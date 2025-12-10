El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

El gesto de Bauleti con Zaira Nara en medio de una grabación que alimenta los rumores de romance

El reciente reencuentro entre Zaira Nara y el streamer Bauletti volvió a situar a la modelo argentina en el centro de la atención mediática. La reunión, transmitida en un stream junto a Mernuel y Moski, se produjo en un contexto marcado por rumores de reconciliación con su expareja Jakob Von Plessen, lo que reavivó las especulaciones sobre la vida sentimental de la hermana de Wanda. Como si fuera poco, durante la charla, el joven relató el gesto que tuvo en una grabación con la figura del espectáculo, el cual reflejaría sus sentimientos.

Todo comenzó este martes cuando Zaira Nara compartió imágenes en sus historias mostrando su presencia en el departamento donde Bauletti, Mernuel y Moski conviven. Antes del stream, los cuatro compartieron una cena y mates mientras se preparaban para la transmisión en directo. La cercanía entre Nara y Bauletti, sumada a la participación activa de todos en la conversación, no pasó desapercibida para los seguidores, quienes rápidamente comenzaron a debatir sobre la naturaleza de la relación entre la modelo y el streamer.

Zaira Nara desmintió haber retomado su relación con Jacob Von Plessen

Una vez que las cámaras se encendieron, los cuatro comenzaron a dialogar al aire. Durante la charla, Zaira y Bauleti destacaron que habían trabajado juntos, compartiendo gran parte del día. En ese contexto, la modelo confesó que llegó a la casa de los jóvenes a cara lavada, a lo que el streaming le comentó: “Estabas linda”.

Minutos después llegó uno de los momentos más divertidos cuando el joven explicó qué le habían pedido durante en la grabación: “En un momento yo tenía que hacer esto (rodearla con un brazo). Me pagaron por abrazarla así a ella. Y yo dije: ”No, es la primera vez que hago esto con una mujer, te lo juro. Yo dije que no sabía, ellos me decían que tenía que hacer la típica. Yo le dije, pero ella no me cree“.

Entre risas, la hermana de Wanda afirmó: “Le pagaron por abrazarme. 70 productores y él decía: ”Yo no sé hacer eso, nunca hice algo así“. Él tenía como que estar al lado mío y como quien no quiere la cosa, me abrazaba. Yo no le creí, el resto sí. Ahora no lo digas más porque ya lo hiciste, como cuatro veces. Era la única toma que salía mal”.

El insólito blooper de Bauleti en una grabación con Zaira Nara

Horas antes de este encuentro, Jakob Von Plessen realizó un gesto en redes sociales que muchos interpretaron como una señal de acercamiento. De perfil habitualmente reservado, Von Plessen publicó una historia en Instagram donde se lo veía desayunando mate en una cocina con vista a la montaña. El detalle que captó la atención fue la elección de la yerba, correspondiente a la línea lanzada por Nara este año, y el paisaje de fondo, similar al que la modelo había mostrado en sus propias publicaciones. La marca de yerba compartió la imagen de Von Plessen y lo etiquetó, mientras que Nara dejó un comentario con un emoji de mate, lo que desató una ola de mensajes y especulaciones entre los seguidores de ambos.

Durante el stream con Bauleti, Zaira habló al respecto y negó su acercamiento con el padre de sus hijos: “Salió una nota que yo había vuelto con el padre de mis hijos, como que yo había estado en Mendoza con él, cuando él estaba con nuestros hijos en la Patagonia. Él subió una foto con mi yerba, vieron montaña-montaña y dijeron: ”Se fue con Zaira a Mendoza". Chicos, yo estoy en Mendoza y él en la Patagonia con los chicos“.

Zaira Nara y Bauleti participarán del próximo tema de Luck Ra (Instagram)

La historia entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen abarca ocho años de relación, marcada por la discreción y la vida familiar junto a sus hijos, Malaika y Viggo. La separación, anunciada en septiembre de 2022, se produjo en un clima de respeto mutuo y sin escándalos públicos. Desde entonces, ambos han priorizado el bienestar de sus hijos y han coincidido en eventos familiares, como la reciente primera comunión de Malaika en noviembre, donde mostraron una convivencia armónica pese a las diferencias sentimentales.

Tras la ruptura con Von Plessen, Nara vivió un breve y mediático romance con el polista Facundo Pieres, que concluyó en abril de este año. Posteriormente, la modelo fue vinculada a otros nombres del espectáculo, como Nicolás Furtado, Victorio D’Alessandro y, más recientemente, el propio Bauletti, aunque estos rumores fueron desmentidos o perdieron fuerza con el tiempo. El trasfondo de su separación con Von Plessen también estuvo rodeado de versiones que la relacionaban indirectamente con el escándalo conocido como Wandagate, en el que Von Plessen habría tenido un papel secundario en el encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París.

En este contexto, cada gesto en redes sociales adquiere una dimensión especial. La publicación de Von Plessen y la respuesta de Nara fueron interpretadas por muchos seguidores como una posible señal de reconciliación, alimentando la ilusión de quienes apuestan por la estabilidad del vínculo familiar. La viralización de estos pequeños detalles demuestra el peso que tienen las redes en la construcción de relatos y expectativas en torno a figuras públicas como Nara.