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Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos, después de cuatro años separados

Nora Colosimo confirmó en LAM que su hija se está dando una nueva oportunidad con el papá de Malaika y Viggo. Los detalles

Nora Colosimo, madre de la modelo, confirmó la vuelta de su hija con el padre de sus dos hijos (Video: LAM, América TV)
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Zaira Nara volvió a estar en pareja con Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos, luego de cuatro años de separación. La noticia fue confirmada por Nora Colosimo, madre de la modelo, durante una participación en el programa LAM (América TV), donde reveló que había consultado directamente con su hija antes de hacer pública la información.

Todo comenzó cuando Karina Iavícoli mencionó al aire la posibilidad de que Zaira y Jakob estuvieran dándose una nueva oportunidad. Según relató la panelista, existían indicios de una reconciliación entre la modelo y el empresario, con quien tiene a Malaika y Viggo, sus dos hijos en común. Ante la versión, Colosimo decidió comunicarse con su hija para despejar cualquier duda.

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“Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo’”, relató Colosimo en el ciclo televisivo, al explicar cómo obtuvo la confirmación de su hija para hacer pública la noticia.

Selfie de Zaira Nara y su hijo. Detrás, su hija Malaika y Jakob Von Plessen, con boina y mate, sonríen en una habitación
La pareja priorizó el vínculo familiar con sus hijos Malaika y Viggo a lo largo del tiempo de distanciamiento

La madre de la modelo también se refirió al vínculo que mantuvieron Zaira y Jakob incluso durante los años de distancia. “Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, sostuvo Colosimo, visiblemente emocionada por la noticia.

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Tras la reacción de festejo entre los panelistas presentes, Colosimo profundizó en la relación que la pareja mantuvo a lo largo del tiempo, incluso en la etapa en que no estaban juntos. “Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, agregó, en referencia al vínculo que Zaira y Jakob mantuvieron por el bienestar de sus hijos pese a la separación.

Consultada sobre si la pareja ya convivía, la panelista evitó dar precisiones adicionales. “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”, respondió, con lo que dejó en reserva otros detalles sobre la convivencia actual de la expareja.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen
Nora Colosimo evitó precisar si la modelo y el empresario ya comparten la misma vivienda

La reconciliación llegó pocos días después de que la propia Zaira Nara recordara, sin saberlo, un episodio de su historia con Von Plessen. Durante una entrevista en el programa Un mediodía mejor (Luzu TV), la modelo había relatado una anécdota de su primera cita con un hombre cuya identidad no reveló en ese momento, aunque luego quedó confirmado que se trataba del padre de sus hijos.

Según el relato de la modelo, el vínculo con Von Plessen comenzó a distancia, ya que él vivía en el exterior en ese entonces. “Veníamos chateando hace tres meses porque él estaba viviendo en el exterior. Llegó el día y yo me asusté”, contó Zaira, al recordar los nervios previos al primer encuentro cara a cara.

La empresaria explicó que dudó entre ir a la casa de él o invitarlo a la suya, hasta que finalmente aceptó la propuesta de Von Plessen de visitar su departamento. Sin embargo, una aclaración de último momento cambió el panorama del encuentro: “Me dijo: ‘No es mi departamento porque el mío está en obra’. Era muy lindo, era mucho, quizás, para lo que yo esperaba”, relató entre risas, y agregó que luego descubrió que la vivienda pertenecía a un vecino amigo de Von Plessen.

zaira nara Jakob Von Plessen
Zaira Nara y Jakob Von Plessen retomaron su relación sentimental después de cuatro años separados

El relato tuvo un giro adicional cuando Zaira contó que había llevado a su perra al encuentro, y que la mascota orinó las alfombras del departamento antes de salir corriendo hacia la puerta. En ese momento, según su testimonio, ingresó una mujer que ella supuso era la vecina dueña de la casa, pero que resultó ser la madre de Von Plessen.

Pese al inesperado cruce familiar en plena primera cita, Zaira aclaró que ese día no hubo ningún acercamiento romántico entre ambos. “Después tuve dos hijos, pero en el momento no chapé ni nada”, cerró la modelo, antes de confirmar que el protagonista de la anécdota era, efectivamente, Jakob Von Plessen.

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