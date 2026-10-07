La historia de amor y turbulencias de Zaira Nara y Jakob Von Plessen: del Wandagate a la reconciliación menos esperada

Después de una separación atravesada por rumores y nuevos romances, la modelo y el empresario decidieron darse una nueva oportunidad (Instagram)

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La historia de amor entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzó a mediados de 2015, cuando un océano los separaba y las conversaciones telefónicas se convirtieron en el primer puente entre ambos. Ella venía de dos romances muy mediatizados, con Diego Forlán y Pico Mónaco, mientras que él trabajaba como guía de safaris en la reserva Masái Mara, en Kenia. Aunque se conocían desde hacía tiempo a través de una amiga en común, fue después de la última relación de Zaira cuando el vínculo empezó a florecer y los llevó a construir una familia con dos hijos, Malaika y Viggo, en una historia atravesada por viajes, paisajes abiertos, separaciones y una nueva oportunidad.

La crisis de Zaira y Jakob comenzó en medio del escándalo del Wandagate, cuando el empresario hizo de "celestino" de Icardi y la China Suárez

Von Plessen es de origen austríaco y pertenece a una familia germana de ascendencia aristocrática. Por ese motivo, con el tiempo fue conocido como el “barón de Las Pampas”. Sin embargo, más allá de ese apodo, el rasgo que mejor definía su vida por aquel entonces estaba relacionado con el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Durante 15 años vivió en Kenia, donde trabajó como guía de safaris a caballo y realizó recorridos por la reserva Masái Mara, una experiencia que formó parte de su identidad y que también influyó en la vida que comenzó a compartir con Zaira.

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Las escapadas al campo y los viajes a la Patagonia pasaron a formar parte del universo familiar de la modelo. Ese amor por los paisajes abiertos que Jakob llevaba desde siempre también encontró un lugar en la rutina de Zaira, que comenzó a compartir con él distintos escenarios alejados de la exposición permanente. La Patagonia fue uno de los lugares elegidos por von Plessen para desarrollar su actividad: en San Martín de los Andes organizó cabalgatas y experiencias relacionadas con la aventura, los paisajes y los animales.

Jakob Von Plessen durante su tiempo viviendo en Kenia (Instagram)

Por más de una década, Von Plessen estuvo instalado a kilómetros de la Argentina (Instagram)

Zaira Nara y Jakob comenzaron su romance con un océano de distancia y, rápidamente, el amor fluyó

Poco después de que se conociera la relación, Zaira y Jakob comenzaron a ser vistos con mayor frecuencia en público. La pareja compartió salidas al teatro, cenas y paseos, mientras disfrutaba de los primeros momentos de un romance que había comenzado de manera silenciosa y a través de un teléfono. En octubre de 2015, con algo más de tres meses de gestación, Zaira confirmó que estaba esperando a su primera hija, Malaika. La noticia fue anunciada en Tu mejor domingo, el programa que conducía junto a Diego Pérez, durante el Día de la Madre.

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“Quería darles una sorpresa a ustedes, mis compañeros y amigos y es que voy a ser mamá. Quería compartirlo en el programa, es muy chiquitito así que hay que cuidarlo, estoy muy feliz”, dijo emocionada la modelo. “A mi mamá, mi ejemplo a seguir, nos enseñó a todo en la vida, a mi hermana que es madre y estoy orgullosa de ella como cría a sus hijos y a mis abuelas”, expresó la modelo. La confirmación del embarazo modificó el rumbo de la relación con Jakob y marcó el comienzo de una nueva etapa para ambos.

La pareja durante sus primeros momentos de noviazgo

A poco tiempo de ponerse en pareja, la modelo quedó embarazada de su primera hija, Malaika

La pareja junto a su primera hija, Malaika, en un evento público

En febrero de 2020, en plena pandemia, nació Viggo, el segundo hijo de la pareja. Entre los viajes que compartieron se destacó una visita al campamento Masái Mara, en Kenia, al que Zaira viajó durante su tercer mes de embarazo. Así, los paisajes y los lugares relacionados con la historia personal de Jakob también quedaron vinculados con la vida familiar que habían construido junto a Malaika y Viggo.

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Después de ocho años juntos y dos hijos en común, la pareja atravesó un fuerte desgaste hacia finales de 2021. La crisis apareció en medio del escándalo del Wandagate y de los rumores de infidelidades cruzadas que involucraron indirectamente a Zaira y Jakob. Puntualmente, circularon versiones que señalaban que Von Plessen habría ayudado a Mauro Icardi y encubierto su encuentro con la China Suárez en París. Ambos hombres habían sido concuñados y compartido mucho más que reuniones familiares. Según los testimonios que se mencionaron al aire en distintos programas, Jakob habría sido quien “ayudó” a Icardi a facilitar el encuentro extramatrimonial con la actriz.

