Dos delincuentes buscados por la Policía murieron en un intercambio de disparos con las autoridades en Santo Domingo

Dos presuntos delincuentes buscados por la Policía Nacional murieron en enfrentamientos reportados en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos presuntos delincuentes que eran buscados por la Policía Nacional por distintos hechos delictivos murieron en un intercambios de disparos con agentes durante operativos realizados en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Las autoridades investigan las circunstancias de ambos casos.

Uno de los fallecidos fue identificado como Neyfi T. Monegro, alias “La Parita”, de 29 años. El hecho ocurrió la mañana del lunes en el sector Maquiteria, en Santo Domingo Este, donde agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaban un operativo para detenerlo.

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Según la información preliminar ofrecida por la Policía, Monegro tenía varias órdenes de arresto por presuntos asaltos a mano armada y por heridas causadas a otras personas.

Los agentes intentaron apresarlo en la avenida 25 de Febrero, pero, de acuerdo con la versión oficial, se produjo un intercambio de disparos.

Monegro resultó herido durante el operativo y murió después. El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que las autoridades ampliarán los detalles una vez concluyan las diligencias de investigación relacionadas con el caso.

Agentes de la Dicrim hirieron a Neyfi T. Monegro durante un operativo de captura en el sector Maquiteria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segundo asaltante muere en intercambio de disparos

El segundo fallecido fue Junior Antonio Cuevas Toribio, conocido como “Viño”. El hecho ocurrió la noche del domingo en el sector El Libertador de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

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La Policía indicó que Cuevas Toribio era requerido mediante varias órdenes de arresto y acumulaba más de 19 denuncias por presuntos robos, asaltos y otros delitos. La institución también lo vinculó con un incidente ocurrido el 30 de agosto en Herrera, en el que ocho personas resultaron heridas.

De acuerdo con el reporte de la Policía, Cuevas Toribio disparó contra una patrulla con un revólver calibre 38. Los agentes recuperaron el arma, según la institución. El hombre resultó herido durante el intercambio de disparos y murió mientras recibía atención médica.

Pesqueira sostuvo que la investigación permanece abierta para establecer la secuencia completa de los hechos y las responsabilidades que correspondan. La Policía no informó sobre agentes heridos en ninguno de los dos operativos.

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El Ministerio Público y las Fuerzas Armadas intensificaron los operativos de búsqueda y patrullajes en sectores de Santo Domingo. (Policía Nacional)

Aumentan las muertes reportadas en intercambios de disparos

Las muertes de Monegro y Cuevas Toribio se registraron en un contexto de aumento de intervenciones policiales contra personas buscadas por diferentes delitos en República Dominicana. Con estos dos casos, septiembre acumuló al menos 39 fallecimientos en episodios que la Policía reportó como intercambios de disparos.

En septiembre de 2025 se registraron 14 fallecimientos en operativos descritos por las autoridades de la misma manera. El incremento de los casos de este mes coincidió con el refuerzo de acciones de seguridad en distintas zonas del país.

La Policía, junto con otras instituciones de seguridad y representantes del Ministerio Público, ha incrementado los patrullajes preventivos y los operativos de búsqueda en sectores de Santo Domingo. En esos despliegues participan unidades de investigación, inteligencia, prevención y Operaciones Especiales, además de miembros de las Fuerzas Armadas en determinadas demarcaciones.

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El director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, afirmó previamente que la institución mantendrá las acciones para localizar y detener a personas requeridas por la justicia. También indicó que los agentes deben actuar dentro de las facultades que establece la ley y aplicar la fuerza de manera proporcional cuando las circunstancias lo requieran.