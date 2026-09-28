Canal de Panamá aumenta a 33 los tránsitos diarios y a 49 pies el calado máximo

El buque de carga MSC Valencia transita por una de las esclusas del Canal de Panamá rodeado de vegetación tropical y torres de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Canal de Panamá amplió el calado autorizado para los buques que cruzan las esclusas Neopanamax: desde este lunes 28 de septiembre podrán navegar con un máximo de 14.94 metros (49 pies).

La decisión tiene efecto inmediato y regirá hasta nuevo aviso, anunciaron las autoridades de la vía acuática.

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) vinculó el cambio con las lluvias de septiembre, cercanas al promedio en la cuenca, la recuperación del lago Gatún y las medidas aplicadas para ahorrar agua en las esclusas.

La modificación implica que los barcos Neopanamax tendrán un pie adicional de calado respecto del límite vigente.

La ACP había mantenido el máximo en 48 pies y había postergado una reducción prevista a 47,5 pies ante las dificultades hídricas.

Infografía detalla el funcionamiento del Canal de Panamá, explicando paso a paso cómo los buques atraviesan sus esclusas para conectar el océano Atlántico y el Pacífico mediante un sistema de elevación por gravedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Canal de Panamá aumentará su oferta diaria de tránsito de 32 a 33 cupos desde el 15 de octubre de 2026, mientras eleva de inmediato el calado permitido para los buques Neopanamax. No obstante, la ACP mantiene la advertencia sobre posibles demoras para las naves que no consigan una reserva.

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La ACP informó que el décimo cupo diario para las esclusas Neopanamax estará disponible para fechas de tránsito a partir del 15 de octubre. La medida figura en el Aviso a la Navegación N.° A-36-2026.

Con ese ajuste, las esclusas Neopanamax pasarán de nueve a 10 tránsitos diarios. Las esclusas Panamax conservarán 23 cupos por día, por lo que el sistema alcanzará las 33 travesías diarias.

El nuevo espacio podrá reservarse desde el 1 de octubre, cuando comience el segundo período de competencia para las fechas habilitadas desde mediados del mes próximo.

El aviso emitido por la Vicepresidencia de Operaciones de la ACP también elimina restricciones para las nuevas fechas de tránsito. Los clientes podrán obtener reservas para días consecutivos y no tendrán un límite de cupos asignados por día ni por semana.

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Con anterioridad, Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal de Panamá, había informado que el escenario hídrico estaba mejorando un poco, respecto a lo que se había anticipado. REUTERS/Enea Lebrun REFILE - QUALITY REPEAT

La entidad sostuvo que las proyecciones hidrológicas para las próximas semanas respaldan la ampliación de la oferta. La disponibilidad de agua permitió revisar las medidas que se habían adoptado durante agosto y septiembre.

Durante agosto, la administración del Canal limitó de forma temporal los cupos disponibles debido a la disminución de las precipitaciones en la cuenca, pese a que el país atravesaba su temporada lluviosa.

En una primera etapa, el organismo mantuvo nueve cupos para los Neopanamax y 25 para los Panamax. El esquema cambió el 15 de septiembre, cuando los pasos de la segunda categoría bajaron a 23 por jornada.

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Esa reducción dejó el total operativo en 32 tránsitos diarios. El nuevo aviso revierte parcialmente aquella decisión con la incorporación de un paso adicional destinado a los portacontenedores y otras naves de mayores dimensiones.

La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, había señalado días atrás que el escenario hídrico estaba “mejorando un poco a lo que habíamos anticipado”. En esa instancia, planteó que podía sostenerse el nivel de cupos vigente y el calado entonces autorizado hasta diciembre.

Vista de archivo de la presa Madden, que controla las aguas del lago Alajuela y abastece de agua y electricidad al Canal de Panamá. (AP Foto/Arnulfo Franco)

La resolución difundida este lunes fue más allá de esa previsión. La ACP autorizó un mayor calado de manera inmediata y habilitó un tránsito adicional para octubre.

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La recuperación de los niveles del lago Gatún no supone el fin de los problemas de disponibilidad de agua. La ACP remarcó que el déficit hídrico persiste y que las condiciones pueden cambiar según la evolución de las lluvias.

La entidad evaluó los niveles actuales y proyectados del embalse, junto con el efecto de los mecanismos de ahorro aplicados en las esclusas. Esos factores permitieron elevar el límite para los buques Neopanamax.

El mayor calado amplía la capacidad de carga que podrán llevar las embarcaciones autorizadas a cruzar por esa vía. Para las navieras, la medida modifica el escenario que enfrentaban ante la posibilidad de nuevas restricciones.

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Aun con la mejora anunciada, la ACP indicó que una reserva continúa como la única forma de asegurar una fecha de tránsito. Los buques que no dispongan de cupo podrían enfrentar demoras por tiempo indefinido.