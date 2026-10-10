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Daniela Christiansson y Maxi López juntos luego de tres meses distanciados: la foto del reencuentro

La modelo dio por terminada la mudanza desde Suiza y, junto a los dos hijos que tiene con el exfutbolista, inicia un nuevo capítulo en la vida familiar en la Argentina

Un hombre con camiseta blanca y una mujer con vestido estampado sostienen a dos niños pequeños frente a plantas de hortensias
Daniela Christiansson emprendió le viaje a Argentina para reencontrarse con Maxi López (Instagram)
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Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, se instaló por un tiempo en la Argentina junto al exfutbolista. Sin embargo, cuando López viajó para cubrir el Mundial 2026 en la pantalla de Telefe, Christiansson armó las valijas y, junto a Elle y Lando, los dos hijos que tienen en común, regresó a Suiza, lejos del exdelantero del Barcelona, con la intención de llevar adelante la mudanza para instalarse de manera definitiva en Argentina.

Esa distancia generó una serie de especulaciones sobre el estado de la pareja: se habló de crisis, distanciamiento y separación. Tres meses después, todo eso llegó a su fin y finalmente a modelo sueco emprendió el viaje para reencontrarse con su pareja.

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Con una serie de historias de Instagram, Christiansson dejó entrever que ya se encuentra en el país junto a los dos niños, para iniciar un nuevo capítulo familiar en el que López ya no estará lejos de ninguno de sus hijos, ya que los tres varones que el exfutbolista tiene con Wanda Nara también están viviendo en la Argentina.

Una niña con ropa rosa va sentada sobre una maleta infantil con ruedas mientras una persona la remolca en la terminal de un aeropuerto
Daniela viajó acompañada de sus dos hijos Elle y Lando

Los rumores de crisis habían surgido, justamente, a partir de ese regreso de Christiansson a Suiza mientras López cubría el Mundial, una distancia que se extendió durante tres meses hasta que ella confirmó, a través de sus redes, el nuevo viaje a la Argentina junto a los niños.

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Una de las imágenes compartidas muestra a la hija menor de la pareja en un aeropuerto, sentada sobre una valija infantil de la marca Stokke, con las manos levantadas en un gesto espontáneo. La publicación lleva la música de fondo “MickeysCat”. En otra toma de la misma secuencia, tomada desde atrás, se ve a la nena con el cabello rubio suelto mientras una mano adulta le acomoda el pelo, en la misma escena del aeropuerto y con las mismas etiquetas de música y marca.

El reencuentro familiar también quedó registrado en una fotografía de las manos entrelazadas de la pareja dentro de un auto, con los dedos de Christiansson apoyados sobre la mano de López. La imagen lleva la etiqueta de Maxi y un emoji de corazón, que dejó en claro la felicidad de la pareja de volver a estar juntos otra vez.

Dos manos entrelazadas sobre la consola central de un automóvil con la etiqueta de usuario de Maxi López
La foto del reencuentro entre Maxi y su pareja

Una última publicación de la secuencia, fechada el 9 de octubre de 2026 en Roma, muestra una pizza con forma de gato, decorada con aceitunas, tomate cherry y bastones de papa a modo de bigotes, que una de las hijas señala con la mano. El texto superpuesto en la imagen dice: “Un poco de ayer antes del vuelo”, en referencia al tramo final del regreso a la Argentina.

Semanas atrás. se cumplió un año en el que el exfutbolista viajó desde Ginebra hacia Argentina con la idea de quedarse apenas tres semanas para comenzar a trabajar en MasterChef Celebriy y acompañar a Valentino durante una operación a la que se tuvo que sometar tras una lesión de fútbol. Sin embargo, ese viaje terminó modificando los planes de la familia que formó junto a Daniela.

En ese aniversasio Christiansson compartió sus sentimientos a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Junto a una serie de fotografías, recordó el día en que López partió hacia Argentina y repasó cómo fue atravesar ese momento mientras estaba embarazada de Lando y cuidaba a Elle. “Hoy se cumple exactamente un año desde que te fuiste a Argentina para empezar a trabajar allá y para acompañar a Valu durante su operación. Se suponía que iban a ser tres semanas”, escribió al comienzo del mensaje. La modelo también explicó que conserva con claridad aquella jornada y que, en medio de una tarde que había pasado junto a sus hijos y una amiga, tuvo una sensación que luego terminó confirmándose.

Una pizza con forma de cara de gato, decorada con aceitunas, un tomate y papas fritas, junto a la mano de una niña pequeña
La familia tuvo que hacer escala en Roma y Ella aprovechó para comer pizza (Instagram)

Todavía recuerdo ese día con muchísima claridad. Yo estaba embarazada de Lando y había pasado la tarde en la plaza con Elle y una amiga. Había sido un día hermoso. Al final de la tarde, levanté la mirada y vi un avión volando sobre nosotros”, relató Christiansson. A partir de esa imagen, recordó el presentimiento que tuvo en ese momento: “Y recuerdo esa sensación que tuve: esto va a ser mucho más que tres semanas”. Luego, resumió el modo en que esa percepción terminó coincidiendo con lo que ocurrió durante los meses siguientes: “Y así fue”.

Un año después, estamos en plena mudanza de toda nuestra vida a Argentina”, continuó Daniela en su publicación. “Muchas veces pienso en el momento en que me contaste sobre esta aventura de MasterChef y me preguntaste si estaba de acuerdo con que fueras”, expresó. Y agregó: “Recuerdo que algo dentro mío me decía que tenías que hacerlo. Así que te dije: ‘Andá. Viví esta aventura. Este es tu momento’”.

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