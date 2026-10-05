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El plato que eliminó a Pachu Peña de Masterchef: presentó una receta fácil que decepcionó a todos

El humorista preparó una “Mila Clown” que el jurado cuestionó severamente, y fue la receta que lo dejó afuera del reality de cocina

Enn MasterChef Celebrity Argentina, Pachu Peña presenta su plato ante el jurado
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Un trozo de film adherido a la carne, grasa sin retirar, una milanesa cruda y un puré que no convenció al jurado fueron parte de la preparación con la que Pachu Peña quedó eliminado de MasterChef Celebrity en la primera gala de expulsión de la temporada.

El humorista presentó una milanesa con guarnición y dip, a la que bautizó “Mila Clown” por la cara de payaso que diseñó sobre el plato. “Es un poco lo que representa a mi ser”, explicó al mostrar su creación frente a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

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Sin embargo, el clima distendido cambió cuando Betular cortó la carne y encontró un fragmento de papel film. “Eso es contaminación física. Me lo podía haber tragado”, advirtió el chef. Pachu atribuyó el error al momento en que aplastó la milanesa: “Puede ser que entre tanto martilleo haya quedado un pedazo de papel film que se haya adherido”.

La devolución sumó más observaciones. Betular señaló que el corte tenía grasa excedente y que la carne estaba cruda. También cuestionó el puré, que el participante definió como “andino” porque, según bromeó, la receta se la había dado Guillermo Andino. “Tiene manteca, nuez moscada, leche y crema. Es un puré rústico”, detalló Peña.

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La reacción de Pachu Peña al momento de presentar su plato
La reacción de Pachu Peña al momento de presentar su plato

Cuando Botana le preguntó si había tamizado la preparación, el actor respondió que no. “No es mi técnica. No soy de tamizar. No entiendo eso”, dijo. Betular fue directo al probarlo: “Es muy engañoso el plato, porque estéticamente decís ‘guau’ y cuando lo probás, no guau. El puré no tiene nada, Pachu, es papa hervida pisada”.

Martitegui también reparó en la presencia del plástico y en una mandarina que Peña había agregado al plato. El participante explicó que la fruta le recordó a su abuelo, quien tenía un mandarino en el fondo de su casa. “Yo con esto ya me hubiera ido de donde estaba comiendo y no vuelvo nunca más. Entre el plástico, la grasa y la mandarina, no sé qué decirte”, lanzó el jurado.

La noche había comenzado con la visita de Ian Lucas, ganador de la edición anterior. El influencer presentó una réplica del menú con el que se impuso en la final y explicó los detalles de su trabajo.

Los participantes protestaron ante el nivel de exigencia, ya que era su tercera jornada de cocina dentro del certamen. “Es una injusticia”, se escuchó entre las estaciones.

Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2026 de MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

La prueba consistió en preparar una versión inicial del plato de Ian Lucas: una milanesa con guarnición y un dip a base de mayonesa. Los concursantes tuvieron tres minutos para recorrer el mercado y debían elegir un corte de carne con hueso. Después contaron con 60 minutos para cocinar. La guarnición era libre, aunque no podía incluir fideos.

Pachu Peña quedó entre los tres participantes con las peores preparaciones de la noche junto a Alejandro Lerner y Diego Ramos. Finalmente, el jurado resolvió que debía dejar la competencia.

“Te vimos muy poco, lamentablemente. Fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener”, expresó Martitegui.

“Corto pero bueno”, resumió Betular. Botana, conmovida, destacó el aporte del humorista al programa: “Creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor. Me encantaría que vuelvas en el repechaje”.

Antes de abandonar las cocinas, Pachu se despidió con una de las frases que suele usar en sus presentaciones: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”.

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