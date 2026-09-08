Marcela Tinayre bromeó sobre la internación de Mirtha Legrand: “Esto le pasa por salidora”

La hija de la histórica conductora se comunicó con TN y reveló la razón por la que la diva debió ser internada (Video: TN)

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Marcela Tinayre se refirió a la salud de su madre, Mirtha Legrand, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei para someterse a estudios de control por un cuadro de bronquitis. A través de una comunicación con Roxy Vázquez en TN, la animadora llevó tranquilidad sobre el estado de la diva y explicó, con humor, el origen del malestar. “Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”, escribió la hija de la conductora.

El mensaje fue leído al aire por Vázquez, quien lo compartió en el marco de la cobertura sobre la salud de la diva de los almuerzos. “Ese es el mensaje de Marcela Tinayre, su hija”, precisó la conductora del canal de noticias, en referencia al contenido enviado por la hija de Legrand para despejar la preocupación instalada en torno a la internación.

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El comunicado de Tinayre llegó horas después de que el sanatorio Mater Dei difundiera este lunes el parte médico oficial sobre el estado de Mirtha Legrand. Según informó la institución, la conductora de 99 años pasó a una sala común “para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente”. El parte agregó además un mensaje de agradecimiento de la familia: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”.

El parte médico del Mater Dei indicó que la familia de Mirtha Legrand agradeció las muestras de afecto y respeto durante la internación

Desde el centro médico precisaron también que, “de no mediar cambios”, el próximo parte médico se conocerá el miércoles. La internación de la diva se dio en el marco de un cuadro gripal que derivó en bronquitis y que la había llevado, en un primer momento, a guardar reposo en su domicilio por precaución.

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Ese cuadro de salud había motivado la ausencia de Legrand este sábado en La noche de Mirtha, el ciclo que conduce por la pantalla de eltrece. En su lugar, la conductora fue reemplazada por su nieta, Juana Viale, quien encabezó la emisión junto a las invitadas Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Durante esa emisión, Viale había hecho referencia al estado de salud de su abuela con un tono distendido similar al que después utilizaría Tinayre. “Acá estoy, poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, expresó la conductora al inicio del programa. Más adelante, agregó con humor: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.

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La situación actual no es la primera vez que Mirtha Legrand atraviesa un cuadro de este tipo. En abril de este año, la conductora ya había enfrentado un fuerte episodio de bronquitis que la mantuvo alejada durante tres semanas de las grabaciones de su programa. En aquella oportunidad, también fue Juana Viale quien asumió la conducción del ciclo durante su ausencia.

Juana Viale contó al aire que Mirtha Legrand tenía gripe y señaló que su abuela se estaba recuperando durante su ausencia televisiva

Según trascendió desde el entorno de la diva, la actual internación tuvo un carácter preventivo, orientado a mantenerla bajo supervisión médica luego de que el cuadro respiratorio se agravara. Las fuentes cercanas a la familia señalaron que Legrand se encuentra “de buen ánimo y en sala común”, en un estado compatible con lo transmitido tanto por el parte médico oficial como por el mensaje de su hija.

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El comentario de Marcela Tinayre sobre el estilo de vida activo de su madre como posible factor del enfriamiento se sumó así a una serie de intervenciones familiares que, en las últimas horas, apuntaron a bajar el nivel de preocupación pública en torno a la salud de la conductora. Mientras tanto, el sanatorio Mater Dei continuará con los estudios de control dispuestos para evaluar la evolución del cuadro, con un nuevo parte médico previsto para este miércoles, salvo que se produzca alguna modificación en el estado de la paciente.