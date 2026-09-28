Cinco países ya sin vuelos directos a Cuba por la crisis energética que paraliza a las aerolíneas internacionales

Turkish Airlines volvió a postergar la reanudación de sus viajes directos a La Habana. La aerolínea turca ahora prevé retomarlos el 28 de marzo de 2027, cinco meses después de la fecha que había prometido en agosto. REUTERS/Denis Balibouse

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La crisis energética cubana ya deja sin vuelos directos a viajeros de al menos cinco países. Turquía se sumó esta semana a la lista de rutas suspendidas, junto con España, Francia, Canadá y Rusia.

Radio Martí informó que Turkish Airlines volvió a postergar la reanudación de sus viajes directos a La Habana. La aerolínea turca ahora prevé retomarlos el 28 de marzo de 2027, cinco meses después de la fecha que había prometido en agosto.

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Turkish Airlines corrió el calendario por quinta vez consecutiva

El sitio especializado AeroRoutes, citado por Radio Martí, precisó que los vuelos directos a la capital cubana se reanudarían “a partir de la semana del 28 de marzo de 2027, como muy pronto, en lugar de la semana del 25 de octubre de 2026”.

A fines de agosto, la compañía turca había cancelado el plan de retomar sus operaciones en octubre próximo. Antes de eso, a fines de marzo de este año, había realizado su último vuelo a la isla y suspendió el servicio por el desplome de la demanda turística y la crisis del combustible.

AeroRoutes advirtió, según recogió la emisora, que existen altas posibilidades de que ese plan también sufra cambios antes de concretarse.

Los pasajeros deben hacer escala en Panamá

Mientras dura la suspensión, Turkish Airlines solo llega a Cuba mediante vuelos con escala en Panamá. Allí los pasajeros deben abordar aviones de la empresa panameña Copa Airlines para completar el trayecto hasta la isla.

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Esa combinación se convirtió en la única alternativa disponible para quienes buscan volar desde Turquía sin pasar por terceros mercados con rutas más largas.

Iberia extendió su pausa hasta julio de 2027

La demora de la aerolínea turca llega después de que Iberia anunciara que sus vuelos directos a Cuba seguirán suspendidos “siempre que las condiciones lo permitan” al menos hasta julio de 2027. El comunicado de la española se publicó el 19 de agosto pasado.

Iberia, Air France y compañías de Canadá, Rusia y Turquía suspendieron sus rutas hacia la isla. El deterioro del sector energético profundiza el aislamiento aéreo del país caribeño.

Fuentes de Iberia citadas por la agencia EFE explicaron que la grave situación energética de la isla impacta de forma “muy significativa” tanto la demanda de viajes como las operaciones de la compañía.

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Se trató del segundo plazo que fijó Iberia desde que el 1 de junio comenzó la suspensión de sus rutas a Cuba. En un primer momento, la aerolínea del grupo IAG había prometido retomar los vuelos en noviembre, fecha que también debió posponer.

El agravamiento de la crisis energética y la caída del turismo en Cuba obligaron a varias aerolíneas a suspender total o parcialmente sus operaciones hacia la isla.. (Imagen de cortesía)

La crisis energética golpea a la aviación internacional

El agravamiento de la crisis energética y la caída del turismo en Cuba obligaron a varias aerolíneas a suspender total o parcialmente sus operaciones hacia la isla.

Compañías de Canadá y Rusia, junto con Air France, Iberia y LATAM Perú, cancelaron por completo sus vuelos a Cuba. Radio Martí detalló que otras aerolíneas, como Air Europa, redujeron la frecuencia de sus viajes o debieron detenerse para reabastecerse de combustible en República Dominicana, país vecino a la isla.

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La acumulación de suspensiones y postergaciones, según el reporte de la emisora, refleja la magnitud del deterioro del sector energético cubano y su efecto directo sobre la conectividad aérea internacional con el país.