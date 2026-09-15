La emoción de Abel Pintos al escuchar una canción de Pimpinela en Es mi sueño: “Piel de pollo”

Fueron a "Es mi sueño" y brillaron con una cancion de Pimpinela (Video: El Trece)

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La interpretación de “Pega la vuelta” dejó uno de los momentos más comentados de la nueva gala de Es mi sueño, en su segunda temporada por la pantalla de El Trece. La dupla formada por Alan Birman, participante de la primera edición, y Melené Desia llevó al escenario el clásico de Pimpinela y obtuvo una devolución unánime del jurado, con una reacción especialmente emotiva de Abel Pintos, uno de los jurados del certamen.

Tras finalizar la canción, el cantante del ciclo conducido por Guido Kaczka expresó de inmediato lo que le había provocado la presentación. “Estoy emocionado, de verdad. Tengo la piel de pollo”, dijo frente a los participantes y las cámaras, antes de dirigirse a Birman con una declaración que marcó el tono de la devolución.

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“Tengo la piel de pollo”, dijo Abel Pintos tras la presentación de Alan Birman y Melené Desia

“Alan, te amo y te admiro. Vos trajiste algo emocionante acá”, sostuvo Pintos. El artista valoró el desempeño del concursante y también destacó el aporte de Desia, cuya voz acompañó la versión de uno de los temas más conocidos del dúo integrado por Lucía y Joaquín Galán.

Alan Birman y Melené Desia interpretaron “Pega la vuelta” y consiguieron la aprobación de todo el jurado de Es mi sueño

La elección de “Pega la vuelta” puso a los participantes ante una canción construida sobre el intercambio entre dos voces, un formato que permitió a la pareja desarrollar una puesta basada en la tensión y el diálogo que plantea la letra original. Birman y Desia compartieron el centro de la escena durante toda la actuación y cerraron su número entre aplausos.

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La respuesta del jurado fue favorable desde el comienzo. La presentación de los jóvenes consiguió el respaldo de los cuatro integrantes de la mesa evaluadora, que coincidieron en señalar las condiciones vocales de ambos y el efecto que tuvo la interpretación dentro del estudio.

Abel Pintos se mostró conmovido por el resultado. Su frase, “Tengo la piel de pollo”, se convirtió en uno de los pasajes centrales de la emisión por la espontaneidad de su reacción. El músico, que suele poner el foco en la conexión entre los concursantes y el repertorio que eligen, afirmó que Birman había llevado una cuota de emoción al programa.

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La interpretación de “Pega la vuelta” llevó a Alan Birman y Melené Desia a uno de los momentos más emotivos de la gala

José Luis “El Puma” Rodríguez también dedicó palabras de reconocimiento al concursante. El cantante venezolano resaltó el potencial de Birman y consideró que se trata de una voz con proyección dentro del certamen.

“Un diamante que hay que pulir y que va a dar mucho que hablar”, manifestó el jurado al referirse al joven. La frase fue una de las devoluciones más contundentes de la noche y reforzó el clima de aprobación que generó la dupla luego de interpretar el tema de Pimpinela.

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La actuación de la dupla generó aplausos y comentarios favorables de los cuatro integrantes del jurado

Por su parte, Joaquín Levinton eligió el humor para expresar su opinión. El líder de Turf destacó las capacidades del participante con un comentario que provocó risas en el estudio: “Lo tenés todo, Dios te dio todo, a nosotros nos re cagó, pero a vos no”.

La gala tuvo otro momento sensible con la presentación de Anaís Castro y Ulises Machoquis, quienes interpretaron “Estoy enamorado”, la canción de Donato y Estéfano. En esa oportunidad, el Puma Rodríguez asoció la melodía con un recuerdo de su vida personal y relató por qué el tema ocupa un lugar especial en su matrimonio.

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“Esta es la canción que pone mi esposa cuando vamos en el auto en Miami. Es de Donato y Estéfano y me llegó al alma, mucho”, confesó el artista, conmovido luego de escuchar a los participantes.

El jurado explicó que la interpretación lo llevó mentalmente a esos viajes junto a su mujer. “Me trasladé a Miami, al auto con mi mujer... ¡Qué cosa maravillosa! Siento que estoy vivo”, agregó antes de felicitar a la participante por su talento y de reivindicar, una vez más, la magia que tiene la música.

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