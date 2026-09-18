Colegio Médico de Honduras mantiene las asambleas pese a pagos anunciados por Salud: estas son las demandas que siguen pendientes

El CMH exige el cese de despidos, reintegros y la firma de contratos e interinatos pendientes. (FOTO: Hondudiario)

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El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud continuará este viernes 18 de septiembre con una nueva Asamblea Extraordinaria Informativa a nivel nacional, una señal de que los anuncios recientes de pagos y regularización de contratos todavía no han sido suficientes para cerrar la disputa.

La convocatoria establece que las asambleas se desarrollarán entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, ya sea en los centros de trabajo o en los lugares definidos por los delegados del gremio. El CMH ordenó mantener cubiertas las emergencias y áreas críticas para evitar que la medida afecte esos servicios esenciales.

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Entre las principales exigencias figuran el cese de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, la firma de contratos e interinatos, el pago de salarios pendientes y los reajustes correspondientes al IPC y al bienal de 2026.

El gremio también reclama una asignación equivalente al 12% del Presupuesto General de la República para Salud Pública, un aumento en la base salarial de médicos residentes, el cumplimiento de vacaciones profilácticas y pagos atrasados al personal contratado por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

La lista incluye además la contratación de médicos para cubrir vacaciones, nombramientos para profesionales con mayor antigüedad y el cumplimiento de acuerdos laborales pendientes.

El Colegio Médico de Honduras convocó a una nueva jornada nacional de asambleas informativas para este viernes 18 de septiembre. (FOTO: La Tribuna)

La continuidad de las protestas contrasta con los anuncios realizados por la Secretaría de Salud durante los últimos días.

El 16 de septiembre, el viceministro Ángel Eduardo Midence informó que 4.258 trabajadores de 31 unidades ejecutoras estaban incluidos en pagos de IPC y quinquenio por aproximadamente L79,9 millones, unos US$2,97 millones. Salud también aseguró que los contratos con hospitales descentralizados habían sido firmados hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Previamente, la institución había reportado pagos para otros 6.816 funcionarios por más de L139,3 millones, alrededor de US$5,18 millones, correspondientes a beneficios laborales.

Sin embargo, el CMH sostiene que estos desembolsos no cubren todos los compromisos reclamados.

Salud informó pagos de IPC y quinquenio para 4.258 empleados de 31 unidades ejecutoras. (FOTO: Infobae)

El 11 de septiembre, el presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, dijo que 1.067 médicos contratados todavía no tenían una fecha concreta de pago, pese a que Salud avanzaba con la formalización de sus contratos. Según explicó entonces, el problema tenía componentes administrativos y financieros.

Días después, autoridades sanitarias informaron que esperaban pagar salarios atrasados dentro de las siguientes dos semanas, mientras continuaban incorporando nuevos contratos a los sistemas administrativos.

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La diferencia entre ambas posiciones explica por qué el gremio mantiene las medidas: Salud muestra pagos parciales y avances administrativos, mientras los médicos exigen que todos los compromisos tengan fechas y cumplimiento verificable.

El Colegio Médico ha mantenido presión por pagos y obligaciones laborales pendientes. (FOTO: La Tribuna)

Las asambleas informativas no implican el cierre total de hospitales.

El CMH ha indicado que emergencias y áreas críticas deben permanecer operativas, pero este tipo de jornadas históricamente afecta principalmente consultas externas y otros servicios programados.

Ese es precisamente uno de los puntos más sensibles del conflicto: mientras el gremio busca presionar por sus derechos laborales, los pacientes pueden enfrentar reprogramaciones y retrasos en atenciones no urgentes.

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Después de semanas de asambleas, la disputa ya no depende únicamente de si Salud realiza nuevos pagos.

El problema es si ambas partes consiguen establecer fechas, mecanismos y garantías concretas para resolver despidos, contratos, salarios, beneficios y nombramientos pendientes.

Mientras eso no ocurra, el hecho de que continúen las asambleas muestra que el conflicto sanitario sigue abierto, aunque algunas de las obligaciones ya hayan comenzado a saldarse.