La oposición ganó las elecciones en Ferro, con el apoyo de un campeón del mundo: su suegro y su esposa fueron elegidos en la Comisión

Patricio Baigorrotegui, junto a Darío Silva y Alejandro López Mieres. En un círculo, el Huevo Acuña, en el momento de su voto

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Doce años después, Ferro Carril Oeste tiene nuevas autoridades. La lista opositora “Somos Ferro” arrasó en las elecciones del domingo en el club de Caballito y se alzó con la conducción de la institución verdolaga, con 2072 votos contra 1110 del oficialismo, en una jornada que convocó a 3443 socios y que marcó una participación récord del 43% del padrón. Con ese respaldo, Patricio Baigorrotegui asume la presidencia.

El triunfo fue contundente desde el arranque del recuento. Somos Ferro obtuvo el 60,18% de los sufragios, mientras que Identidad Verdolaga —el bloque saliente— apenas alcanzó el 32,23%. Ferro en Acción, la tercera lista, captó el 7,37% restante. Baigorrotegui estará acompañado por Darío Silva como vicepresidente primero y Alejandro López Mieres como vicepresidente segundo. Hubo, además, 4 votos en blanco y 3 nulos.

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Acuña votó y su familia integra la lista ganadora

El aval que se hizo viral vino de la mano de Marcos Acuña, lateral izquierdo de River Plate y campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022. El Huevo, surgido de las inferiores del Verdolaga (disputó 117 partidos en Primera, con cinco goles y 23 asistencias antes de pasar a Racing), se acercó al club para ejercer su voto, un gesto que tuvo un peso simbólico considerable dado el respaldo que el jugador había prestado públicamente a la lista ganadora con su aval como socio.Su esposa, María Julia Silva, integra la lista como vocal titular, y su suegro, Darío Silva, ocupa la vicepresidencia primera de la nueva conducción. La familia Acuña-Silva quedó, así, en el corazón de la nueva gestión del club.

Ya con el triunfo consumado, el nuevo presidente Baigorrotegui subrayó que el cambio fue posible porque el socio “se dio cuenta de que había cosas para cambiar” incluso en un momento de buen rendimiento futbolístico. “Ganamos una elección contra un oficialismo que lleva muchos años de gestión”, afirmó.

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Acuña y su esposa, María Julia Silva. Se conocieron en Ferro, cuando él era parte del plantel y ella era fotógrafa

El ascenso, el sueño que envuelve todo

El contexto deportivo le pone una cuota de adrenalina adicional al cambio de conducción. Ferro es puntero del Grupo A de la Primera B Nacional con 61 puntos —18 victorias, 7 empates y 6 derrotas— y el mismo domingo de las elecciones amplió su ventaja a seis puntos sobre Deportivo Morón al ganarle por 1 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol de Emanuel Dening, mientras el escolta caía ante Los Andes en tiempo de descuento. Restan cinco fechas para el cierre de la etapa regular y el equipo de Caballito sueña con terminar con 26 años de ausencia en Primera División —desde su descenso en el año 2000.

Baigorrotegui ya había dejado en claro cuál será la prioridad: “El objetivo prioritario y absoluto es que Ferro vuelva a Primera División”. Y fue más allá: “Hace 26 años que estamos en la B. En los últimos 12, pasaron 350 jugadores y más de 40 técnicos. Ferro tiene que tener una estructura profesional, inversión en infraestructura y planificación”. La nueva gestión, sin embargo, se cuida de no generar turbulencias en lo inmediato. “Este lunes el club abre y esto sigue igual para los chicos, para los profes. No cambia mucho para ellos, por más que haya habido un cambio de conducción”, aclaró el presidente. El objetivo es un “traspaso ordenado” con la comisión saliente (encabezada por Guillermo Bameule), en palabras del propio Baigorrotegui, quien destacó que entre ambos sectores hay “muchos amigos, muchos colegas”.

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