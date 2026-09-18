Teleshow

La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

Nora Colosimo apuntó contra la actriz luego de que publicara una serie de fotos y videos en bikini en sus redes sociales

Nora Colosimo, panelista del programa de televisión LAM, realizó declaraciones sobre la actriz Eugenia Suárez
Guardar

Nora Colosimo cuestionó las recientes publicaciones de María Eugenia “China” Suárez y sostuvo que los mensajes de la actriz en redes sociales tuvieron un destinatario preciso: Wanda Nara. La madre de la empresaria cuestionó que la actriz se mostrara de panera provocativa en las redes mientras, según afirmó, sus nietas estaban enfermas mientras se encontraban con Mauro Icardi.

La controversia comenzó después de que Suárez compartiera fotos en bikini negra desde la conocida como Casa de los Sueños, la vivienda situada en el barrio privado de Nordelta donde convive con Icardi y sus hijos. La publicación coincidió con los primeros días de calor previos a la primavera.

PUBLICIDAD

Luego de recibir comentarios sobre esas imágenes, la actriz respondió a quienes la cuestionaban. “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas”, escribió antes de asegurar que se sentía cada vez mejor y de anticipar nuevas publicaciones con menos ropa.

El mensaje recibió un rápido “like” de Icardi. La interacción fue parte del material que se debatió en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, donde Colosimo, quien se desempeña como panelista, expuso sus críticas con un tono frontal.

De Brito leyó al aire el texto de Suárez y señaló que su belleza no era objeto de discusión. Colosimo coincidió con esa precisión, aunque aclaró que su malestar no tenía relación con el aspecto físico de la actriz.

PUBLICIDAD

El video de la China Suárez que desató las críticas de Nora Colosimo (Instagram)

La panelista cuestionó que Suárez se refiriera a su cuerpo, a sus labios y a la naturalidad de su imagen como respuesta a los cuestionamientos que recibe. “Yo no puedo soportar la estupidez. ¿Es necesario verla?”, lanzó durante la conversación.

En el estudio también se repasó otro contenido en el que la actriz decía que no se colocaría determinados tratamientos estéticos porque prefería ser natural. Suárez señaló allí que no tenía cintura, pero que se sentía bien con su figura.

Colosimo respondió con ironía a esas expresiones y sostuvo que no le interesaba si la actriz tenía intervenciones en la boca, si tenía curvas o si su figura era más plana. Para ella, el debate no pasaba por el físico, sino por las consecuencias que, según planteó, esas publicaciones podían tener sobre sus nietas.

“Lo que sí me interesa es lo que le hace a mis nietas”, afirmó. La madre de Wanda evitó desarrollar en ese momento a qué se refería y respondió con reservas cuando De Brito le pidió que explicara esa frase.

Colosimo contó que sus nietas llevaban dos semanas en la casa de su padre. Dijo que hacía una semana estaban enfermas, que no asistían al colegio y que habían tenido “40 grados de fiebre”.

El mensaje de la China Suárez
El mensaje de la China Suáre para sus haters: "Estoy buenísima"

Según relató, Wanda se comunicó con ellas y facilitó su credencial médica, la cobertura de salud y el contacto con el pediatra. Colosimo remarcó que las niñas fueron atendidas y que el seguimiento médico estaba garantizado.

Su objeción se centró en la imagen que Suárez publicó mientras Icardi estaba con las menores. La actriz había mostrado una jornada de sol y había compartido mensajes referidos a su pareja, a quien describió como un hombre que la ama.

Colosimo se preguntó con quién estaban las niñas enfermas mientras Suárez tomaba sol. Cuando De Brito respondió que se encontraban con el padre, ella insistió en que Icardi debía permanecer junto a ellas si estaban bajo su custodia.

“Si vos estás como papá con las dos nenas y están enfermas, estás con ellas”, sostuvo. La panelista no afirmó haber visto de forma directa quién las acompañaba en ese momento, pero insistió en que la publicación le resultaba inapropiada por la situación de salud de sus nietas. Para ella, el problema era la decisión de exhibir una escena de descanso mientras las menores atravesaban un cuadro de fiebre.

La China Suárez en bikini
La China Suárez en bikini al sol. en otra de las imágenes compartidas

El debate tomó fuerza porque las historias aparecieron el mismo día en que Wanda tenía compromisos vinculados al estreno de MasterChef. De Brito le preguntó a Colosimo si creía que las publicaciones tenían relación con ese lanzamiento.

La panelista respondió que sí. “Es todo una provocación”, afirmó, y agregó que esa actitud formaba parte de una conducta que, según su mirada, Suárez mantiene desde el inicio de su vínculo con Icardi.

Colosimo mencionó coincidencias que había advertido entre ambas mujeres, como el uso de un turbante o de prendas de color rosa. Interpretó esos elementos como señales de una intención de competir con Wanda o de desplazar la atención que recibía su hija.

Durante el intercambio, también cuestionó la situación educativa de los hijos de China Suárez. Dijo que, de acuerdo con la información que ella manejaba, los menores no asistían al colegio: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?“.

La panelista sugirió que la actriz podría esperar que Icardi asumiera el pago de la escolaridad. Esa hipótesis fue objetada en el estudio, donde señalaron que los padres de los chicos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, también podían estar vinculados con esa responsabilidad.

