La reflexión de Maxi López sobre su nuevo presente laboral: “No sabía con qué me iba a encontrar”

Maxi López se convirtió en uno de los personajes del año gracias a su paso por MasterChef Celebrity. Tras años alejado de los medios, el exdelantero reconectó con el público argentino desde un lugar inesperado: la cocina. Eso le abrió una puerta nueva. Telefe decidió llevarlo al Mundial 2026 para hacer una cobertura especial, un rol que combina su historia dentro del fútbol con su reciente exposición mediática. A tres semanas del inicio del torneo, López se tomó un momento para compartir una reflexión en sus redes sociales.

En las fotos que acompañaron el posteo, López aparece con traje azul marino, camisa blanca y corbata a tono, con el pin de la señal en la solapa y auricular en el oído, parado en el campo de juego con el estadio iluminado de fondo. La imagen lo muestra en su nuevo rol con una seriedad que contrasta con el perfil descontracturado que mostró en el reality de cocina.

PUBLICIDAD

“Llegué sin saber bien qué me iba a encontrar en este nuevo rol. Y la verdad, me está pasando de todo. Cosas que el fútbol te regala cuando menos lo esperás”, escribió López en el arranque del texto.

Entre las cosas que el fútbol le regaló, la más potente quedó documentada en una foto y en un video: el reencuentro con Lionel Messi. Las imágenes muestran a los dos hombres en un abrazo cerrado, con López de traje y Messi preparado para calentar antes del último partido de la fase de grupos, en la cual la Scaloneta se consagró ganadora ante Jordania.

PUBLICIDAD

Maxi y Messi se conocieron años atrás en el Barcelona (Instagram)

El segundo video documentó otro momento que López eligió compartir: su encuentro con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Ambos jugadores lo saludaron, pero fue De Paul quien fue más allá. El mediocampista lo hizo partícipe de una de sus cábalas previas a cada partido: le entregó dos de los caramelos con los que recorre el campo de juego antes de los ejercicios previos al encuentro.

El equipo de Telefe en el torneo también quedó registrado en las imágenes. Una de las fotos muestra a López junto a Sofía Martínez, los dos con micrófono en mano y el pin de la señal en la solapa, parados en el campo con el estadio de fondo. Martínez, con camisa blanca y corbata gris, sonríe hacia cámara mientras López mira en otra dirección.

PUBLICIDAD

Otra foto reunió a López con el Turco Husaín, su amigo y excompañero de River Plate y de MasterChef Celebrity, y Sarita Sklate, los tres sentados antes de comenzar el programa de streaming que tienen junto al mismo canal con el que fueron a la Copa del Mundo.

El exfutbolista cerró el posteo con un agradecimiento doble: “Gracias al equipo que está haciendo de esta una experiencia inolvidable, y a ustedes por bancarme en este camino nuevo. Esto recién empieza”.

PUBLICIDAD

El saludo de dos viejos compañeros

Al aire de Andá Pa Allá, el programa de stream de Telefe que López conduce junto a Husaín, Sklate y Grego Rossello, el exdelantero habló sobre cómo vivió ese reencuentro con Messi 20 años después de compartir plantel en el Barcelona, cuando el rosarino daba los primeros pasos para convertirse en leyenda. “Pensé ‘¿No se acordará de mí?’ Es ese momento donde los pibes están recontra enfocados y digo: ‘Bueno, nada, yo me quedo acá parado. O sea, no quiero molestar a nadie’”, arrancó López, antes de adentrarse en la historia que los conecta.

El exdelantero se reencontró con el capitán de la selección nacional en la previa del partido de Argentina-Jordania (Video: Anda pa allá-Stream Telefe)

“Yo últimamente ando medio emocionado. Me tocó compartir un montón de cosas. Venía a casa a comer. Cuando nosotros estábamos, tenía que llamar al papá para que le diera permiso para venir a comer a casa. Imaginate qué chicos que éramos. Y hoy lo que significa él para mis hijos, o sea, y para todos los argentinos”, relató.

PUBLICIDAD

López también agradeció públicamente el gesto de su compañera durante el momento. “Yo quiero agradecer a Sofi que me bancó ahí la parada. Gracias, Sofi. Ahí me bancó, me miraba”, dijo. Y cerró con una frase que resume la naturaleza del vínculo con Messi: “Cada vez que nos vemos es como que queda intacto eso”.

Sofía Martínez tomó la palabra para describir lo que vio desde adentro. “A mí me emociona la emoción de mis compañeros, esto es real. Yo sé que Maxi es una persona que no le gusta emocionarse en cámara, que se daba vuelta todo el tiempo como para tratar de esconder un poco esa emoción que lo había desbordado”, contó la periodista. Y agregó: “Que todos tus amigos o todos tus compañeros de trabajo nos hayamos puesto muy contentos por vos habla también de cómo sos como compañero de grupo”.

PUBLICIDAD