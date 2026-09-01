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Ivana Icardi volverá a participar en una competencia en España: “Eterna concursante de realities”

El canal Telecinco confirmó el regreso de la influencer a Supervivientes 3 y de este manera se reaviva la exposición mediática de la hermana de Mauro Icardi

Ivana Icardi será participante de un reality en España

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Ivana Icardi vuelve a quedar en el centro de la escena con su confirmación para Supervivientes All Stars 3, la edición especial de Telecinco que reunirá en España a participantes recordados de temporadas anteriores. El anuncio marcó el regreso de la hermana de Mauro Icardi al reality en el que ya había participado en 2020, esta vez con una nueva exposición pública antes del estreno previsto para septiembre.

La nueva temporada del programa llegará a la televisión española con una selección de exconcursantes conocidos por el público. En ese marco, la presencia de Ivana aparece como una incorporación de peso dentro del universo del espectáculo y los realities, por su paso previo por el formato y por la repercusión que suele generar cada una de sus intervenciones públicas.

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“Soy Ivana Icardi, soy influencer, mamá y eterna concursante de realities. Ahora también de Supervivientes All Stars”
“Soy Ivana Icardi, soy influencer, mamá y eterna concursante de realities. Ahora también de Supervivientes All Stars”

La promoción oficial difundida por la señal española la mostró con un discurso directo y enfocado en la competencia. En el video de presentación, la mediática eligió una definición que sintetiza el perfil con el que vuelve a la pantalla. “Soy Ivana Icardi, soy influencer, mamá y eterna concursante de realities. Ahora también de Supervivientes All Stars”, afirmó al comienzo del clip con el que quedó oficializada su participación.

Más adelante, también habló de las sensaciones con las que se prepara para esta nueva etapa dentro del programa. “Estoy muy nerviosa, pero a la vez eufórica porque quiero superar todos los retos, las tormentas, los bichos y las pruebas”, sostuvo al explicar cómo atraviesa la previa del certamen.

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El cierre de su presentación fue todavía más concreto. “Y realmente lo que más quiero es ganar”, dijo Ivana al dejar planteado que su participación no estará centrada solo en el regreso al formato, sino también en la pelea por el título en esta edición All Stars.

Primer plano de Ivana Icardi sonriendo frente a un fondo decorado con plantas tropicales
Ivana Icardi vuelve a exponerse en un reality español

La presencia de Icardi en esta edición especial del reality la ubica otra vez en un espacio de gran exposición dentro del espectáculo español. Su nombre ya había quedado asociado al programa por su participación en 2020, pero esta nueva convocatoria llega con un perfil consolidado dentro del universo de los realities y con seguimiento constante sobre su actividad digital.

En la televisión española, su figura combina experiencia previa en este tipo de formatos con un apellido de alto impacto público. En ese plano, la referencia a Mauro Icardi funciona como un elemento adicional de reconocimiento para una audiencia que ya la identifica por su recorrido propio y por el vínculo familiar con el futbolista rosarino.

Ivana, la cantante

Ivana Icardi se lanzó también como cantante y declaró: "No soy Adele, pero estoy aprendiendo"

Ivana Icardi levantó el perfil y se mostró como cantante hace un par de años. Ella inició su carrera como mediática y luego se consolidó como influencer en redes sociales. Con el tiempo, su actividad en redes pasó a ocupar un lugar central en su vida pública. También comenzó a publicar sus propias versiones de algunos temas conocidos.

Los comentarios en redes no tardaron en llegar. Algunos usuarios destacaron el coraje para exponerse pese a las críticas que recibió tras publicar sus interpretaciones, mientras que otros analizaron su evolución vocal y su decisión de avanzar en ese camino.

Ivana Icardi editó una nueva canción

Ivana escribió en sus redes ante las críticas negativas: “Hago esta story por una parte para reflexionar por la cantidad de personas que se están metiendo conmigo por cantar -comenzó diciendo Icardi- ¿Le estoy haciendo daño a alguien?, No soy Adele, pero estoy aprendiendo. Estoy quitándome los miedos y la vergüenza de exponerme aún sabiendo que me queda todavía un camino largo y que canto bastante inhibida…pero qué creen que si no lo intento lo voy a hacer mejor algún día? Si hubiera hecho caso a todas las personas que me dijeron en su día que no hiciera algo, hoy no tendría la vida en paz que tengo”, concluyó Icardi en Instagram.

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