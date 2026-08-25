Flor Vigna estalla contra Mariana Ochoa y la acusa de criticar su romance con Ese Pérez para pedir votos

La tensión entre Flor Vigna y Mariana Ochoa escaló cuando la argentina reclamó que la cantante mexicana convirtió su separación sentimental de Ese Pérez en un argumento para conseguir votos del público. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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Flor Vigna volvió a enfrentarse a Mariana Ochoa en la madrugada del 25 de agosto dentro de La Casa de los Famosos México, en una discusión que escaló hasta el punto en que la mexicana se negó a continuar el diálogo y la argentina la acusó de no saber discutir. El choque llegó horas después de que, en la gala de eliminación del domingo, Ochoa señalara públicamente que Vigna usaba a Ese Pérez para fabricar un romance y generar contenido.

La tensión entre ambas venía acumulándose desde esa noche. La exintegrante de OV7 había dicho ante los nominados que Vigna le “cuesta mucho trabajo”, que “en todo nos lleva la contraria” y que “está utilizando a Ese Pérez para crear una historia de amor que cuando salga evidentemente no va a existir”. Flor Vigna, al ser salvada y regresar a la casa, lloró y disparó: “No quiero ser conocida por esa reacción, contestarle a una señora mayor fracasada”.

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Flor Vigna reclamó que Ochoa usó su separación de Ese Pérez como arma de juego

Mariana le respondió a Flor que solo habló de una estrategia de juego y cerró la conversación acusándola de usar "la bandera de mujer."(Captura de pantalla YouTube)

En la madrugada, con varios compañeros como testigos, Vigna confrontó directamente a la cantante. Le reprochó que hubiera utilizado la decisión de distanciarse sentimentalmente de Ese Pérez dentro de la casa como argumento para pedir votos. “Vos podés hacerlo juzgada como una jugadora, pero realmente siendo una artista tan talentosa, con hijos para mostrarles un buen ejemplo, una mujer que hace algo rico para todos, que es alegre, todo, no necesita sacar esa mierda para pedir votos, porque la verdad lo que hiciste fue una estrategia de sacar la cola para no ser un mueble”, le dijo Vigna. “A mí me molestó mucho lo que dijiste ayer por una cuestión de ser mujeres las dos y en vez de tomar la decisión de hablar de los dos... hablar directamente de mí como mujer. Que yo me cuelgo de otra persona”.

La argentina también explicó, ante quienes escuchaban, los motivos de su distancia con Ese Pérez. “Tuvimos una charla muy linda en la que sentíamos que nos estábamos haciendo mal en vez de bien, porque es cuatro paredes y todo el tiempo lo que le pasaba a uno le afecta al otro. Entonces, dijimos: ‘Bueno, si nos queremos, que siga afuera, pero acá nos vamos a hacer mal’”, detalló.

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Mariana Ochoa sostuvo su postura sin ceder. Insistió en que su señalamiento fue estrictamente sobre una estrategia de juego y negó haber hablado mal de Vigna en ningún otro contexto. “Yo hablé específicamente de lo que dije en frente de todos de la relación. ¿En algún momento me han oído hablar mal de Flor o de alguna otra cosa de Flor?”, preguntó a los presentes.

La argentina encaró a la exintegrante de OV7 un día después de la gala de eliminación y le reprochó haber sacado "esa mierda para pedir votos"; Ochoa respondió que solo cuestionó una estrategia de juego y se negó a continuar el intercambio. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

“Tú puedes pensar lo que quieras, yo si traigo una estrategia, no estoy usando a nadie”, declaró la exintegrante de OV7.

Cuando Vigna continuó con el reclamo, Ochoa decidió cerrar el intercambio. “Tú no estás aceptando mi criterio y no pienso seguir hablando contigo, porque tú estás revolviendo que soy mamá y que tengo hijos. Yo hablé de una estrategia tuya que a mí no me gusta, punto. No voy a seguir hablando contigo”, zanjó.

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Antes de retirarse del debate, Ochoa lanzó una acusación final que encendió aún más a la argentina. “Además estás utilizando la bandera de mujer. Y aquí somos participantes. Aquí tú no eres mujer, ni yo tampoco, aquí somos participantes. Ni mi trayectoria ni la tuya”, afirmó.

La respuesta de Vigna llegó cargada de ironía. “Cómo se nota que no sabes discutir y que no te dejás”, le dijo a Mariana Ochoa mientras esta se retiraba de la conversación. Ochoa, lejos de ignorarlo, exigió que revisaran las imágenes: “Lo acabas de decir, Flor. Pongan la repetición”.

El cruce dejó al resto de los participantes en silencio y profundizó una grieta que, desde la gala del domingo, ya no tiene visos de cerrarse dentro de la casa.

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