En plena pandamia, la familia se agrandó y le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Viggo

La crisis de Zaira y Jakob comenzó en medio del escándalo del Wandagate, cuando el empresario hizo de "celestino" de Icardi y la China Suárez

Pese a la crisis que deparó en una ruptura, la expareja mantuvo buena relación y se encontraba en eventos familiares

Aunque intentaron salvar la pareja, las diferencias se volvieron insostenibles y el 26 de septiembre de 2022 Zaira anunció la separación a través de su cuenta de Instagram. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”, escribió la modelo.

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Después de la ruptura, Jakob mantuvo un perfil bajo y continuó enfocado en sus negocios. Zaira, en tanto, comenzó una relación con el polista Facundo Pieres. Sin embargo, el nombre de von Plessen volvió a resurgir en abril de 2024, cuando fue vinculado con Floppy Tesouro. La información fue revelada en LAM, en el marco del lanzamiento de una reconocida marca de ropa interior.

A finales de 2025, comenzaron a surgir rumores de reconciliación ante los guiños de la expareja en las redes

Zaira Nara y Jakob Von Plessen junto a sus hijos, dejando en claro el buen vínculo que mantuvieron luego de su separación

En abril de 2025, Zaira volvió a quedar soltera cuando dio por finalizada su relació con Pieres. La información fue contada por Santiago Riva Roy al aire de El ejército de la mañana, el programa de Bondi Live. “Fue de ella la decisión. No quería viajar tanto, él está más metido que ella. Ella así está bien y no quiere viajar tanto, hay una distancia y un reclamo de ‘viajá más seguido, te pago todo, te pongo en business’ y ella le dice: ‘Pará, tengo mis proyectos, mi familia, mi laburo y así estoy bien’”, relató Riva Roy.

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En ese contexto, también se recordó que el polista había comprado un terreno en Punta del Este valuado en 1,8 millones de dólares, ubicado en el barrio privado El Secreto. Durante las vacaciones de verano, ambos habían estado en la búsqueda de muebles para la propiedad. Después de la separación, la modelo fue vinculada con otros nombres del espectáculo, como Nicolás Furtado, Victorio D’Alessandro y, más recientemente, el streamer Bauleti. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas o perdieron fuerza con el paso del tiempo.

La modelo mantuvo varias relaciones amorosas, entre ellas con Facundo Pieres

Otra de las relaciones de Nara fue con Robert Strom, con quien Von Plessen mantuvo vínculos en el pasado (RSFotos)

En medio de ese escenario, comenzaron a circular rumores de una reconciliación entre Zaira y Jakob. En diciembre de 2025, von Plessen realizó un gesto en redes sociales que muchos interpretaron como una señal de acercamiento. El empresario, que solía mantener un perfil reservado, publicó una historia de Instagram en la que se lo veía desayunando mate en una cocina con vista a la montaña. El detalle que llamó la atención fue la elección de la yerba, correspondiente a la línea lanzada por Zaira durante ese año. También se observó el paisaje de fondo, similar al que la modelo había mostrado en sus propias publicaciones. La marca de yerba compartió la imagen de Jakob y lo etiquetó, mientras que Zaira dejó un comentario con un emoji de mate. Ese intercambio despertó una ola de mensajes y especulaciones entre los seguidores de ambos.

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A comienzos de este año, Von Plessen y Nara volvieron a mostrarse juntos en las redes (Instagram)

Durante un stream con Bauleti, Zaira se refirió a las versiones y negó que hubiera retomado su relación con el padre de sus hijos. “Salió una nota que yo había vuelto con el padre de mis hijos, como que yo había estado en Mendoza con él, cuando él estaba con nuestros hijos en la Patagonia. Él subió una foto con mi yerba, vieron montaña-montaña y dijeron: ‘Se fue con Zaira a Mendoza’. Chicos, yo estoy en Mendoza y él en la Patagonia con los chicos”, aclaró.

En enero de 2026, la modelo fue vinculada con Robert Strom, un polista millonario, y volvió a quedar en el centro de la escena. El vínculo habría sido fugaz y, poco después, surgieron nuevamente versiones de una reconciliación con Jakob. Durante varias semanas, la posibilidad de que retomaran la relación circuló en los medios sin una confirmación pública por parte de ninguno de los dos.

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Nora Colosimo, madre de la modelo, confirmó la vuelta de su hija con el padre de sus dos hijos (LAM - América)

Finalmente, en octubre de 2026 llegó la noticia que muchos esperaban: Zaira y Jakob se reconciliaron después de cuatro años de separación. La confirmación fue dada por Nora Colosimo, madre de la modelo, durante una participación en LAM. Antes de compartir la información al aire, la mujer explicó que había consultado directamente con su hija para saber si podía hablar públicamente sobre el tema.

La madre de la modelo también se refirió al vínculo que Zaira y Jakob mantuvieron durante los años en los que estuvieron separados, donde se mantuvieron cercanos y hasta compartieron eventos familiares. “Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, sostuvo, visiblemente emocionada.

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Después de la reacción de festejo de los panelistas, Colosimo profundizó en la relación que ambos habían logrado sostener como padres incluso durante la distancia. “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, agregó. Esa fue la forma en que describió el lazo que Zaira y Jakob conservaron durante los años de separación y que, finalmente, volvió a transformarse en una historia de amor.