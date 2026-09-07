La indirecta de Tuli Acosta a los rumores de romance con Luck Ra: “Quiere hacerme caer”

La cantante y bailarina lanzó en sus redes sociales un extracto de su música, que podría estar dirigida a los protagonistas de su último escándalo (Video: TikTok)

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Tuli Acosta compartió un adelanto de su nuevo tema a través de TikTok, en medio de las semanas de repercusión que generó el escándalo mediático que la vinculó sentimentalmente con Luck Ra, tras la separación del cantante cordobés de La Joaqui. En el video, la artista de RKT interpretó fragmentos de la canción y explicó el sentido personal que le atribuye a su música. “No solo hago música para divertirme y bailar, sino que también lo hago en forma de terapia”, expresó antes de comenzar a cantar sobre una base de trap.

La letra del tema incluye versos como “Quiere hacerme caer, hasta su nivel. Quiere de mi atención y lo puedo ver. Lo sé, ya sé, ya me anticipé. Tú y yo no somos iguales, ¿no lo ves?”, que varios usuarios en redes sociales interpretaron como una referencia velada a los rumores que la señalaron como una supuesta tercera en discordia en la ruptura de la expareja. La canción continúa con frases como “Parece que me ama y odia a la vez, es un poco obsesivo, relájate” y “Tengo lo que tengo porque me enfoqué, nunca perdí mi tiempo comparándome”.

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La cantante dejó en claro que nunca tuvo una relación amorosa con el cantante de cuarteto (Video: PH: Podemos Hablar)

La publicación del adelanto llegó pocos semanas días después de que la bailarina rompiera el silencio sobre el affaire en su paso por PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Durante esa entrevista, la cantante había descrito el impacto que le generó ver su nombre asociado a una versión que definió como completamente falsa. “Se dijeron muchas mentiras y es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo, de ver mi nombre en todos lados con una carátula de tercera en discordia con uno de mis mejores amigos”, relató en ese momento.

En el estudio, Acosta había explicado que se enteró de los rumores a través de las propias redes sociales, y que la versión creció de manera exponencial hasta convertirse en un relato instalado más allá de las desmentidas de los protagonistas. “El rumor y el chisme que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra realmente no tenía peso”, había señalado, en referencia al desgaste personal que le provocó la situación.

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La cantante, oriunda de Río Ceballos, en la provincia de Córdoba, también había relatado en esa oportunidad cómo la exposición mediática afectó su vínculo con el entorno familiar y la obligó a alejarse temporalmente de la escena pública. “Entendí que el daño fue mucho más grande y la expansión del daño no fue solo hacia mí, fue hacia mi círculo, hacia mi seguridad de mí misma”, había explicado, y agregó que decidió viajar a su provincia natal para refugiarse durante una semana, un gesto que, según contó, también fue utilizado en su contra por parte de quienes sostenían las versiones sobre el supuesto romance.

Tuli Acosta volvió a sus raíces cordobesas tras el escándalo con Luck Ra y La Joaqui

Respecto de su vínculo con Luck Ra, la bailarina había remarcado en PH que la amistad entre ambos se mantuvo pese al escándalo, aunque debieron espaciar sus encuentros para evitar alimentar más especulaciones. “Nos comunicamos como amigos. Los consejos que yo le daba a él eran intentando sacarme a mí del medio y viceversa”, había contado la cantante, quien además confirmó que mantuvo conversaciones privadas tanto con el cordobés como con La Joaqui para intentar destrabar la tensión generada por los rumores.

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La artista también había anticipado en esa entrevista que decidió avanzar con acciones legales contra dos creadores de contenido que, según su versión, contribuyeron a instalar y viralizar la historia. Precisó que ya tiene programada una instancia de mediación para el 16 del corriente mes con los responsables de esas publicaciones.