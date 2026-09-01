La vaguada ligada a Dolly provoca aguaceros y tormentas eléctricas en República Dominicana este martes

Las lluvias tendrán mayor incidencia en la mañana sobre el litoral costero caribeño, la región noreste y provincias como Barahona, Azua, Pedernales, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia./ (COE)

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La influencia de una vaguada asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly dejará este martes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas de República Dominicana, de acuerdo con el Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La meteoróloga Damaris Mercedes informó que las lluvias tendrán mayor incidencia durante la mañana en el litoral costero caribeño y la región noreste. Las condiciones afectarán a Barahona, Azua, Pedernales, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia, además de provincias cercanas.

Para la tarde, el pronóstico prevé una intensificación de las precipitaciones hacia el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. El Indomet advirtió que los episodios podrían incluir actividad eléctrica y ráfagas de viento.

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La meteoróloga Damaris Mercedes presenta el informe del tiempo de INDOMET. Se pronostican aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a una vaguada asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly. Conozca las provincias bajo alerta y aviso./ (INDOMET)

El organismo mantiene diez provincias bajo alerta meteorológica: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná, Valverde, Azua, Santiago Rodríguez y San José de Ocoa.

También emitió aviso meteorológico para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y Peravia. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) difundió un mapa en el que indicó que cuatro provincias y el Distrito Nacional se encontraban en alerta amarilla, mientras otras 16 permanecían bajo alerta verde.

Según el COE, los modelos de pronóstico estiman acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, con registros superiores en puntos aislados. Esa situación podría generar inundaciones urbanas en sectores bajos y dificultades en las vías de tránsito.

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El pronóstico de INDOMET prevé que las precipitaciones se intensifiquen en la tarde hacia el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, con actividad eléctrica y ráfagas de viento./ (INDOMET)

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar el cruce de ríos, cañadas y áreas inundadas. La circulación por calles cubiertas de agua implica riesgos por la fuerza de las corrientes, la presencia de objetos sumergidos y posibles cables eléctricos caídos.

El Indomet señaló que las temperaturas seguirán calurosas, por lo que pidió ingerir líquidos suficientes y permanecer en espacios frescos y ventilados, en especial durante los períodos sin lluvias.

Las condiciones marítimas también continuarán adversas. Las embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas deben permanecer en puerto en la costa atlántica. En el litoral caribeño podrán operar con precaución, aunque deberán considerar la reducción de visibilidad y los vientos durante los aguaceros.

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Niños y adultos mayores requieren medidas especiales de protección

Las lluvias y las inundaciones pueden aumentar el contacto con aguas contaminadas y favorecer enfermedades diarreicas, afecciones respiratorias, infecciones en la piel, leptospirosis y dengue. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana recomienda consumir únicamente agua potable; si no está disponible, se debe hervir, filtrar o desinfectar antes de beberla.

Los niños no deben jugar en charcos, cañadas, ríos crecidos ni áreas afectadas por inundaciones. Los adultos responsables deben impedir que tengan contacto con agua estancada o con juguetes que hayan quedado sumergidos y no hayan sido limpiados y desinfectados.

Imagen de referencia: El Ministerio de Salud Pública pidió extremar cuidados ante lluvias e inundaciones, con agua potable, higiene, protección para niños y adultos mayores./(EFE/ Raquel Manzanares)

También conviene reforzar el lavado de manos con agua limpia y jabón, sobre todo antes de comer, preparar alimentos o atender a bebés, y después de ir al baño o tocar superficies expuestas al agua de lluvia. Las frutas, los vegetales y los utensilios de cocina deben lavarse antes de usarse, mientras que los alimentos necesitan permanecer tapados y almacenados fuera del alcance del agua.

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En el caso de los adultos mayores, familiares y cuidadores deben verificar que dispongan de medicamentos de uso habitual, agua segura, alimentos no perecederos y un teléfono con batería suficiente. Las personas con enfermedades crónicas, dificultades de movilidad o dependencia de equipos eléctricos requieren un plan para trasladarse a un lugar seguro si las autoridades ordenan una evacuación.

Quienes deban limpiar viviendas afectadas por agua deben usar botas de goma, guantes y protección para los ojos. Los niños y adultos mayores no deberían participar en esas tareas ni permanecer en áreas con lodo, moho, escombros o instalaciones eléctricas dañadas.

Ante fiebre, diarrea, vómitos, lesiones en la piel, tos persistente, dificultad para respirar, mareos o señales de deshidratación, las autoridades sanitarias aconsejan acudir a un centro de salud y evitar la automedicación. Los síntomas pueden requerir atención más rápida en menores de edad, adultos mayores y personas con patologías crónicas.

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