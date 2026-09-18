La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

Nora Colosimo, panelista del programa de televisión LAM, realizó declaraciones sobre la actriz Eugenia Suárez

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Nora Colosimo cuestionó las recientes publicaciones de María Eugenia “China” Suárez y sostuvo que los mensajes de la actriz en redes sociales tuvieron un destinatario preciso: Wanda Nara. La madre de la empresaria cuestionó que la actriz se mostrara de panera provocativa en las redes mientras, según afirmó, sus nietas estaban enfermas mientras se encontraban con Mauro Icardi.

La controversia comenzó después de que Suárez compartiera fotos en bikini negra desde la conocida como Casa de los Sueños, la vivienda situada en el barrio privado de Nordelta donde convive con Icardi y sus hijos. La publicación coincidió con los primeros días de calor previos a la primavera.

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Luego de recibir comentarios sobre esas imágenes, la actriz respondió a quienes la cuestionaban. “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas”, escribió antes de asegurar que se sentía cada vez mejor y de anticipar nuevas publicaciones con menos ropa.

El mensaje recibió un rápido “like” de Icardi. La interacción fue parte del material que se debatió en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, donde Colosimo, quien se desempeña como panelista, expuso sus críticas con un tono frontal.

De Brito leyó al aire el texto de Suárez y señaló que su belleza no era objeto de discusión. Colosimo coincidió con esa precisión, aunque aclaró que su malestar no tenía relación con el aspecto físico de la actriz.

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El video de la China Suárez que desató las críticas de Nora Colosimo (Instagram)

La panelista cuestionó que Suárez se refiriera a su cuerpo, a sus labios y a la naturalidad de su imagen como respuesta a los cuestionamientos que recibe. “Yo no puedo soportar la estupidez. ¿Es necesario verla?”, lanzó durante la conversación.

En el estudio también se repasó otro contenido en el que la actriz decía que no se colocaría determinados tratamientos estéticos porque prefería ser natural. Suárez señaló allí que no tenía cintura, pero que se sentía bien con su figura.

Colosimo respondió con ironía a esas expresiones y sostuvo que no le interesaba si la actriz tenía intervenciones en la boca, si tenía curvas o si su figura era más plana. Para ella, el debate no pasaba por el físico, sino por las consecuencias que, según planteó, esas publicaciones podían tener sobre sus nietas.

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“Lo que sí me interesa es lo que le hace a mis nietas”, afirmó. La madre de Wanda evitó desarrollar en ese momento a qué se refería y respondió con reservas cuando De Brito le pidió que explicara esa frase.

Colosimo contó que sus nietas llevaban dos semanas en la casa de su padre. Dijo que hacía una semana estaban enfermas, que no asistían al colegio y que habían tenido “40 grados de fiebre”.

El mensaje de la China Suáre para sus haters: "Estoy buenísima"

Según relató, Wanda se comunicó con ellas y facilitó su credencial médica, la cobertura de salud y el contacto con el pediatra. Colosimo remarcó que las niñas fueron atendidas y que el seguimiento médico estaba garantizado.

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Su objeción se centró en la imagen que Suárez publicó mientras Icardi estaba con las menores. La actriz había mostrado una jornada de sol y había compartido mensajes referidos a su pareja, a quien describió como un hombre que la ama.

Colosimo se preguntó con quién estaban las niñas enfermas mientras Suárez tomaba sol. Cuando De Brito respondió que se encontraban con el padre, ella insistió en que Icardi debía permanecer junto a ellas si estaban bajo su custodia.

“Si vos estás como papá con las dos nenas y están enfermas, estás con ellas”, sostuvo. La panelista no afirmó haber visto de forma directa quién las acompañaba en ese momento, pero insistió en que la publicación le resultaba inapropiada por la situación de salud de sus nietas. Para ella, el problema era la decisión de exhibir una escena de descanso mientras las menores atravesaban un cuadro de fiebre.

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La China Suárez en bikini al sol. en otra de las imágenes compartidas

El debate tomó fuerza porque las historias aparecieron el mismo día en que Wanda tenía compromisos vinculados al estreno de MasterChef. De Brito le preguntó a Colosimo si creía que las publicaciones tenían relación con ese lanzamiento.

La panelista respondió que sí. “Es todo una provocación”, afirmó, y agregó que esa actitud formaba parte de una conducta que, según su mirada, Suárez mantiene desde el inicio de su vínculo con Icardi.

Colosimo mencionó coincidencias que había advertido entre ambas mujeres, como el uso de un turbante o de prendas de color rosa. Interpretó esos elementos como señales de una intención de competir con Wanda o de desplazar la atención que recibía su hija.

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Durante el intercambio, también cuestionó la situación educativa de los hijos de China Suárez. Dijo que, de acuerdo con la información que ella manejaba, los menores no asistían al colegio: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?“.

La panelista sugirió que la actriz podría esperar que Icardi asumiera el pago de la escolaridad. Esa hipótesis fue objetada en el estudio, donde señalaron que los padres de los chicos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, también podían estar vinculados con esa responsabilidad.

Mauro Icardi posa sonriente junto a sus dos hijas, quienes lo abrazan cariñosamente, en una tierna instantánea familiar capturada al aire libre. (@mauroicardi)

Colosimo sostuvo que basaba sus comentarios en lo que conocía a través de sus nietas. No presentó pruebas sobre quién paga la educación de los hijos de Suárez ni sobre los motivos por los que no asistirían a clases.

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La discusión derivó en una descalificación directa. “Porque es mala, porque esa persona es mala persona”, dijo Colosimo al explicar por qué, según ella, Suárez podría actuar de ese modo.

A pesar de sus críticas a Suárez, Colosimo habló de Icardi con un registro distinto. Señaló que Wanda había sido generosa al permitir que las niñas permanecieran con su padre para que pudieran compartir tiempo con él.

La panelista contó que se cruzó de manera indirecta con Icardi en Nordelta. Dijo que circulaba en auto cuando una de sus nietas, la menor, le escribió para decirle que la había visto pasar.

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Según el relato de Colosimo, la niña le dijo que su padre había reconocido el vehículo y había comentado que ese era el auto de Nora. La abuela se emocionó al conocer la situación y dijo que no había advertido que Icardi estaba cerca.

Wanda Naram Mauro Icardi y Nora Colosimo en una antigua postal familiar

“Si lo hubiera visto y lo cruzaba, yo voy y lo abrazo”, aseguró. Explicó que el futbolista es el padre de sus nietas y que, por ese vínculo, seguirá siendo parte de la familia.

Pero la postura de Colosimo se endureció cuando habló de la relación entre Icardi y Suárez. Dijo que el futbolista no tendría una buena contención y cuestionó a la actriz como compañera de vida.

En este sentido, admitió que había perdido contacto con él desde hacía tiempo. Por eso, dijo desconocer quiénes forman parte de su círculo más cercano o qué vínculos sostiene fuera de su relación de pareja.

Aun con esa aclaración, Colosimo concluyó que la persona más próxima a Icardi parece ser la China Suárez y sostuvo que no le parece que le esté haciendo bien.