencias diversas, desde las filosofías orientales y la ecología hasta el movimiento hippie y el amor libre. Esa identidad no encajaba necesariamente con las expectativas de los sectores conservadores ni con las de quienes reclamaban una militancia política más tradicional.

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Del Mazo también se refirió a “Encuentro con el diablo”, una canción de Serú Girán que algunas versiones vincularon con una supuesta reunión con representantes de la dictadura. “Falso. Es previo”, respondió al rechazar esa interpretación.

El autor distinguió la composición del tema de otro episodio: el encuentro entre productores musicales y un emisario del general Roberto Viola. Según relató, desde ese sector del poder existió interés por acercarse al rock debido a su capacidad para convocar a grandes audiencias.

La censura ya había atravesado la trayectoria de García durante su etapa con Sui Generis. Del Mazo propuso leer Vida (1972), Confesiones de invierno (1973) y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (1974) como un recorrido por los cambios políticos y culturales de la Argentina.

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El productor Jorge Álvarez frenó la publicación de dos temas de Charly García en el disco de Sui Generis por el peligro de censura estatal (José Luiz Pederneiras)

En ese último álbum quedaron afuera de la edición original canciones como “Botas locas” y “Juan Represión”. El periodista recordó la advertencia del productor Jorge Álvarez al músico: “Charly, si vos publicás estas dos canciones, duramos un minuto”.

La disolución y el camino solista de Charly García

Serú Girán dejó de funcionar como grupo después de la salida de Pedro Aznar, quien viajó a estudiar a Berklee y posteriormente se incorporó a la banda del guitarrista estadounidense Pat Metheny.

Para Del Mazo, el final no respondió a una ruptura convencional. “No se separaron. Como ocurrió también con los Redonditos, se diluyeron”, explicó. La partida de Aznar abrió interrogantes sobre la continuidad del cuarteto, aunque sus integrantes terminaron desarrollando sus propios caminos musicales.

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García encontró en su carrera solista una forma de interpretar los cambios culturales que siguieron a la guerra de Malvinas. “El Charly solista sintonizó mucho con el cambio de época”, afirmó Del Mazo.

El periodista destacó la sucesión de discos que comenzó con Yendo de la cama al living y continuó con Clics modernos y Piano bar. Esos trabajos consolidaron una nueva etapa artística, con otros sonidos y una relación diferente con la cultura urbana.

“La gente quería bailar, la gente quería sacudirse, la gente quería otra cosa”, resumió al describir el cambio de sensibilidad musical de comienzos de los años ochenta.

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Del Mazo identificó continuidades entre el legado de la banda y las propuestas de la escena urbana actual con artistas como Wos y Dillom (EFE/Juan Manuel Barrero)

El legado de Serú Girán y las nuevas generaciones

Al analizar la música actual, Del Mazo identificó continuidades entre el rock de aquellas décadas y la escena urbana. Entre los artistas que considera relevantes mencionó a Dillom, Wos, Lali Espósito, Milo J y Feli Colina.

“Me parece muy interesante toda esta escena de las músicas urbanas y me parece que es un lugar muy grande para meterse”, sostuvo. También destacó el peso de las letras y la capacidad de los músicos jóvenes para abordar cuestiones vinculadas con su tiempo.

“Es una música con mucho texto y están diciendo muchas cosas los chicos”, agregó.

Para el periodista, esa escena no implica necesariamente una ruptura con las generaciones anteriores. Las referencias a Charly García, las conexiones con el rock nacional y las aproximaciones al folclore muestran una relación activa con distintas tradiciones de la música argentina.

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La historia de Serú Girán ayuda a entender esa continuidad. Con cuatro músicos provenientes de trayectorias diferentes, el grupo renovó el sonido del rock local, profesionalizó sus espectáculos y alcanzó una masividad inusual para una escena que todavía tenía dificultades para ingresar en los grandes medios.

Su importancia también estuvo ligada al contexto en el que desarrolló su carrera: en plena dictadura, construyó un espacio cultural propio y convocó a miles de personas alrededor de una propuesta artística que desbordó los límites de la música. Ese recorrido explica por qué, décadas después, Serú Girán sigue siendo una referencia central del rock argentino.

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