Gimena Accardi apostó por un rotundo cambio de look tras su separación de Nico Vázquez: “Iniciada la temporada”

Gimena Accardi mostró el nuevo estilo que le dio a su cabellera de cara a la llegada de la primavera (Instagram)

Las últimas semanas fueron tensas para Gimena Accardi, quien debió enfrentarse a la prensa para referirse a su separación de Nico Vázquez y todo lo que sucedió luego de admitir que le había sido infiel al actor. Pero luego de dar por finalizada aquella etapa que duró 18 años, la actriz decidió reinventarse. Y para eso, optó para darle un nuevo estilo a su larga cabellera.

Lejos de quedarse quieta, Gimena optó por un nuevo estilo y, de la mano de una decisión estética, le puso un giro a su presente. La muestra quedó registrada en sus historias de Instagram. “Hoy, como todos los miércoles, nos vemos con Olga. Y voy con mis rulos”, escribió junto a una de las historias, celebrando este regreso a su versión más natural.

En la siguiente publicación, la alegría por el cambio quedó aún más clara. “Damos por iniciada la temporada de rulos”, anunció, comulgando en sintonía con la energía renovadora que se percibe en esta nueva etapa. Los detalles del outfit no pasaron desapercibidos: para la parte superior eligió un chaleco de sastrería blanco, uno de los infaltables de la primavera, con espalda abierta y lazo, mientras que para abajo se inclinó por un pantalón deportivo recto color verde, con tres franjas amarillas en los laterales. Casual, audaz, fresca: así se mostró la actriz, que ese día tenía agenda junto al streaming, dejando en claro que los pequeños rituales y encuentros también ocupan un lugar central en su agenda posruptura.

La actriz lució su larga cabellera con rulos (Instagram)

Este giro en su vida pública llegó después de semanas especialmente movilizadoras, sobre todo porque días atrás Accardi volvió a hablar sobre la separación de Vázquez. En declaraciones a la prensa tras el final de su participación en Soñé que volaba (Olga), dialogando con cámaras de LAM y SQP (América) dejó frases claras y contundentes.“El ciclo está en su camino y ya sabíamos que terminaba hace mucho. Fue un año y medio hermoso”, aseguró la actriz, quien se definió como “bien, acá como ven”, aunque admitió un tono algo apesadumbrado. También descartó que su salida del programa estuviera vinculada al pico de exposición mediática de los últimos días.

Las especulaciones en torno a su nueva vida no se hicieron esperar. Fue consultada acerca de la versión lanzada por Pepe Ochoa, quien habló de un supuesto romance con Ulises, un joven deportista de 20 años. Accardi fue directa al responder: “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Dos cosas que para mí era muy importante aclararlas. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

Gimena Accardi habló de su separación y la repercusión mediática que tuvo en los últimos días (Instagram)

En ese intercambio, la actriz remarcó que los detalles más delicados los comparte sólo con quienes estuvieron allí: “Yo sé las cosas como son. Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto. Y les doy la nota porque no me quiero irme corriendo, ni mucho menos, pero no tengo nada interesante para decir. No me dan ganas de aclarar nada, digan lo que digan. Digan el disparate que digan, yo no tengo ganas de aclarar más cosas, porque yo lo que quería aclarar ya lo aclaré. Para mí era importante hacerlo”.

El cambio de look marcó entonces el comienzo oficial de esta nueva etapa. Gimena, que protagoniza la obra En otras palabras, mantuvo la sinceridad en cada intervención frente a la prensa. También reconoció que no le sorprendió la repercusión que generaron sus declaraciones sobre la infidelidad ni el descargo público. “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte”, subrayó. Al ser consultada por las palabras de Mirtha Legrand, quien criticó, y luego se disculpó públicamente, por haber dicho que Accardi “lo hace quedar a él como un cornudo”, la actriz zanjó la polémica con firmeza: “Cerré todo, no veo nada por mi salud mental”, afirmó.

Lejos de las especulaciones y los rumores, Accardi eligió refugiarse en sus afectos, concentrarse en el presente y seguir mostrando sus días tal como son: genuinos, simples y llenos de pequeños pasos de reinvención personal y profesional.