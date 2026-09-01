Quién es la figura que reemplazará a Donato de Santis como jurado de MasterChef: “Fue re linda la propuesta”

El chef italiano decidió no formar parte de la nueva temporada del reality y una reconocida pastelera ocupará su lugar (Video: Otro día perdido-El Trece)

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MasterChef logro convertirse, edición a edición, en uno de los programas más vistos de la pantalla chica, con la conducción de Wanda Nara y la participación de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato di Santis como jurados, estrella lograron ganarse un lugar en el corazón de la gente, sin embargo, en la última edición de MasterChef Celebrity, Donato anunció que no iba a regresar en la próxima edición y le puso punto final a su paso por el ciclo, dejando un lugar por llenar.

El lunes por la noche, al aire de Otro día Perdido (El Trece) Maru Botana contó que ella será la encargada de tomar este rol, no solo en la edición de celebridades sino también en la versión Kids, la primera que se hace en el país.

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La cocinera llegó al programa con una novedad guardada. Cuando Pergolini le preguntó si iba a volver a hacer televisión, ella frenó la conversación: “Tengo una noticia para darte, pero ¿es el momento?” El conductor, que no sabía lo que se venía, respondió entre risas y aplausos del público.

La confirmación llegó sin rodeos. “Yo voy a ser la tercera jurado de MasterChef”, anunció Botana. Y antes de que Pergolini pudiera procesar el dato, sumó el segundo: “Voy a ser la tercera jurado de MasterChef Celebrity y Masterchef Kids”.

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Durante la última edición, Maru tuvo la oportunidad de hacer algunos reemplazos en el jurado (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Pergolini la interrumpió para preguntar lo que muchos en el estudio debían estar pensando: “¿Pero esto lo anunciaron o no todavía?” La respuesta de Botana fue directa: “No. Lo vine a anunciar acá.” El conductor no ocultó su desconcierto ante la situación. Estar recibiendo una primicia de Telefe en su propio programa de El Trece tenía su costado incómodo, y Pergolini lo verbalizó: “Es otro canal de otra parte. Estoy confundido. No sé si estoy contento o en problemas.”

Botana explicó cómo había llegado a ese momento. Antes de ir al programa, había tenido una reunión con los directivos de Telefe. “Tuve la entrevista con Fede Levrino, y cuando terminó le digo: ‘Fede, yo voy a lo de Mario’”, relató. La reacción del productor, según contó, fue de sorpresa. Pero Botana tenía claro lo que quería hacer: “Ya que hace mucho tiempo y yo lo quiero mucho, así que es lo último que vas a hacer. Y ahí vas a anunciar que sos jurado de MasterChef.”

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Los seis confirmados para el reality hasta el momento

Pergolini cerró el intercambio con una mezcla de agradecimiento y sorna hacia Levrino: “Le agradecemos porque obviamente tienen como mucha exclusividad en ese canal, así que bueno, gracias.”

Lo que Botana confirmó esa noche fue el doble compromiso de integrar los jurados de las dos ediciones, Celebruty y Kids, que será la primera edición infantil del programa en el país. Pergolini subrayó la magnitud del trabajo que eso implica: “Eso es laburo, laburo. Entonces tenés un montón de trabajo.” Botana lo confirmó sin dudar: “Sí, un montón”.

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La incorporación de la cocinera al jurado no fue una apuesta a ciegas. Durante la edición anterior del ciclo, la pastelera ya había tenido presencia en la cocina de MasterChef: ocupó el lugar de Betular y de Martitegui en distintas instancias como reemplazante, y también participó como cuarta jurado invitada para aportar criterio específico en pruebas de pastelería, su especialidad.

La pastelera se refirió a su incorporación al reality de cocina (Video Intrusos-América TV)

Esa experiencia previa fue la que Botana rescató horas después, cuando habló en un móvil con Intrusos, por América TV, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Estoy contenta. La verdad que fue re linda la propuesta, que te busquen”, dijo la pastelera al arrancar.

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Y amplió: “Estuve reemplazando, pero evidentemente la tele quedó en mi aura y es lindo que la gente sienta que te gusta, que te dan ganas de volver, que lo disfrutás y cuando voy a reemplazar la paso muy bien con los chicos, con Germán, con Betu, con Wanda. Betu va a estar en Kids, así que una fiesta.”

Mientras el jurado toma forma, el elenco de participantes de la nueva edición también avanza. Hasta el momento hay seis nombres confirmados: la conductora Lizy Tagliani, la presentadora Josefina China Ansa, la influencer Julieta Poggio, el influencer Grego Rossello, el cantante cordobés Luck Ra y el referente de la cumbia 420 L-Gante.

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