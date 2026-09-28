Tiene 11 años, aprendió a jugar viendo tutoriales durante la pandemia y se acaba de convertir en la maestra de ajedrez más joven del mundo

La ajedrecista británica de 11 años completó su tercera norma femenina durante la Olimpiada de Samarcanda (Federación Internacional de Ajedrez (FIDE))

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Con solo 11 años, Bodhana Sivanandan se convirtió en la competidora más joven de la historia en obtener el título de Gran Maestra Femenina de ajedrez. La escolar británica de origen indio completó su tercera y última norma WGM mientras representaba a Inglaterra en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, Uzbekistán. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) confirmó el logro antes de la última ronda del torneo.

Sivanandan disputó las 11 rondas en el primer tablero del equipo inglés —la posición reservada para la mejor jugadora del equipo— y acumuló ocho puntos con seis victorias, cuatro empates y una sola derrota. El rendimiento también le valió su segunda norma de Maestra Internacional (MI), una distinción abierta a jugadores de ambos sexos y un escalón más arriba en la jerarquía del ajedrez competitivo.

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Rompió un récord que resistió más de dos décadas

El registro anterior pertenecía a Kateryna Lagno, quien obtuvo el galardón WGM en 2002 a los 12 años. Sivanandan lo superó con un año de ventaja y puso fin a una marca que se mantuvo intacta durante 24 años. “Se convirtió en la competidora más joven en cumplir los requisitos para el título de Gran Maestra Femenina”, publicó la FIDE en un comunicado oficial.

La representante inglesa selló la tercera norma requerida en Uzbekistán y dejó atrás la marca de Kateryna Lagno, vigente desde 2002 (Federación Internacional de Ajedrez (FIDE))

El WGM es la distinción más alta exclusiva para mujeres en el ajedrez y se otorga de por vida. Sin embargo, la británica ya tiene la mira puesta más alto: su objetivo declarado es el título de Gran Maestro, la cima del escalafón, abierto a jugadores sin distinción de género. Con dos normas MI en su poder, está a una sola de alcanzar ese escalón.

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Aprendió a jugar sola con tutoriales de YouTube durante la pandemia

La trayectoria de Sivanandan arrancó durante el confinamiento por el coronavirus. Fascinada por las figuras de las piezas, en especial el caballo y la reina, aprendió a mover el tablero siguiendo videos en internet. En julio de 2021, a los seis años, disputó su primera competencia en el Harrow Chess Club, en el noroeste de Londres.

El ascenso fue sostenido. En 2022, con siete años, ganó los 24 partidos del Campeonato Europeo Escolar sin ceder un solo punto. Al año siguiente, en el torneo europeo de ajedrez rápido y blitz en Croacia, se convirtió en la persona más joven en no perder ante un gran maestro en competencia oficial.

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El reconocimiento de la Federación Internacional de Ajedrez llegó antes de la última ronda del certamen tras una campaña de seis triunfos, cuatro igualdades y una caída con Inglaterra en Samarcanda (Federación Internacional de Ajedrez (FIDE))

En agosto de 2025, a los 10 años, venció al Gran Maestro Peter Wells en el Campeonato Británico de Liverpool. Ese triunfo la transformó en la jugadora femenina de menor edad en derrotar a un rival de ese rango, con una marca de 10 años, cinco meses y tres días, por delante de la estadounidense Carissa Yip.

Llegó a Samarcanda como campeona nacional y se fue como récord mundial

En agosto de 2026, semanas antes de la Olimpiada, la niña se coronó campeona femenina del Campeonato Británico de ajedrez, la más joven en lograrlo. Lo consiguió al vencer a Trisha Kanyamarala, de 14 años, primera irlandesa en obtener el título WGM. En julio de ese mismo año, además, logró su primera norma MI en el torneo Dole Open de Francia, con 11 años y cuatro meses, otro récord de precocidad femenina.

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En Samarcanda, el cuerpo técnico inglés la ubicó en el primer tablero desde el arranque del certamen. La jugadora respondió con una actuación que le valió, en simultáneo, el título WGM y un nuevo avance hacia la Maestría Internacional. La FIDE destacó su desempeño como uno de los hitos individuales más destacados de una edición que reunió a 400 equipos de todo el mundo, la mayor cantidad en la historia del torneo.