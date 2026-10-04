Barbie Simons recordó a su padre a casi 30 años de su muerte: "Fue difícil"

La periodista habló sobre el vínculo con su ser querido

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Barbie Simons recordó en La noche de Mirtha, durante una charla con Juana Viale, el duelo por la muerte de su padre, Leonardo, y la decisión que tomó a los 15 años de mudarse a Estados Unidos junto a su madre para estar cerca de su hermana.

La periodista cuestionó la mirada idealizada sobre emigrar que, según planteó, suele instalarse entre quienes proyectan radicarse en otro país. “Yo siento que está muy idealizado esto de la idea de irse afuera, de los jóvenes que se van a vivir afuera”, afirmó.

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Simons habló desde su propia experiencia, luego de haber vivido 15 años en territorio estadounidense. “Te lo digo yo, que estuve viviendo afuera 15 años, en Estados Unidos, y me preguntan por qué volví. La gente tiene muy idealizado, sobre todo, este sueño americano”, sostuvo.

La decisión de partir estuvo atravesada por una situación familiar. Su hermana se había ido a estudiar a una universidad estadounidense cinco meses antes de la muerte de Leonardo Simons, y ella buscó acompañarla. “Me fui en un momento muy particular de mi vida. Había fallecido mi papá, yo tenía 15 años y mi hermana se había ido a estudiar a la universidad en Estados Unidos cinco meses antes. Yo quería estar cerca de mi hermana”, relató.

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Barbie Simons recordó a su padre Leonardo a 29 años de su muerte

También explicó que el cambio de país surgió de la necesidad de reconstruir la vida familiar tras esa pérdida. “Fue difícil las circunstancias en las que falleció mi papá y sentí que, bueno, queríamos empezar una vida nueva y sentí que la mejor manera era en un lugar donde más o menos conocía, con mi hermana y mi mamá”, expresó.

Aunque destacó el desarrollo profesional que alcanzó durante su estadía, Simons remarcó las dificultades que enfrentan quienes viven fuera de su país de origen. “Tuve una carrera increíble en Estados Unidos, pero es verdad que la gente idealiza mucho y es difícil ser inmigrante y estar en una tierra que no es tuya, con el desarraigo y todo lo que implica”, concluyó.

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En abril de 2025, Barbie Simons compartió en sus redes sociales un video de archivo de su padre, Leonardo Simons, y volvió a referirse a la ausencia que dejó su muerte. La publicación incluyó fragmentos de sus apariciones televisivas en Finalísima y Tateshow.

“Cuando tengo días tristes, cierro los ojos y te escucho. Siempre estás conmigo”, escribió la periodista junto a las imágenes. Luego se refirió a los recuerdos que conserva de él: “Tu voz, tus gestos, tu energía, los traigo a mi mente cada vez que necesito seguir. No hay día que no te piense pa”.

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Barbie Simons recordó en La noche de Mirtha la muerte de su padre y su posterior mudanza a Estados Unidos

Leonardo Simons murió el 15 de octubre de 1996, a los 49 años. El conductor se suicidó al arrojarse desde el piso 13 de un edificio ubicado en la zona de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires. Por entonces, su hija menor tenía 15 años.

Figura de la televisión argentina durante las décadas de 1980 y 1990, Simons condujo ciclos como Finalísima y Tateshow. Años después, Barbie habló públicamente sobre el impacto que tuvo la muerte de su padre en su adolescencia, durante una emisión de PH, Podemos Hablar, por Telefe.

“Con lo de mi viejo yo era muy chica y siento que con los años que aprendí a vivir y a sobrellevar la herida de la muerte de un ser tan querido. Que tu papá se suicide es muy fuerte. Uno aprende a convivir con ese dolor. Yo tenía mucha idolatría por él, éramos amigos además de padre e hija, tenía un Edipo muy jodido”, contó entonces.

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La periodista también explicó de qué manera mantiene presente a su padre en su vida cotidiana. “Siempre lo llevo conmigo, en la pantalla de mi celular está y va a estar siempre mi papá, esa es mi manera de honrarlo”, dijo. Además, reveló que conserva la almohada de Leonardo Simons como un objeto personal desde su adolescencia.