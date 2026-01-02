Teleshow

El nuevo novio de Zaira Nara y su conexión con Jakob Von Plessen, el padre de los dos hijos de la modelo

Robert Strom, el multimillonario con el que está saliendo la influencer, tiene un pasado compartido con el austríaco

Zaira Nara comenzó a salir con Robert Strom hace algunas semanas

La vida de Zaira Nara suele estar un poco más alejada de los reflectores, en comparación a la de su hermana Wanda Nara. Sin embargo, en las últimas semanas la noticia de que estaba iniciado un nuevo romance con Robert Strom, un polista millonario la volvieron a poner en el centro de la escena. La confirmación de esta relación llegó en medio de las vacaciones de la modelo en Punta del Este y ahora se abrió un nuevo capítulo que trae a la escena a Jakob Von Plessen—expareja de la modelo y padre de sus hijos.

Una foto rescatada por Pochi de Gossipeame dejó al descubierto que Strom y Jakob compartían un pasado social y de amistad mucho antes de que el vínculo sentimental con Zaira comenzara. El hallazgo sorprendió a seguidores y sumó una nueva capa de complejidad a la vida privada de la conductora, en una historia donde el presente sentimental se cruza con antiguos lazos personales y digitales.

La imagen, tomada en diciembre de 2019 en Filo-Hua-Hum, Neuquén, muestra a Von Plessen y Strom en una travesía a caballo junto a amigos, rodeados de la inmensidad patagónica. Pero el vínculo entre ambos no se limita a esa postal del pasado: hoy por hoy, los dos hombres se siguen mutuamente en Instagram, como puede comprobarse en sus listas de seguidores. Sin embargo, la cuenta de Robert Strom está configurada como privada, lo que impide acceder a sus publicaciones y mantiene sus movimientos digitales en la más estricta reserva.

Robert y Jakob, la expareja de Zaira, tiene un pasado en común

Cabe destacar que la relación entre Zaira y el Barón terminó de manera amigable, y ambos han dado muestras públicas de la buena sintonía que mantienen por el bienestar de sus hijos. Han compartido eventos familiares y encuentros junto a los pequeños, dejando en claro que priorizan la armonía y el diálogo por encima de cualquier conflicto. En este contexto, la aparición de Storm como pareja de Zaira suma un matiz novedoso, pero se inserta en una red de vínculos donde la cordialidad y la convivencia son moneda corriente.

La foto que confirmó el romance de Zaira Nara y Robert Strom

Eligieron el último día del año en las playas de Punta del Este para confirmar un romance del que se venía rumoreando desde hacía un mes. La modelo y el polista fueron captados a los besos en el auto de la menor de las hermanas Nara, convirtiéndose así en la primera pareja confirmada del año 2025. Los celestinos de la pareja fueron nada más ni nada menos que Pampita y Martín Pepa, su actual pareja, lo que trajo consigo problemas, ya que Pepa era muy amigo de Facundo Pieres, la expareja de Zaira.

Teleshow encontró a la modelo y al deportista compartiendo una salida, arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico y haciendo compras. Allí fueron captados en un momento íntimo: él aparece abrazándola, momento en el que se dieron un beso. Todo un gesto que marca el comienzo de una nueva historia de amor para la hermana de Wanda Nara.

El momento infraganti de Zaira y Robert

Sonrientes y de buen humor, no se ocultaron de las cámaras. Zaira eligió un look de musculosa azul sin mangas, una falda larga de red azul que deja ver debajo una bikini fucsia. Complementó su look con una gorra azul con detalles en naranja, gafas de sol oscuras y varias pulseras en ambas muñecas. También llevó el pelo suelto y una bolsa de playa grande a rayas.

Mientras que el polista vistió una remera gris clara, pantalones largos blancos y sandalias negras. Usó gafas de sol oscuras y lleva una bolsa tipo red de color claro colgada al hombro. Su estilo es sencillo y cómodo, acorde al clima cálido y al ambiente de playa.

