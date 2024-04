Ivanna Icardi: “No soy Adele pero estoy aprendiendo”

Ivanna Icardi

Ivanna Icardi, cuñada de Wanda Nara, levantó el perfil y sin ningún pudor y se lanzó como cantante, recordemos que la hermana de Mauro, inició su carrera como mediática, se instaló como influencer en las redes sociales, se enamoró, se separó y hoy vive en Europa, en Italia y España.

Ivanna Icardi cantante, cantando un tema de Tini

La enemistad con Nara y su propio hermano viene de hace mucho tiempo, celos, rencores, hasta habría dicho que Mauro se deja manejar por su mujer. Participó de diferentes realitys, y muchos dicen que habría cobrado fortunas por aparecer en un magazine de la televisión italiana para hablar pésimo de su hermano y su mujer.

Pero hace muy poco tiempo se animó a transformar su vida en una melodía y comenzó a publicar muy entusiasmada sus propias versiones de algunos temas conocidos y por supuesto con su sello, se animó al tema Luna de Feid, en forma acústica.

Ivana Icardi y su versión de "Luna" de Feid

Los comentarios en redes no tardaron en llegar, algunos aplaudiendo el coraje para hacerle frente a las críticas que llovieron cuando la escucharon y otros haciendo una reflexión sobre la vieja rivalidad con Wanda, que también pisó fuerte en la música, con videos coloridos, producidos por el mismo equipo que maneja la carrera artística de L-Gante.

Ivanna Icardi cantante (Instagram)

Por supuesto que Ivanna fue por más y escribió: “Hago esta story por una parte para reflexionar por la cantidad de personas que se están metiendo conmigo por cantar -comenzó diciendo Icardi- ¿Le estoy haciendo daño a alguien? Vale, ahórrense el mandarme que a sus oídos porque el chiste ya está manío. Creo que mucha de la gente que me critica lo hace por hacerlo. No soy Adele, pero estoy aprendiendo. Estoy quitándome los miedos y la vergüenza de exponerme aún sabiendo que me queda todavía un camino largo y que canto bastante inhibida…pero qué creen que si no lo intento lo voy a hacer mejor algún día? Si hubiera hecho caso a todas las personas que me dijeron en su día que no hiciera algo, hoy no tendría la vida en paz que tengo”.

Ivanna Icardi cantante, descargo en Instagram

Ivanna Icardi nueva versión de "Normal" de Feid

Y eso no fue todo, Ivanna les dio una lección positiva para alcanzar los sueños de quienes la siguen en sus redes sociales: “Por otra parte, quiero agradecerles de corazón, a los que me defienden, aún sabiendo la que me está cayendo y que estoy mejorando porque me hacen creer muchísimo más que tengo que seguir. En ese mismo posteo escribió, algo que muchos pensaron que era un dardo filoso para Wanda: “A veces siento que muchas personas preferirían verme calladita, sentada en el sofá de mi casa y de brazos cruzados, esperando que se me pase la vida. Pero eso no va a pasar…y les animo a que aunque los critiquen sigan creyendo en ustedes” concluyó.