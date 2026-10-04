Maxi López reaccionó a una supuesta cena con otra mujer y Nora Colosimo salió al cruce: ¿“Por qué estás tan enojado?”

Ángel De Brito dio a conocer que Fede Flowers fue testigo de una cena entre Maxi López y otra mujer, mientras su esposa Daniela Christiansson continúa con sus hijos en Europa (LAM - América)

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La distancia entre continentes no impidió que Maxi López y Daniela Christiansson continuaran llevando adelante su familia, pero una nueva versión volvió a poner al exfutbolista en el centro de la escena. Todo comenzó con un rumor de infidelidad que circuló en redes sociales y luego llegó a LAM (América), donde Nora Colosimo, la exsuegra de López, reaccionó ante la información. La situación derivó en una respuesta pública del exjugador y en un inesperado intercambio con la mamá de Wanda Nara.

El supuesto encuentro habría ocurrido el jueves 24 de septiembre, mientras todavía su pareja se encuentra en Europa, ultimando los detalles para la mudanza al país. Fede Flowers, notero del LAM, aseguró en X que López había sido visto “con una señorita muy bonita que no era su esposa Daniela en un restaurante de carnes rojas en Villa Crespo”. La versión comenzó a circular rápidamente y luego fue retomada en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

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La información también generó sorpresa en el estudio porque el equipo del ciclo intentó obtener imágenes de López en el restaurante. “Por suerte para él ya se había ido”, comentó el periodista mientras relataba lo ocurrido durante la emisión.

Fede Flowers, notero del ciclo, fue el encargado de compartir la información a Ángel de Brito y su panel (X)

En medio de la repercusión, el panel buscó la opinión de Colosimo, quien también formaba parte del espacio televisivo. “¿Pero estaban hablando de algún proyecto?”, preguntaron las integrantes del ciclo. Otra de las versiones que se mencionaron apuntó a que la mujer podía ser una productora o alguien vinculada con una propuesta laboral del exfutbolista.

Frente a esa alternativa, la madre de Nara intentó encontrar una explicación para la presencia de la mujer en el restaurante. “Capaz que era una productora o una chica con la que está trabajando”, planteó durante la conversación. Sin embargo, dejó en claro que no estaba dispuesta a defenderlo automáticamente y agregó: “Ojo, no lo defiendo”.

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El enojo de Maxi López ante la versión de infidelidad difundida por el ciclo de América, que luego fue respondida por su exsuegra, Nora Colosimo (Instagram)

La situación tomó otro rumbo durante el fin de semana, cuando López decidió publicar una historia en su cuenta de Instagram para mostrar quién era la mujer con la que había cenado aquella noche. “Esta es la mujer, mi madre, con la que cené esa noche en Palermo, según el programa grasa. A los del restó, muchas gracias... Los chicos quedaron con una buena gastroenteritis”, escribió López junto al video. Con esa publicación, buscó despejar el rumor y cuestionó el tratamiento que había recibido la información en el programa. Además, aclaró que sus hijos también habían estado presentes durante la cena.

La historia no pasó inadvertida para Nora, que decidió responderle públicamente a través de sus propias redes sociales. La mamá de Wanda no dejó pasar la referencia de López a sus nietos ni el comentario sobre la gastroenteritis y le contestó de manera directa.

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“¿Qué pasó, Maxi? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Mis nietos se agarraron gastroenteritis?”, escribió Nora. Su mensaje volvió a instalarla en el centro del intercambio y mostró que la respuesta del exfutbolista no había cerrado la polémica. En lugar de terminar con el rumor, la publicación abrió una nueva conversación entre López y su exsuegra.

Ángel de Brito destacó el ida y vuelta entre el exfutbolista y la madre de Wanda Nara (X)

El cruce también fue retomado por Ángel de Brito, quien compartió un mensaje desde su cuenta de X. “Maxi López contra #LAM porque contamos que cenó con una mujer linda esta semana y no llegamos a hacerle una nota, ¿por qué dicen que se intoxicaron? Jajajajajaajjaja”, escribió el conductor.

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De esta manera, una versión que comenzó con un supuesto encuentro de Maxi López con una mujer en un restaurante de Villa Crespo terminó con una explicación familiar, una respuesta irónica y un nuevo intercambio público. Primero aparecieron las dudas sobre la identidad de la acompañante y el motivo de la cena; después, el exfutbolista mostró que se trataba de su mamá y aseguró que sus hijos también habían estado allí. Nora Colosimo, por su parte, respondió al comentario sobre la gastroenteritis y dejó planteada una nueva pregunta en medio de la repercusión.