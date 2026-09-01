Emprendimientos privados buscan espacio en Cuba frente a la escasez y las restricciones

Varias personas caminan bajo el cartel que anuncia la existencia de una tienda de comestibles privada en La Habana, Cuba, el 11 de noviembre de 2023. En los últimos meses, en toda la isla han surgido decenas de negocios bautizados como “mipymes”, que ofrecen verdaderos tesoros, aunque a precios elevados para la mayoría de la población. (AP Foto/Ramón Espinosa)

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La ciudad Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, contará desde este lunes con un emprendimiento privado que reunirá servicios ópticos, gastronomía y comercio de artículos religiosos, en medio de la crisis económica que atraviesa la isla y de las reformas que ampliaron el margen de acción para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas.

La entidad fue constituida como una Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (SURL) y tendrá sucursales en los municipios de Morón y Ciro Redondo. Su actividad principal será la atención óptica, aunque sumará otros servicios que hasta hace poco enfrentaban mayores restricciones para los actores no estatales.

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El emprendimiento surge en un escenario marcado por escasez de bienes básicos, inflación, apagones prolongados y dificultades de acceso a insumos, según informes de medios internacionales y cubanos. Esa situación también afecta a los servicios de salud visual, de acuerdo con José Antonio Herrera Porro, socio principal de Avilea y especialista en Oftalmología.

“Nos percatamos que había mucha debilidad en ese sentido por las condiciones que todos conocemos”, afirmó Herrera Porro a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), en alusión a la falta de recursos para responder a la demanda de la población.

El establecimiento Avilea Óptica ofrece servicios de atención visual y venta de monturas en la ciudad de Ciego de Ávila, Cuba. (Agencia Cubana de Noticias: foto de Damián Betanzos Hernández))

Las 176 medidas abrieron nuevas opciones para las mipymes

La apertura de Avilea coincide con la puesta en marcha de parte de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano en junio. El paquete busca reordenar sectores productivos, facilitar trámites y dar mayor espacio a las formas de gestión no estatal, aunque bajo supervisión oficial y con límites regulatorios.

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La medida 26 permite que cooperativas, mipymes y otras formas de gestión no estatal incorporen actividades productivas y de servicios adicionales sin abandonar su objeto social principal. En este caso, la empresa mantendrá la óptica como eje de su operación y añadirá propuestas comerciales y culturales.

Las medidas 19 y 27 también resultaron centrales para el proyecto. La primera reduce requisitos, plazos y trámites vinculados con la creación y funcionamiento de negocios privados. La segunda acorta la lista de actividades vedadas a los actores económicos no estatales.

El establecimiento Avilea Óptica ofrece servicios de atención visual y venta de monturas en la ciudad de Ciego de Ávila, Cuba. (Agencia Cubana de Noticias: foto de Damián Betanzos Hernández))

El régimen de Miguel Díaz-Canel presentó esas disposiciones como una vía para tratar de aumentar la producción, incorporar inversiones y aliviar obstáculos administrativos. Un despacho de UPI sobre la autorización de cadenas privadas de comercios y restaurantes en Cuba señaló que las reformas llegan mientras la isla enfrenta una crisis con desabastecimiento, aumento de precios y fallas en el sistema eléctrico.

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El paquete incluye medidas que habilitan una mayor expansión de los negocios privados, como la operación de varias sedes bajo una misma marca y el arrendamiento de espacios estatales. Las nuevas normas prevén cambios en las reglas para las mipymes, el comercio exterior y el sistema financiero.

Servicios ópticos, cafetería y un proyecto para ceremonias religiosas

En el caso de Avilea, el comercio recibirá recetas emitidas por policlínicos y hospitales del Sistema Nacional de Salud. Ofrecerá espejuelos y lentes de contacto personalizados, con asesoramiento para cada cliente, de acuerdo con la información divulgada por ACN.

La empresa también venderá bebidas, refrescos y productos empaquetados para quienes esperen la atención óptica. Sus responsables prevén ampliar esa oferta hacia una cafetería, aunque no precisaron una fecha para esa etapa.

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El proyecto incluye la apertura de una tienda de artículos religiosos en la ciudad y gestiones ante el Consejo Provincial de las Artes Escénicas para alquilar el espacio conocido como Palenque Poseído, junto al Teatro Iriondo. Allí planean instalar un salón para ceremonias religiosas, con asesoría cultural y folclórica.

Foto de archivo ilustrativa de una comerciante con una máscara protectora en un negocio en La Habana. Mar 13, 2020. REUTERS/Stringer PROHIBIDA SU REVENTA O SU USO COMO ARCHIVO

Herrera Porro definió la iniciativa como un negocio con “un abanico de actividades sociales”. La propuesta condensa el nuevo marco que promueven las autoridades: negocios privados con actividades diversas, presencia en varios municipios y uso de locales estatales, dentro de una economía que conserva el control del régimen sobre áreas estratégicas.

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