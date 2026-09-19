Teleshow

Marley respondió los dichos de Santiago del Moro y contó cómo es su relación: "Nunca le tiré nada"

El conductor fue consultado por los comentarios de su colega y se refirió a los rumores que circulaban desde hace tiempo

Marley habló de las versiones de conflicto con Santiago del Moro
Guardar

Poco después de que Santiago del Moro hablara sobre los rumores de conflicto entre ambos, Marley se refirió a su vínculo con el conductor. Fiel a su, el padre de Mirko negó que existan diferencias personales. El animador de Telefe fue consultado por LAM a la salida del canal en Martínez, luego de que el conductor de Gran Hermano afirmara que había recibido críticas de su parte.

La cronista del programa le preguntó por los comentarios de Santiago del Moro, quien había dicho que Marley le había “tirado mierda”. Wiebe rechazó esa versión y afirmó que no existe un enfrentamiento entre ambos.

PUBLICIDAD

Yo tengo cero drama”, respondió el padre de Mirko. El conductor recordó que se saludaron con cordialidad durante la última ceremonia de los premios Martín Fierro y agregó: “Yo, la verdad que no sé. Yo nunca le tiré nada”.

Marley también quitó relevancia a un episodio de 2020, cuando Del Moro no lo saludó durante una participación en ¿Quién quiere ser millonario?. Como antecedente, relató una situación que vivió con Mirtha Legrand al conducir una entrega de los Martín Fierro.

Explicó que debió improvisar varios minutos por una falla técnica en la transmisión y que, durante ese momento, bajó a saludar a varias figuras, entre ellas Susana Giménez. Cuando desde la producción le indicaron que debía retomar la ceremonia, no alcanzó a acercarse a la mesa de Legrand. Al día siguiente, contó, la llamó para disculparse por el episodio.

PUBLICIDAD

El conductor aseguró que de su parte no hay ningún problema con su compañero de señal (Video: LAM-América TV)

Alejandro Wiebe, conocido como Marley, también adelantó los proyectos que evalúa para su regreso a la televisión. Entre ellos figura una nueva temporada de Minuto para ganar, el ciclo de entretenimientos que podría volver con premios y desafíos renovados.

El conductor contó que trabaja junto con Telefe y el equipo de producción en la sexta temporada del formato. Además, indicó que todavía definen quién lo acompañará al frente del programa.

Me gustaría Momi, pero hay que ver si ella puede por su agenda”, dijo en referencia a Momi Giardina. También mencionó la posibilidad de una versión de Survivor con figuras conocidas. “Fue de los éxitos más grandes de mi carrera. Odisea y Survivor fue muy bueno. Hecho con famosos creo que puede llegar a explotar”, sostuvo.

Consultado por la última edición de Gran Hermano Generación Dorada, Marley planteó reparos sobre la dinámica del reality. Para él, el aislamiento debería tener un peso mayor en la competencia y los participantes no tendrían que mantener contacto cotidiano con el estudio.

Gran Hermano es el encierro y no se tienen que comunicar todos los días con el piso”, expresó. Según señaló, los concursantes deberían permanecer ajenos a lo que ocurre fuera de la casa.

marley santiago del moro
Marley negó un conflicto con Santiago del Moro y aseguró que no existen diferencias personales entre ambos conductores de Telefe

Las versiones sobre un distanciamiento entre Santiago del Moro y Marley se instalaron meses antes de que ambos se saludaran públicamente en la última entrega de los Premios Martín Fierro. El tema sumó nuevos capítulos con declaraciones de los conductores y referencias a situaciones ocurridas durante sus participaciones en televisión.

El antecedente surgió cuando Florencia Peña cuestionó que Marley no integrara la terna de mejor conductor y consideró que la competencia en la categoría masculina era menos exigente que en la femenina. A partir de ese comentario, circularon especulaciones sobre una interna entre las figuras de Telefe.

Marley se refirió luego a algunos episodios que, según contó, le habían resultado incómodos. Dijo que, en visitas a Gran Hermano, Del Moro no lo habría saludado al terminar las grabaciones. También recordó una situación durante su paso por ¿Quién quiere ser millonario?.