Un hombre sonriente con barba, gorra negra y tatuajes en el cuello posa para una selfie, abrazado por dos niñas con cabello rubio en un día soleado
Mauro Icardi posa sonriente junto a sus dos hijas, quienes lo abrazan cariñosamente, en una tierna instantánea familiar capturada al aire libre. (@mauroicardi)

Colosimo sostuvo que basaba sus comentarios en lo que conocía a través de sus nietas. No presentó pruebas sobre quién paga la educación de los hijos de Suárez ni sobre los motivos por los que no asistirían a clases.

La discusión derivó en una descalificación directa. “Porque es mala, porque esa persona es mala persona”, dijo Colosimo al explicar por qué, según ella, Suárez podría actuar de ese modo.

A pesar de sus críticas a Suárez, Colosimo habló de Icardi con un registro distinto. Señaló que Wanda había sido generosa al permitir que las niñas permanecieran con su padre para que pudieran compartir tiempo con él.

La panelista contó que se cruzó de manera indirecta con Icardi en Nordelta. Dijo que circulaba en auto cuando una de sus nietas, la menor, le escribió para decirle que la había visto pasar.

Según el relato de Colosimo, la niña le dijo que su padre había reconocido el vehículo y había comentado que ese era el auto de Nora. La abuela se emocionó al conocer la situación y dijo que no había advertido que Icardi estaba cerca.

wanda nara mauro icardi nora colosimo
Wanda Naram Mauro Icardi y Nora Colosimo en una antigua postal familiar

“Si lo hubiera visto y lo cruzaba, yo voy y lo abrazo”, aseguró. Explicó que el futbolista es el padre de sus nietas y que, por ese vínculo, seguirá siendo parte de la familia.

Pero la postura de Colosimo se endureció cuando habló de la relación entre Icardi y Suárez. Dijo que el futbolista no tendría una buena contención y cuestionó a la actriz como compañera de vida.

En este sentido, admitió que había perdido contacto con él desde hacía tiempo. Por eso, dijo desconocer quiénes forman parte de su círculo más cercano o qué vínculos sostiene fuera de su relación de pareja.

Aun con esa aclaración, Colosimo concluyó que la persona más próxima a Icardi parece ser la China Suárez y sostuvo que no le parece que le esté haciendo bien.

Temas Relacionados

Nora ColosimoWanda NaraChina Suárez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

La cantante compartió un carrusel de imágenes en redes sociales con un look total black y recibió un comentario romántico de su novio

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

Los proyectos de Susana Giménez, su faceta empresarial y la renuncia al amor: “Richard Gere me escribió una carta”

La diva, en una entrevista con el ciclo Amor y fuego de la televisión peruana, reflexionó sobre su carrera y su vida personal. Su vínculo especial con Ricardo Darín y su contacto con la estrella de Hollywood

Los proyectos de Susana Giménez, su faceta empresarial y la renuncia al amor: “Richard Gere me escribió una carta”

La tristeza de Cazzu al tener que suspender sus shows por problemas de salud: “No logré recuperarme”

La artista explicó que su espectáculo depende de la voz y los instrumentos en vivo, por lo que decidió priorizar su recuperación

La tristeza de Cazzu al tener que suspender sus shows por problemas de salud: “No logré recuperarme”

La exigente rutina de entrenamiento de Marcelo Tinelli en el gimnasio

El conductor publicó un video en sus redes donde muestra la variedad de ejercicios a los que se somete diariamente, esta vez acompañado por su hija Juana

La exigente rutina de entrenamiento de Marcelo Tinelli en el gimnasio

Melody Luz reveló el acoso que sufrió de un artista famoso: "Me sentí sucia, usada y humillada"

En una charla íntima con Nazarena Vélez en el stream Bondi, la bailarina y pareja de Alex Caniggia contó que una figura del medio intentó besarla en un ensayo e intentó sacarla del proyecto cuando se negó

Melody Luz reveló el acoso que sufrió de un artista famoso: "Me sentí sucia, usada y humillada"

AMÉRICA

Albert Einstein, físico alemán: “No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta se hará con palos y piedras”

Albert Einstein, físico alemán: “No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta se hará con palos y piedras”

Rusia cerró temporalmente los colegios electorales de la ciudad balnearia de Sochi por ataques de drones ucranianos

Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway tras casi seis décadas

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal

MALDITOS NERDS

Capcom convierte la teoría de ‘Pragmata’ y ‘Mega Man’ en un DLC gratuito

Capcom convierte la teoría de ‘Pragmata’ y ‘Mega Man’ en un DLC gratuito

Juliet Starling regresa en ‘Lollipop Chainsaw 2 Back2Back’ sin Suda51 ni James Gunn

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lidera EE.UU. y ya es tercera en la taquilla mundial

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

Capcom cambiará la personalización de ‘Monster Hunter Wilds’ tras las críticas

DEPORTES

El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

Racing intentará salir de su crisis ante Sarmiento por la fecha 10 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate presentó un nuevo avance en las obras en el estadio Monumental: los próximos cambios

“Prométanme que siempre estarán juntos”: la sentida carta de Chris Johnson, ex NFL, a sus hijos tras ser diagnosticado con ELA

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho