“¿Estás enamorada?“, la incómoda pregunta de Luis Novaresio a Juana Viale sobre su presente sentimental

En plena ida y vuelta en la "mesaza", Juana Viale fue puesta en una particular situación al ser consultada por Luis Novaresio sobre su vida amorosa a poco tiempo de su separación de Yago Lange (La Noche de Mirtha - El Trece)

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Desde que Mirtha Legrand permanece internada, Juana Viale ocupa cada fin de semana el lugar de su abuela al frente de La Noche de Mirtha. Este sábado volvió a ponerse al frente de la mesa de El Trece y protagonizó un momento inesperado cuando Luis Novaresio le preguntó por su presente sentimental. Y frente a las cámaras, la conductora quedó en medio de una incómoda situación

La situación ocurrió durante una conversación sobre el desarrollo y las exigencias del ciclo Es Mi Sueño. En medio del intercambio, Barbie Simons, integrante de dicho certamen, le confesó a Juana que la veía muy linda porque estaba “enamorada”. La integrante del programa también expresó cómo se encontraba en esta etapa: “Estoy muy bien, estoy muy contenta”. Además, recordó en el ciclo el difícil momento familiar que atravesó cuando su padre, el recordado conductor Leonardo Simons, tomó una dura decisión.

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Después de escuchar a Barbie, Novaresio decidió trasladar la conversación hacia Juana y le hizo una pregunta directa: “¿Vos estás enamorada?”. La conductora sorprendió con su respuesta y no buscó esquivar el tema desde el comienzo. “Yo estoy enamorada, pero no estoy en pareja”, afirmó frente a los invitados y las cámaras.

La conductora fue consultada por su vida amorosa en plena emisión del ciclo (StoryLab)

La declaración generó sorpresa en la mesa, ya que Juana reconoció que sentía amor por alguien, aunque no confirmó que estuviera atravesando una relación formal. Novaresio quiso avanzar un poco más y le preguntó: “¿Sos correspondida?”. Sin embargo, en ese momento la conductora eligió cortar el intercambio de manera abrupta y respondió: “Vamos a un corte...”.

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La pausa terminó funcionando como una forma de frenar las preguntas sobre su intimidad. Cuando el programa volvió al aire, Novaresio no se olvidó de lo ocurrido y retomó el tema que había quedado pendiente. “¿De quién estás enamorada?”, quiso saber. Juana volvió a esquivar la respuesta y buscó cambiar el eje de la conversación: “Ay, chicos, tengo que mostrar tu libro”.

De esa manera, la conductora dejó en claro que no tenía intención de brindar más detalles sobre su situación sentimental. Aunque reconoció que estaba enamorada y sostuvo que no estaba en pareja, evitó mencionar el nombre de la persona involucrada o explicar si sus sentimientos eran correspondidos.

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En su paso por el ciclo de Mario Pergolini, Juana Viale recordó una de las fuertes discusiones que tuvo con su reciente expareja y sorprendió ante las cámaras (Otro día perdido - El Trece)

Ante ese intercambio, Natasha Niebieskikwiat sumó una observación: “La persona que sea objeto de su amor sabe lo que está diciendo”. Juana confirmó la apreciación con una respuesta breve: “Sí, sabe”.

La respuesta de Juana llegó después de que la conductora anunciara su separación de Yago Lange, con quien mantuvo una relación durante cuatro años. La confirmación ocurrió durante su paso por Otro día perdido, el programa de El Trece conducido por Mario Pergolini. En aquella emisión, la nieta de Legrand recordó una discusión que tuvo con el regatista en medio del océano Atlántico, a bordo de un velero de 14 metros y lejos de la costa.

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“Empecé a hacer el bolso, quería irme”, contó Juana entre risas al recordar aquella escena. La anécdota se produjo durante una conversación sobre la relación y fue el propio Pergolini quien decidió preguntarle directamente si Yago todavía estaba con ella. La respuesta de la conductora fue tajante: “No, no seguimos juntos”.

Juana Viale y su novio Yago Lange durante una de sus vacaciones juntos (Instagram)

Juana también reconoció que, en aquella discusión, ella no tenía razón. “Yo no tenía razón, no”, admitió. Luego dejó abierta la posibilidad de que esa pelea hubiera representado el comienzo del final del vínculo. Cuando le preguntaron si la relación se había terminado ese mismo día, respondió: “No, no, no. No, no, bueno, puede ser”. La frase permitió interpretar que aquel episodio había quedado como uno de los momentos importantes dentro de la separación, aunque Juana no confirmó que allí hubiera terminado todo.

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Pergolini reaccionó con satisfacción por haber obtenido la primicia durante el programa. “Tomen programas de chismes, los tengo todos yo”, lanzó en vivo. La confirmación de Juana puso fin a una historia de amor que había mantenido un perfil bajo y que estuvo marcada por la conexión con la naturaleza, los viajes y las actividades vinculadas con el cuidado ambiental.

La relación entre Viale y Lange se caracterizó por el bajo perfil mediático y por las expediciones que compartieron. Los rumores sobre un posible distanciamiento comenzaron a consolidarse después de unas vacaciones que realizaron en Chaitén, al sur de Chile, y de distintos viajes vinculados con actividades de activismo en Chubut.

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La pareja formalizó su relación a comienzos de 2024 (Instagram)

La conductora había blanqueado oficialmente el noviazgo el 12 de febrero de 2024, cuando publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparecía besándose con Lange. La imagen estuvo acompañada por una frase breve: “Normales juntos”. Con esa publicación, ambos hicieron pública una relación que hasta ese momento se había desarrollado lejos de la exposición constante.

Tiempo después, durante una emisión de Almorzando con Juana, la conductora contó entre risas cómo se formalizó el vínculo. Según relató, Yago le propuso ser novios durante una noche. Sin embargo, fiel a su estilo descontracturado, ella reconoció que “al otro día quise rever lo que habíamos hablado” antes de aceptar avanzar en la relación sin tantas etiquetas fijas.

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