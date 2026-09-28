Sony confirma la edición física y los extras de ‘God of War Laufey’

God of War Laufey se desarrollará luego de la muerte de Faye.

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Sony confirmó los contenidos adicionales de la edición Digital Deluxe de God of War Laufey, junto con los incentivos de preventa y nuevos detalles de su sistema de combate. Las reservas abrirán el 29 de septiembre , mientras que el lanzamiento está programado para el 16 de febrero de 2027 en ediciones estándar y Digital Deluxe.

Contenidos de la edición Digital Deluxe

La edición Digital Deluxe incluirá el juego base y un conjunto de objetos agrupados bajo la temática Dark Alchemy. El paquete ofrece la armadura Dark Alchemy, una hoja para la espada, escamas para el arco, un catalizador y recursos que podrán utilizarse dentro del juego.

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La lista se completa con un mini libro de arte digital y la banda sonora oficial en formato digital. Sony todavía no comunicó el precio de esta edición ni detalló el contenido exacto del paquete de recursos.

Quienes reserven cualquiera de las dos versiones antes del estreno recibirán tres incentivos: el conjunto de armadura Last Wish, la apariencia cosmética Phranque Golden Leaves y otro paquete de recursos. Esto significa que las recompensas por compra anticipada estarán disponibles tanto para la edición estándar como para la Digital Deluxe.

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El estudio tampoco anunció una edición física de colección. Santa Monica Studio confirmó en julio que el juego tendrá lanzamiento en disco, una precisión relevante después del anuncio de que PlayStation dejará próximamente de producir medios físicos. Por ahora, esa confirmación alcanza a una versión en disco sin contenidos especiales detallados.

El arco serpiente y sus modos de disparo

El nuevo adelanto se concentra en el arco serpiente, una de las armas principales de Faye. Se trata de un arco encantado que cambia de forma y puede pasar rápidamente de su estado inactivo a una posición lista para disparar. Su diseño permite mezclar ataques con flechas, golpes cuerpo a cuerpo, otras armas y habilidades durante un mismo combo.

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Al presionar completamente el gatillo de apuntado, Faye obtiene mayor precisión y distancia de tensado. Los impactos en puntos específicos del cuerpo de un enemigo pueden reducir su movilidad o limitar sus ataques, lo que abre una oportunidad para continuar con un golpe cercano.

Este modo de apuntado también permite cargar y acumular hasta cinco flechas antes de lanzar una descarga. La mecánica puede combinarse con una habilidad de Phranque que eleva a los enemigos, facilitando los ataques contra objetivos suspendidos en el aire.

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Una presión parcial del gatillo activa el modo de disparo desde la cadera, llamado Half-Aim. Faye conserva más movilidad y lanza grupos de flechas a corta distancia. Esta variante está diseñada para sostener combos, mantener enemigos en el aire y cambiar con rapidez entre armas y poderes.

El arco tendrá distintos tipos de proyectiles, incluidos disparos rápidos, detonaciones explosivas y ataques contra varios blancos. También podrá equiparse con escamas que modifican su apariencia y otorgan una ventaja específica. Las escamas Dark Alchemy incluidas en la Digital Deluxe son uno de esos componentes. A esto se sumarán habilidades desbloqueables que ampliarán las funciones del arma.

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God of War Laufey abordará un mundo totalmente nuevo.

Faye toma el lugar de Kratos

God of War Laufey será la primera entrega principal de la serie con un personaje jugable distinto de Kratos. La protagonista es Faye, también conocida como Laufey la Justa, esposa nórdica de Kratos y madre de Atreus. El personaje muere antes de los acontecimientos de God of War de 2018, y su funeral funciona como punto de partida de aquella historia.

En el nuevo juego, Faye despierta inesperadamente en una tierra desconocida después de su funeral. Allí descubre que los planes que había preparado para proteger a Kratos y Atreus están en riesgo. Para salvarlos deberá atravesar Everywhen, descrito como el más allá de los dioses, donde figuras de distintas mitologías compiten por el poder en un territorio cargado de magia peligrosa.

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Además del arco, Faye podrá modificar su armadura para alterar atributos, ventajas de juego y apariencia. La espada admitirá hojas intercambiables, mientras que los catalizadores serán artefactos capaces de canalizar la magia de Everywhen y producir diferentes efectos. Santa Monica Studio anticipó que compartirá más información antes del lanzamiento del 16 de febrero de 2027.