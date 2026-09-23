Marley se golpeó la cabeza en una panadería y tuvieron que coserlo en un hospital: “Premio al bolú del año”

El conductor de televisión Marley muestra una herida sangrante en la frente tras sufrir un golpe en una cueva durante la filmación de un programa. En el video se observa el momento del impacto en el interior de la cueva, la atención médica recibida y primeros planos del corte sufrido en el rostro.

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Marley tuvo que ser trasladado a un hospital después de golpearse la cabeza contra una escalera dentro de una panadería. El conductor —cuyo nombre real es Alejandro Wiebe— chocó contra una escalera que no llegó a ver, lo que le provocó una herida profunda en la parte superior de la frente. Los empleados del local se acercaron de inmediato y lo asistieron con alcohol y vendajes antes de que determinara que la lesión requería atención médica especializada. El episodio quedó registrado en un video que el propio conductor compartió en su cuenta de Instagram, donde agradeció a quienes lo auxiliaron.

“No puedo más de pelotudo. Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. La gente del lugar me ayudó. Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan”, declaró el conductor en el video que publicó en sus redes sociales.

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El episodio de la panadería no es el primero de este tipo en la trayectoria del conductor. En agosto de 2025, Marley sufrió un accidente similar mientras grababa un episodio de Por el Mundo, el ciclo de viajes de Telefe, en Tailandia. En aquel momento, ingresó a unas catacumbas acompañado por Karina Jelinek y se golpeó la cabeza contra una estalactita al intentar calmar a la modelo, que tiene fobia a los espacios cerrados y se negaba a avanzar por un pasaje estrecho. “Tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra”, relató la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa de Telefe. “Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”, relató Wiebe desde Asia. La escena desconcertó especialmente a los anfitriones tailandeses, que los habían recibido con honores como representantes de uno de los canales más importantes de Argentina y no podían creer lo que veían. Un médico local trató la herida con medicina tradicional y logró evitar los puntos de sutura. “No sé qué me pusieron, pero dejó de sangrar. Era algo mágico y ahí me curé”, relató Wiebe en esa oportunidad.

El accidente de Marley en Tailandia

En el video del nuevo accidente se escucha a Jelinek reaccionar al golpe: “No, boludo, fue fuerte”, dijo la modelo, mientras Marley restaba importancia al impacto entre risas. “No creo”, respondió él antes de que la gravedad de la herida quedara en evidencia.

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Fiel a su estilo, Marley relativizó el incidente con ironía. “Y me rompí la cabeza una vez más. El año pasado en China, ahora acá, es un golpe por año promedio”, escribió en su publicación de Instagram —aunque el accidente anterior ocurrió en Tailandia—. “Premio a el bolu… del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi”, agregó. También aprovechó para dimensionar el historial de golpes que acumula: “Creo que es el golpe número 20 en mi cabeza en toda mi vida, más o menos”, dijo frente a cámara, con la frente vendada. El video cierra con una imagen del conductor ya en el hospital, con una curita colocada sobre la herida, pronunciando una sola palabra a cámara: “Hospital”.

Marley se golpeó y cortó la cabeza

Más allá del episodio, Marley transita un período activo en su carrera. El conductor confirmó en diálogo con el programa Puro Show de El Trece que lanzará un nuevo ciclo en Telefe. “En el canal, seguramente haré un programa de juegos diario. Me imagino que se grabará y será todas las noches”, adelantó el conductor, quien pese al accidente se mostró de buen humor y sin intenciones de bajar el ritmo de trabajo ni de frenar los viajes que lo llevaron a protagonizar más de un episodio insólito.

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