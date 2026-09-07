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Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de los Famosos México tras una polémica: “Le huele a caca su boca”

La influencer salió del reality por elección de la gente luego de un fuerte cruce con Ese Pérez, influencer mexicano y compañero del programa. El momento

La influencer fue elegida por la gente para abandonar el reality (Video: La casa de los famosos México/ Las estrellas)
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Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de los Famosos México este domingo, después de una gala en la que el voto del público la dejó fuera del reality tras un mano a mano con el influencer mexicano Ese Pérez. La salida de la influencer se produjo luego de una semana atravesada por cruces dentro de la casa y en medio de una fuerte reacción en redes por comentarios que ella había hecho sobre su compañero.

La participante había llegado a la placa junto con Ese Pérez, Memo Schutz, Gema Garoa y Cynthia Klitbo, pero la definición terminó concentrándose en el duelo con el creador de contenido mexicano. La tensión previa a la gala había modificado el clima de convivencia y también impactó en la percepción del público sobre su continuidad en el programa.

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La Casa de los Famosos México
Los nominados de La casa de los famosos México (La Casa de los Famosos México)

La eliminación se resolvió en la gala del domingo 6 de septiembre, cuando la conductora Galilea Montijo fue anunciando a los participantes que seguían en competencia hasta dejar a Vigna y Pérez en la instancia final. Más de 14 millones de votos se registraron durante esa emisión, una cifra que dio dimensión a la expectativa alrededor del resultado.

Antes de que se confirmara su salida, Flor había intentado mantener el tono distendido. Ya frente a la definición, dijo: “Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró”. Minutos después, el programa confirmó que la participante argentina abandonaba la casa tras 43 días de permanencia.

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El episodio que marcó la semana se originó después de que Flor Vigna hiciera comentarios despectivos sobre aspectos personales y de convivencia de Ese Pérez. Esas declaraciones generaron una respuesta adversa entre los seguidores del influencer y alteraron el vínculo que ambos mantenían dentro del reality.

La Casa de los Famosos México
Así fue la salida de Flor Vigna de La Casa de los Famosos México

En ese contexto, la cantante expresó una frase que generó malestar. Entre otras afirmaciones, sostuvo: “No tengo ganas de estar con él porque le huele a caca su boca”. Cuando Pérez se enteró de esos dichos y la encaró dentro del programa, ella reconoció que había hablado “porque estaba enojada”.

Las repercusiones también dejaron en evidencia que Vigna entró al formato sin un nivel alto de conocimiento previo en México, algo que ya había quedado expuesto desde su ingreso al ciclo en julio. En ese escenario, el conflicto con Ese Pérez amplificó la exposición de la argentina, pero también consolidó una reacción negativa entre usuarios y seguidores del influencer, que terminaron participando en la votación de eliminación.

Después de dejar el programa, la exconcursante agradeció el acompañamiento que había recibido durante su paso por la casa. En su despedida, dijo: “Yo pensaba que me iba a ir la primera semana. Estoy muy agradecida” y agregó que esperaba prejuicios antes de entrar al certamen.

Primer plano de Nicolás Cabré con gorra blanca y camiseta naranja. Primer plano de Flor Vigna con cabello rojo
Flor Vigna y Ese Pérez (Instagram)

Además del enfrentamiento con Ese Pérez, el ciclo ya había colocado a Vigna en el centro de otros episodios de repercusión mediática. Desde el encierro, había realizado declaraciones sobre relaciones anteriores y también acusaciones dirigidas a Cande Ruggeri, lo que incrementó la circulación de fragmentos suyos en medios y redes.

La cantante contó que, cuando estaba en pareja con Nicolás Occhiato, él le relató un episodio ocurrido durante un viaje laboral a Disney, del que también había participado la modelo. Según su versión, Ruggeri le habría insinuado interés durante ese trayecto e incluso se habría metido en su cama. Cande Ruggeri rechazó esa reconstrucción y negó de manera tajante los dichos de Vigna. La modelo aseguró que nunca haría algo así con un hombre en pareja y sostuvo, en cambio, que la situación había sido distinta a la relatada públicamente. El cruce volvió a poner a Vigna en el centro de la discusión mediática en los días previos a su eliminación.

En paralelo, otras declaraciones recientes de la cantante también provocaron cuestionamientos en plataformas digitales y respuestas de figuras del espectáculo. Ese episodio corrió junto con la gala en la que finalmente el público resolvió la eliminación de Flor Vigna del reality mexicano.

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