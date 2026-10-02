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Difunden un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

La diva de la televisión continúa bajo observación en el Mater Dei, donde evoluciona de un cuadro respiratorio

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rojo bordado
Mirtha Legrand continúa con su evolución
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El Sanatorio Mater Dei informó este viernes que Mirtha Legrand continúa en proceso de recuperación para recibir el alta médica y volver a su casa, luego de la internación por una neumopatía que comenzó el 18 de septiembre.

El nuevo parte médico, fechado el 2 de octubre y firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, precisó que la conductora de 99 años permanece en una habitación común y continúa bajo controles de distintas especialidades.

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La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, señala el comunicado difundido por el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Según el documento, La Chiqui recibe “seguimiento kinésico, nutricional y clínico en una habitación común”. El parte no brindó una fecha estimada para el alta, aunque dejó en claro que el objetivo de esta etapa es completar la recuperación para que pueda regresar a su domicilio.

Documento impreso con el membrete del Sanatorio Mater Dei, el texto del parte médico de Mirtha Legrand y la firma del doctor Enrique Echagüe
El Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires informa que Mirtha Legrand evoluciona en una habitación común y se encuentra en proceso de recuperación.

La evolución favorable ya había sido comunicada el miércoles 30 de septiembre. En aquella actualización, el Sanatorio Mater Dei indicó que la figura de la televisión argentina se encontraba “muy bien” de la neumopatía que motivó su ingreso y que atravesaba una “franca mejoría”.

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En ese momento, también se informó que estaba acompañada por su familia, que agradeció las muestras de afecto recibidas durante los días de internación.

El nuevo comunicado incluyó un agradecimiento dirigido a quienes acompañan a la conductora y a su entorno. “Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia”, expresó la institución.

De no surgir cambios en su cuadro clínico, el Sanatorio Mater Dei emitirá una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand el próximo lunes.

La primera internación de septiembre ocurrió por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Legrand ingresó al sanatorio para realizar controles y recibir atención médica. Después de varios días, recibió el alta el domingo 13 y continuó la recuperación en su domicilio de avenida del Libertador. El viernes siguiente, una descompensación respiratoria motivó el regreso al Mater Dei.

mirtha legrand
La internación de Mirtha Legrand por una neumopatía comenzó el 18 de septiembre

Desde entonces, la institución informó una evolución favorable, aunque decidió prolongar la internación para completar la recuperación y reducir el riesgo de una recaída. El viernes 25, un parte indicó que la conductora estaba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que aumentaba su actividad física con el equipo de kinesiología. La medida respondió a criterios médicos asistenciales.

Durante la actual internación, Mirtha Legrand recibió las visitas de Marcela Tinayre, su hija, y de sus nietos Juana Viale y Nacho Viale. Ámbar de Benedictis, bisnieta de la conductora, también pasó por el sanatorio ubicado sobre la calle San Martín de Tours. Los familiares acompañaron a la animadora en distintos horarios durante estos días de atención médica.

La ausencia de Legrand también tuvo impacto en la pantalla de El Trece. Su última emisión al frente de La noche de Mirtha salió al aire el 29 de agosto. Desde entonces, Juana asumió la conducción del ciclo de los sábados y de los almuerzos dominicales. La programación mantuvo espacios mientras continúa la recuperación de su abuela.

El sábado 27 de septiembre, Juana Viale habló sobre la salud de su abuela durante la apertura de su programa. “La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde el programa. Me ve, me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo”, expresó ante las cámaras de televisión.

En otra intervención al aire, Juana contó que Legrand seguía las emisiones desde la clínica y bromeó con la atención que su abuela presta a cada detalle. “Así que abuelita, me muevo lentamente. ¿Te gusta?”, dijo antes de enviar otro saludo. El parte médico de este miércoles dio a conocer cómo evoluciona el cuadro clínico de Chiquita, a la espera del alta médica.

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