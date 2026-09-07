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La virgen de la tosquera, basada en cuentos de Mariana Enriquez, representará a la Argentina en los Goya 2027

La película de Laura Casabé, construida a partir de dos cuentos de la escritora argentina, fue seleccionada por la Academia de Cine para competir en la categoría Mejor Película Iberoamericana

“La virgen de la tosquera” es una película argentina de terror y horror social dirigida por Laura Casabé que adapta los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El carrito” de la escritora Mariana Enríquez (Video: Filmax)
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La virgen de la tosquera fue elegida como la película argentina para competir en los Premios Goya 2027, tras la votación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que definió este lunes 7 de septiembre a la obra dirigida por Laura Casabé, basada en dos cuentos de Mariana Enriquez, como representante del país en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de la 41.ª edición del premio español.

La decisión se anunció en la residencia del embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, en un acto del que también participó Dolores Fonzi, integrante de la Academia y directora de Belén, la película que obtuvo el Goya en esa categoría en la edición anterior.

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Dolores Fonzi y el embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, participaron del anuncio realizado en la Residencia del Embajador (Video: Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina)

La película está escrita por Benjamín Naishtat a partir de los cuentos La Virgen de la Tosquera y El carrito, de la escritora argentina, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. Ambientada en el conurbano bonaerense durante la crisis de 2001, la historia sigue a Natalia, una joven que vive con su abuela y atraviesa el final de la adolescencia en un verano marcado por el deseo, la violencia social y una deriva fantástica atravesada por elementos del terror.

Estrenada mundialmente en Sundance 2025 como la única película latinoamericana de esa edición, La Virgen de la Tosquera también obtuvo cuatro premios en el Bafici, entre ellos el Gran Premio del Jurado, además de una mención en el Festival de Leeds y el galardón a la Mejor Fotografía en Sitges. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España, de 95 minutos, protagonizada por Dolores Oliverio, con participación de Luisa Merelas, Fernanda Echevarría, Candela Flores, Isabel Bracamonte, Agustín Sosa y Dady Brieva.

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La virgen de la tosquera.
La Virgen de la Tosquera fue elegida para representar a la Argentina en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027 (Fimax)

En la instancia final participaron cuatro películas: El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella. Según informó la Academia de Cine argentina, la elección se realizó mediante un proceso de votación en dos fases entre sus miembros. La segunda etapa concluyó el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 12, bajo fiscalización de la Escribanía D’Alessio.

Durante el acto, Dolores Fonzi destacó el valor simbólico del anuncio y recordó el antecedente reciente de Belén en los Goya. “Hace apenas unos meses tuve la enorme felicidad de recibir en Barcelona, junto al equipo de Belén, el Goya a Mejor película Iberoamericana y hoy comienza el camino de la película que representará a la Argentina en la próxima edición”, señaló.

Imagen de 'La virgen de la tosquera'
La producción escrita por Benjamín Naishtat y dirigida por Laura Casabé quedó al frente de la representación argentina en los Goya

Luego de mencionar a los cuatro títulos finalistas, el embajador abrió el sobre con el resultado y se confirmó que la película elegida fue La Virgen de la Tosquera. Tras el anuncio, Fonzi felicitó al equipo del film y le deseó éxito en la próxima etapa del proceso.

En el comunicado difundido este lunes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina felicitó a la producción seleccionada, a su directora, a sus productores y al resto del equipo técnico y artístico. También agradeció al embajador de España, a la Embajada de España en la Argentina, al Centro Cultural de España en Buenos Aires y al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por haber acompañado la realización del anuncio.

Mariana Enriquez
El film basado en cuentos de Mariana Enriquez iniciará ahora su recorrido internacional hacia los Premios Goya (Nora Lezano)

La entidad recordó además que es una asociación civil sin fines de lucro refundada en 2004, en continuidad con su primera fundación de 1941. En la actualidad reúne a más de 700 artistas, técnicos y profesionales de la cinematografía nacional.

Entre sus objetivos figuran la promoción y difusión del cine argentino, su reconocimiento dentro y fuera del país, la preservación del patrimonio cinematográfico y la distinción de la actividad profesional a través de los Premios Sur. La institución también interviene en los principales procesos de representación internacional del cine argentino.

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