Gimena Accardi habló sin filtros sobre los tratamientos estéticos y su presente a los 41 años: "No tengan miedo"

Desde una clínica, Gimena Accardi habló sobre el tratamiento al que decidió someterse y reflexionó sobre el cuidado de la piel a su edad (Instagram)

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Después de atravesar meses marcados por cambios personales y nuevos desafíos, Gimena Accardi eligió poner el foco en sí misma, en su bienestar y en los proyectos que la entusiasman. A más de un año de su separación de Nico Vázquez, la actriz continúa compartiendo parte de su presente en las redes sociales y, esta vez, sorprendió al hablar con sinceridad sobre el tratamiento estético que decidió realizarse y la reflexión que surgió a partir de su experiencia.

A través de sus historias de Instagram, Accardi se mostró desde una clínica, en un pequeño espacio de espera, antes de comenzar el procedimiento. En ese momento, decidió conversar con sus seguidores y explicar por qué elige realizarse este tipo de tratamientos con láser. “Estoy haciendo tiempo hasta que me haga efecto la anestesia y te dejan como en un cuartito de espera muy lindo”, comenzó diciendo la actriz, que aprovechó esos minutos previos para compartir una mirada personal sobre el cuidado de la piel y la relación que mantiene con su imagen.

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“Yo me hago estos tratamientos porque me gusta que mi piel luzca bien, luzca sana, sin manchas y sin marcas de acné”, explicó. “Trabajo con mi imagen, pero no me hago estos tratamientos para aparentar menos edad, no me interesa eso”, afirmó frente a la cámara de su celular.

La actriz buscó dejar una reflexión ante la mención de su tratamiento estético

Luego se refirió al momento de su vida que atraviesa y habló de la edad que tiene. “Yo tengo 41 años y me encanta tenerlos. De hecho, entre nosotras, es la mejor edad”, sostuvo. La actriz expresó así su conformidad con el presente y se mostró alejada de la idea de que cumplir años sea algo que deba ocultarse o corregirse.

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En ese sentido, también dejó un mensaje para las mujeres más jóvenes. “Está bueno que ese sea el mensaje, que las de veintipico no tengan miedo de llegar a los 40 porque se puede llegar luciendo una buena piel”, señaló

Para Accardi, el cuidado de la piel también está acompañado por hábitos cotidianos. “Con un ayudín con el láser que no viene nada mal”, expresó, con naturalidad y en tono distendido.

En esta ocasión, Accardi se realizó un método utilizado por algunas figuras internacionales, entre ellas Kim Kardashian. Se trata de un láser que consiste en un “tratamiento mínimamente invasivo que contornea y remodela la cara y el cuerpo para una apariencia más suave y ajustada”. Según explicó, los resultados pueden ser “visibles en unos pocos días”, aunque aclaró que el cambio “más notable” se alcanza después de al menos tres semanas.

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En septiembre pasado, Accardi aprovechó para sorprender con un cambio de estilo en su larga cabellera (Instagram)

Accardi suele mostrarse sincera al hablar de los cambios que atraviesa y de las decisiones que toma sobre su imagen. En septiembre pasado, en medio de la vorágine generada por su separación de Vázquez, también había elegido modificar su apariencia y darle un nuevo estilo a su larga cabellera.

“Hoy, como todos los miércoles, nos vemos con Olga. Y voy con mis rulos”, había escrito junto a una de las publicaciones. De esa forma, anunció que asistiría al programa con su cabello al natural y celebró el regreso a una versión que, según mostró, le generaba entusiasmo. En la siguiente publicación, la alegría por el cambio quedó todavía más clara. “Damos por iniciada la temporada de rulos”, anunció Accardi.

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Así, mientras continúa con sus actividades y proyectos, Gimena Accardi también encontró un espacio para hablar de la relación que mantiene con su cuerpo y con el paso del tiempo. A los 41 años, reivindicó la etapa que atraviesa y explicó que el cuidado estético, para ella, puede ser una elección vinculada con el bienestar sin convertirse en una lucha contra la edad.