Teleshow

La indirecta de Tuli Acosta a los rumores de romance con Luck Ra: “Quiere hacerme caer”

La cantante compartió en TikTok un fragmento de su próxima canción y despertó lecturas sobre las versiones que la señalaron tras la separación del cordobés y La Joaqui

La cantante y bailarina lanzó en sus redes sociales un extracto de su música, que podría estar dirigida a los protagonistas de su último escándalo (Video: TikTok)

Guardar

Tuli Acosta compartió un adelanto de su nuevo tema a través de TikTok, en medio de las semanas de repercusión que generó el escándalo mediático que la vinculó sentimentalmente con Luck Ra, tras la separación del cantante cordobés de La Joaqui. En el video, la artista de RKT interpretó fragmentos de la canción y explicó el sentido personal que le atribuye a su música. “No solo hago música para divertirme y bailar, sino que también lo hago en forma de terapia”, expresó antes de comenzar a cantar sobre una base de trap.

La letra del tema incluye versos como “Quiere hacerme caer, hasta su nivel. Quiere de mi atención y lo puedo ver. Lo sé, ya sé, ya me anticipé. Tú y yo no somos iguales, ¿no lo ves?”, que varios usuarios en redes sociales interpretaron como una referencia velada a los rumores que la señalaron como una supuesta tercera en discordia en la ruptura de la expareja. La canción continúa con frases como “Parece que me ama y odia a la vez, es un poco obsesivo, relájate” y “Tengo lo que tengo porque me enfoqué, nunca perdí mi tiempo comparándome”.

PUBLICIDAD

La cantante dejó en claro que nunca tuvo una relación amorosa con el cantante de cuarteto (Video: PH: Podemos Hablar)

La publicación del adelanto llegó pocos semanas días después de que la bailarina rompiera el silencio sobre el affaire en su paso por PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Durante esa entrevista, la cantante había descrito el impacto que le generó ver su nombre asociado a una versión que definió como completamente falsa. “Se dijeron muchas mentiras y es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo, de ver mi nombre en todos lados con una carátula de tercera en discordia con uno de mis mejores amigos”, relató en ese momento.

En el estudio, Acosta había explicado que se enteró de los rumores a través de las propias redes sociales, y que la versión creció de manera exponencial hasta convertirse en un relato instalado más allá de las desmentidas de los protagonistas. “El rumor y el chisme que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra realmente no tenía peso”, había señalado, en referencia al desgaste personal que le provocó la situación.

PUBLICIDAD

La cantante, oriunda de Río Ceballos, en la provincia de Córdoba, también había relatado en esa oportunidad cómo la exposición mediática afectó su vínculo con el entorno familiar y la obligó a alejarse temporalmente de la escena pública. “Entendí que el daño fue mucho más grande y la expansión del daño no fue solo hacia mí, fue hacia mi círculo, hacia mi seguridad de mí misma”, había explicado, y agregó que decidió viajar a su provincia natal para refugiarse durante una semana, un gesto que, según contó, también fue utilizado en su contra por parte de quienes sostenían las versiones sobre el supuesto romance.

Tuli Acosta volvió a sus raíces cordobesas tras el escándalo con Luck Ra y La Joaqui
Tuli Acosta volvió a sus raíces cordobesas tras el escándalo con Luck Ra y La Joaqui

Respecto de su vínculo con Luck Ra, la bailarina había remarcado en PH que la amistad entre ambos se mantuvo pese al escándalo, aunque debieron espaciar sus encuentros para evitar alimentar más especulaciones. “Nos comunicamos como amigos. Los consejos que yo le daba a él eran intentando sacarme a mí del medio y viceversa”, había contado la cantante, quien además confirmó que mantuvo conversaciones privadas tanto con el cordobés como con La Joaqui para intentar destrabar la tensión generada por los rumores.

La artista también había anticipado en esa entrevista que decidió avanzar con acciones legales contra dos creadores de contenido que, según su versión, contribuyeron a instalar y viralizar la historia. Precisó que ya tiene programada una instancia de mediación para el 16 del corriente mes con los responsables de esas publicaciones.

Temas Relacionados

Tuli AcostaLuck RaLa Joaqui

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El contundente posteo de un amigo de La Joaqui contra los dichos de Tuli Acosta: “Hay una cuestión de lealtad”

Luego de los dichos de la artista cordobesa en el ciclo de Andy Kusnetzoff, uno de los integrantes del círculo íntimo de la cantante de RKT, Facundo Guarino, lanzó un fuerte comunicado en su contra y Luck Ra

El contundente posteo de un amigo de La Joaqui contra los dichos de Tuli Acosta: “Hay una cuestión de lealtad”

Wanda Nara se tomó un respiro: cómo fue su despedida de las redes y el reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi

Tras semanas de tensión, acuerdos judiciales y reencuentros familiares, la conductora de MasterChef Celebrity eligió hacer una pausa y priorizar el bienestar personal

Wanda Nara se tomó un respiro: cómo fue su despedida de las redes y el reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi

El bailarín Iñaki Urlezaga regresa a la danza después de 8 años fuera de los escenarios

Tras un parate en la actividad, el artista se prepara para volver con El aplauso final, un espectáculo que aborda el retiro, la vocación y la exigencia física

El bailarín Iñaki Urlezaga regresa a la danza después de 8 años fuera de los escenarios

La palabra de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mejorando”

En diálogo exclusivo con Teleshow, el nieto y productor de la reconocida conductora dio a conocer cómo se encuentra en medio de su internación

La palabra de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mejorando”

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: “Cursa un cuadro respiratorio bronquial”

Desde el Sanatorio Mater Dei emitieron un comunicado para informar cómo se encuentra la diva, quien fue hospitalizada este lunes

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: “Cursa un cuadro respiratorio bronquial”

AMÉRICA

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Frenan cacería ilegal en área protegida de Panamá y capturan a los infractores

Costa Rica reduce a cuatro los centros educativos que mantienen suspendidas las lecciones presenciales tras fuertes lluvias

Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

Obispos salvadoreños podrían proponer al papa León XIV que san Óscar Romero sea declarado doctor de la Iglesia, dice sacerdote

MALDITOS NERDS

‘Lucky Strike’ reúne a Scott Eastwood y Colin Hanks en la II Guerra Mundial

‘Lucky Strike’ reúne a Scott Eastwood y Colin Hanks en la II Guerra Mundial

‘Earthrise’ llevará ‘Civilization VII’ al sistema solar tras la era atómica

Kayce Dutton enfrenta una traición y un secuestro en ‘Marshals’ temporada 2

Jaleco Sports: Faceoffs reúne seis juegos de Jaleco en PlayStation 5 y Nintendo Switch

Creative Assembly da un consejo para soportar el miedo de ‘Alien: Isolation 2′

DEPORTES

Escándalo por la ácida crítica de Rodri al Valencia que captaron las cámaras en la goleada del Barcelona: “Son muy malos”

Escándalo por la ácida crítica de Rodri al Valencia que captaron las cámaras en la goleada del Barcelona: “Son muy malos”

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y se despidió del US Open

“Llamá a la policía, voy a morir”: el estremecedor relato del amigo del ex Puma Federico Martín Aramburu sobre el momento del crimen

“Quiero esta pelea”: con Rocky como protagonista, el video de la presentación de Ruben Insua como técnico de San Lorenzo

El polémico ranking de un medio inglés que subestimó la remontada de Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1