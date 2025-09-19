Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron su aniversario de casados: “Todos los días es el festejo”

Mora Calabrese celebró su aniversario de casados con Abel Pintos con un emotivo mensaje en Instagram

Mora Calabrese eligió un mensaje breve pero emotivo para celebrar su cuarto aniversario de casamiento junto a Abel Pintos. “Mi buena suerte”, escribió en la publicación de Instagram, a la que sumó: “Feliz aniversario amor, te amo tanto”. El gesto de afecto fue respondido al instante por el cantante: “Hoy es día de aniversario de nuestra boda, y todos los días es el festejo. Te amo con locura”. La interacción entre ambos quedó documentada en la red social, en la que reciben habitualmente muestras de cariño de sus seguidores.

El posteo, difundido por la empresaria chaqueña en su cuenta personal, reflejó la intimidad de la pareja y resaltó la complicidad que comparten en su día a día. En sus comentarios, los mensajes entre ambos destacan la solidez y el compromiso que los caracteriza: “Amamos a Abel, te amamos a vos”, escribió uno de los usuarios que frecuentan sus publicaciones, “Hermosa foto elegiste”, “Bendiciones para ese amor” y “Gracias por hacerlo feliz”, fueron otras de las palabras de sus seguidores.

La foto que acompañó el mensaje muestra a la pareja en un abrazo cerrado, los rostros apoyados uno contra el otro, enmarcados por una lluvia de pétalos que atraviesa la escena en blanco y negro. El gesto de ambos transmite una conexión genuina y un momento de celebración privado, en el que las emociones quedan plasmadas a través del lenguaje corporal. En la imagen, la sonrisa de Abel y la forma en que Mora envuelve a su pareja con los brazos refuerzan la percepción que tienen sus seguidores sobre la unión del matrimonio.

Abel Pintos recordó el inicio de su historia de amor con Mora Calabrese en Resistencia, Chaco

“Cuando te encontré me perdí, en cuánto te vi me enamoré”, escribió recientemente el artista, en el aniversario de su relación con Mora. Y en esa frase, tomada del clásico A primera vista, del brasileño Chico César, destiló toda la esencia de su historia con su esposa que, hace doce años, transformó su vida.

Las imágenes que eligió para acompañar el mensaje no necesitan explicación: se los ve juntos, cómplices, en un momento de esos que parecen eternos. El texto que lo acompaña es breve pero contundente: “12 años de ese instante y para toda la vida. Te amo”.

Los comentarios, en tanto, no se hicieron esperar, festejando el amor que se profesan a diario, con expresiones de sus seguidores como “imaginate que Abel Pintos te dedique la canción más linda del mundo cantada por Abel Pintos” o “Qué maravilloso se siente cuando sabes que con esa persona querés compartir cada uno de tus días y que la vida cobra sentido por ella. Muchas felicidades. Bendecidos ambos”.

La pareja enfrenta la distancia y la exposición mediática para proteger su intimidad y fortalecer su vínculo

Así celebró el intérprete el aniversario de aquel encuentro que marcó el comienzo de una historia de amor tejida con silencios, distancias y regresos. Fue en Resistencia, capital de la provincia de Chaco, donde todo comenzó. Abel, entonces con 28 años, había llegado para ofrecer un show. Mora, 25 años, empresaria textil y joyera, madre de una niña llamada Guillermina, estaba allí. “Fue un flechazo”, reconocieron quienes presenciaron ese primer intercambio de miradas.

Pero lo que comenzó como un idilio rápido, se transformó pronto en un vínculo complejo, atravesado por la distancia, las obligaciones y la férrea decisión del cantante de proteger su intimidad a toda costa. La carrera de Abel, que había nacido en Bahía Blanca en mayo de 1984, atravesaba uno de sus momentos más intensos. Multipremiado, aclamado, viajaba de ciudad en ciudad llevando sus canciones, mientras Mora sostenía sus propios desafíos empresariales en el norte argentino.

Mora Calabrese, empresaria chaqueña, y Abel Pintos, cantante multipremiado, celebraron 12 años juntos

Abel eligió el bajo perfil. Durante años, esquivó preguntas, evadió rumores y se aferró a la premisa de que su vida personal no debía ser parte del espectáculo. “No hablo de esas cosas”, respondía con una sonrisa medida cuando algún periodista intentaba saber más.

Sin embargo, el amor siguió latiendo, aunque hubo idas y vueltas. Mora Calabrese, reservada y ajena al mundo del espectáculo, fue paciente. Supo esperar. Y él volvió. Volvieron a encontrarse, como si el tiempo no hubiese pasado. Se reencontraron tantas veces que finalmente no volvieron a separarse.