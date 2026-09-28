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Marley se golpeó la cabeza contra una escalera y terminó con una sutura, la reacción de su hija Milenka: “Nana se hizo papá”

El presentador compartió en sus redes un momento íntimo junto a su hija menor, quien le acarició el rostro vendado con ternura

Marley interactúa con su hija Milenka tras el golpe: "Nana se hizo papá. Pobre papá. ¿Un beso para papá?"

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Las manos pequeñas de Milenka se acercaron con cuidado al rostro de su papá. Frente a la herida y el vendaje, la hija menor de Marley le dedicó unas caricias que habían comenzado con preocupación. El conductor, que horas antes había sufrido un golpe en la cabeza que requirió puntos de sutura, compartió el momento familiar después de contar el accidente que lo llevó a recibir atención médica.

La reacción de la hija de Marley por el golpe que sufrió
Milenka, la hija menor del conductor, le dedicó caricias en el rostro para su recuperación

La reacción de la niña quedó como una escena íntima dentro de una jornada inesperada. Mientras lo acariciaba, repitió: “Te nana”. Marley le preguntó: “¿Qué se hizo papá?”. “Nana”, respondió ella. El conductor siguió el intercambio con una sonrisa: “Nana se hizo papá. Pobre papá. ¿Un beso para papá?”. Luego celebró los balbuceos de su hija y le explicó que quería hacerle caricias para que se recuperara.

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Se aproximó a su padre y tocó con suavidad la zona lastimada. Marley recibió esas muestras de afecto luego de haberse mostrado en redes sociales con un corte en la frente, consecuencia de un choque accidental contra una escalera dentro de una panadería.

La reacción de la hija de Marley por el golpe que sufrió
La reacción de la hija de Marley por el golpe que sufrió

El episodio se produjo cuando Alejandro Wiebe, conocido públicamente como Marley, estaba en un local y no advirtió una escalera que se encontraba en su camino. El impacto le provocó una herida en la parte superior de la frente. En los videos que difundió, el conductor apareció con sangre en el rostro y relató que las personas que estaban allí lo ayudaron en los primeros minutos.

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Con el humor que suele trasladar a sus publicaciones, describió lo ocurrido antes de dirigirse a un centro médico. “Me llevé puesta una escalera”, explicó al reconstruir la situación. También anticipó que debía ir al hospital para que le realizaran la sutura, ya que el corte necesitaba una atención más compleja que los cuidados iniciales que recibió en el comercio.

Marley sufrió un golpe en la cabeza durante la grabación de un programa

El accidente ocurrió mientras Marley estaba acompañado por la exmodelo Karina Jelinek, quien se alarmó al advertir la fuerza del golpe, mientras el conductor procuraba relativizarlo en los primeros instantes. Sin embargo, la profundidad de la herida hizo necesaria la consulta médica.

Ya con la frente cubierta, el conductor continuó registrando parte de la jornada en sus redes sociales. Allí explicó que los empleados de la panadería intervinieron después del accidente y que luego seguiría el tratamiento indicado por los profesionales. El paso de las imágenes del golpe al contacto afectuoso de su hija ofreció dos postales muy distintas de la misma situación.

Tres fotografías consecutivas de un hombre con un corte en la frente que luego aparece con un parche adhesivo protector.
Marley se dio un golpe en la cabeza al chocar contra una escalera en una panadería

El conductor también recordó que no era la primera vez que atravesaba un percance de este tipo. Mencionó un accidente anterior durante una grabación de Por el Mundo en Tailandia y bromeó con que el de la panadería podía ser, aproximadamente, el golpe número veinte en la cabeza a lo largo de su vida. En su publicación, incluso ironizó sobre la estructura que no llegó a ver.

De la herida a las caricias dulces de Milenka

Marley se cortó la cabeza
El conductor publicó imágenes del accidente en sus redes sociales con sangre en el rostro

Aunque el impacto generó preocupación por las imágenes de la herida, Marley informó que pudo recibir la atención necesaria y en forma inmediata. No comunicó complicaciones posteriores al procedimiento médico. La secuencia familiar que difundió después aportó una imagen distinta a la del traslado y las curaciones: la de una hija atenta a la recuperación de su papá.

El episodio que no pasó a mayores consecuencias, quedó así marcado por dos momentos consecutivos. Primero, el descuido dentro de la panadería, la asistencia de quienes se encontraban en el lugar y la visita al hospital. Después, ya en un ámbito más tranquilo, las manos de Milenka sobre el rostro de Marley, preocupándose por las lastimaduras de su papá.

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