Tras el cierre de una edición del reality, Del Moro fue consultado sobre el asunto en LAM, por América TV. Allí sostuvo que le sorprendió que su colega llevara esas experiencias al plano público. “En su momento él salió públicamente a tirar mierda, cosa que me extrañó porque nunca había sido así tan mediático”, afirmó.

El conductor aclaró que no conocía el origen de la situación y descartó tener un problema personal con Marley. “No sé por qué lo hizo ni a qué se debe, pero es de él. Yo la verdad que personalmente lo conozco muy poco y no tengo ningún problema con él”, señaló.

Del Moro, además, valoró el trabajo de su compañero de canal y dijo que Marley es “un muy buen conductor”. Ante la consulta sobre una eventual conducción de los próximos Martín Fierro, descartó esa posibilidad: “No, no, yo creo que no lo voy a hacer”.

Temas Relacionados

MarleySantiago del MoroGran HermanoTelefe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tini Stoessel se quebró en pleno recital y habló del duelo que atraviesa: “No se me hace tan fácil estar acá”

La cantante se emocionó durante su concierto en Colombia al dirigirse al público sobre el proceso personal que está viviendo

Tini Stoessel se quebró en pleno recital y habló del duelo que atraviesa: “No se me hace tan fácil estar acá”

J Balvin le dedicó un mensaje a Valentina Ferrer por su cumpleaños, días después de la separación: “Las flores son todas para ti”

El cantante colombiano sorprendió con una publicación pública en la que destacó el amor que le tiene a la madre de su hijo y la felicitó por sus 33 años

J Balvin le dedicó un mensaje a Valentina Ferrer por su cumpleaños, días después de la separación: “Las flores son todas para ti”

Ricardo Darín sorprendió con un contundente elogio a su esposa Florencia Bas: “Es un montón”

Durante una entrevista en la televisión española, el actor se refirió a los secretos de una relación que se encamina a los 40 años

Ricardo Darín sorprendió con un contundente elogio a su esposa Florencia Bas: “Es un montón”

El actor Germán Kraus instaló una impensada polémica: "No hay gente linda estéticamente en la televisión argentina"

A los 82 años, alejado de las cámaras desde hace años y enfocado en el teatro, cuestionó la estética y el contenido del medio local y señaló que la industria perdió el mercado internacional que supo conquistar

El actor Germán Kraus instaló una impensada polémica: "No hay gente linda estéticamente en la televisión argentina"

Mica Lapegüe fue mamá por primera vez y presentó a su hija Delfina: “Te hiciste desear tanto”

La influencer compartió la feliz noticia junto a su pareja, Tomás Bartolomé. La alegría de sus padres, Sergio y Bochi

Mica Lapegüe fue mamá por primera vez y presentó a su hija Delfina: “Te hiciste desear tanto”

AMÉRICA

El calentamiento del mar en Panamá enciende alertas por los corales y la pesca

El calentamiento del mar en Panamá enciende alertas por los corales y la pesca

Los Astros de Houston rinden un homenaje a Mauricio Dubón en su regreso al Minute Maid Park

Gobierno de Honduras declara como terroristas a tres grupos criminales que operan en el país

El Ministerio Público solicita extinguir bienes vinculados con Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala

El Niño amenaza con encarecer hasta un 15% los costos logísticos de empresas en América Latina

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

DEPORTES

River Plate pierde con Huracán en el Monumental y no puede acercarse a la cima de su zona en el Torneo Clausura

River Plate pierde con Huracán en el Monumental y no puede acercarse a la cima de su zona en el Torneo Clausura

Preocupación en la selección argentina por las lesiones de Thiago Almada y Tobías Andrada en River Plate

Así están las posiciones de la Tabla Anual para la clasificación a la Copas Libertadores y Sudamericana

El argentino Kevin Ramírez perdió contra Jonathan Kogasso en Italia, se quedó sin invicto y dejó pasar la chance de ir por el título mundial

Batacazo de la argentina Nadia Podoroska: eliminó a la ex N°2 del mundo Paula Badosa, rompió una racha de 13 años y jugará la final en San Pablo