República Dominicana

La vaguada ligada a Dolly provoca aguaceros y tormentas eléctricas en República Dominicana este martes

El pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología anticipa aguaceros con tormentas eléctricas en varias provincias, con riesgo de inundaciones urbanas y complicaciones en calles y carreteras, según los modelos oficiales difundidos

Las lluvias tendrán mayor incidencia en la mañana sobre el litoral costero caribeño, la región noreste y provincias como Barahona, Azua, Pedernales, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia./ (COE)
Las lluvias tendrán mayor incidencia en la mañana sobre el litoral costero caribeño, la región noreste y provincias como Barahona, Azua, Pedernales, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia./ (COE)
Guardar

La influencia de una vaguada asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly dejará este martes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas de República Dominicana, de acuerdo con el Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La meteoróloga Damaris Mercedes informó que las lluvias tendrán mayor incidencia durante la mañana en el litoral costero caribeño y la región noreste. Las condiciones afectarán a Barahona, Azua, Pedernales, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia, además de provincias cercanas.

Para la tarde, el pronóstico prevé una intensificación de las precipitaciones hacia el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. El Indomet advirtió que los episodios podrían incluir actividad eléctrica y ráfagas de viento.

PUBLICIDAD

La meteoróloga Damaris Mercedes presenta el informe del tiempo de INDOMET. Se pronostican aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a una vaguada asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly. Conozca las provincias bajo alerta y aviso./ (INDOMET)

El organismo mantiene diez provincias bajo alerta meteorológica: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná, Valverde, Azua, Santiago Rodríguez y San José de Ocoa.

También emitió aviso meteorológico para el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y Peravia. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) difundió un mapa en el que indicó que cuatro provincias y el Distrito Nacional se encontraban en alerta amarilla, mientras otras 16 permanecían bajo alerta verde.

Según el COE, los modelos de pronóstico estiman acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, con registros superiores en puntos aislados. Esa situación podría generar inundaciones urbanas en sectores bajos y dificultades en las vías de tránsito.

PUBLICIDAD

El pronóstico de INDOMET prevé que las precipitaciones se intensifiquen en la tarde hacia el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, con actividad eléctrica y ráfagas de viento./ (INDOMET)
El pronóstico de INDOMET prevé que las precipitaciones se intensifiquen en la tarde hacia el noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, con actividad eléctrica y ráfagas de viento./ (INDOMET)

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar el cruce de ríos, cañadas y áreas inundadas. La circulación por calles cubiertas de agua implica riesgos por la fuerza de las corrientes, la presencia de objetos sumergidos y posibles cables eléctricos caídos.

El Indomet señaló que las temperaturas seguirán calurosas, por lo que pidió ingerir líquidos suficientes y permanecer en espacios frescos y ventilados, en especial durante los períodos sin lluvias.

Las condiciones marítimas también continuarán adversas. Las embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas deben permanecer en puerto en la costa atlántica. En el litoral caribeño podrán operar con precaución, aunque deberán considerar la reducción de visibilidad y los vientos durante los aguaceros.

Niños y adultos mayores requieren medidas especiales de protección

Las lluvias y las inundaciones pueden aumentar el contacto con aguas contaminadas y favorecer enfermedades diarreicas, afecciones respiratorias, infecciones en la piel, leptospirosis y dengue. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana recomienda consumir únicamente agua potable; si no está disponible, se debe hervir, filtrar o desinfectar antes de beberla.

Los niños no deben jugar en charcos, cañadas, ríos crecidos ni áreas afectadas por inundaciones. Los adultos responsables deben impedir que tengan contacto con agua estancada o con juguetes que hayan quedado sumergidos y no hayan sido limpiados y desinfectados.

Imagen de referencia: El Ministerio de Salud Pública pidió extremar cuidados ante lluvias e inundaciones, con agua potable, higiene, protección para niños y adultos mayores./(EFE/ Raquel Manzanares)
Imagen de referencia: El Ministerio de Salud Pública pidió extremar cuidados ante lluvias e inundaciones, con agua potable, higiene, protección para niños y adultos mayores./(EFE/ Raquel Manzanares)

También conviene reforzar el lavado de manos con agua limpia y jabón, sobre todo antes de comer, preparar alimentos o atender a bebés, y después de ir al baño o tocar superficies expuestas al agua de lluvia. Las frutas, los vegetales y los utensilios de cocina deben lavarse antes de usarse, mientras que los alimentos necesitan permanecer tapados y almacenados fuera del alcance del agua.

En el caso de los adultos mayores, familiares y cuidadores deben verificar que dispongan de medicamentos de uso habitual, agua segura, alimentos no perecederos y un teléfono con batería suficiente. Las personas con enfermedades crónicas, dificultades de movilidad o dependencia de equipos eléctricos requieren un plan para trasladarse a un lugar seguro si las autoridades ordenan una evacuación.

Quienes deban limpiar viviendas afectadas por agua deben usar botas de goma, guantes y protección para los ojos. Los niños y adultos mayores no deberían participar en esas tareas ni permanecer en áreas con lodo, moho, escombros o instalaciones eléctricas dañadas.

Ante fiebre, diarrea, vómitos, lesiones en la piel, tos persistente, dificultad para respirar, mareos o señales de deshidratación, las autoridades sanitarias aconsejan acudir a un centro de salud y evitar la automedicación. Los síntomas pueden requerir atención más rápida en menores de edad, adultos mayores y personas con patologías crónicas.

Temas Relacionados

República DominicanaTormenta tropicalMeteorologíaAlerta meteorológica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno y sociedad civil coordinan acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana

La mesa reunió a directores de centros materno-infantiles, sociedades especializadas y al representante de la OPS para acordar acciones, revisar fallas y reforzar protocolos en la atención de embarazadas y recién nacidos

Gobierno y sociedad civil coordinan acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana

Desmantelan una planta clandestina de licor adulterado y decomisaron más de 25,000 bebidas en República Dominicana

El operativo fue en Yaguate y halló alcohol etílico; la asociación de productores de ron pidió investigar el origen y a los financistas de la red

Desmantelan una planta clandestina de licor adulterado y decomisaron más de 25,000 bebidas en República Dominicana

Banco Central dominicano mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25% anual

La entidad monetaria dejó estable el referente de agosto y también mantuvo los instrumentos de corto plazo, al evaluar el avance de la economía local y los riesgos externos ligados a Oriente Medio

Banco Central dominicano mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25% anual

Recaudación por cerveza y sucesiones se dispara en julio tras reforma fiscal en República Dominicana

En julio, la recaudación por impuesto selectivo a la cerveza alcanzó USD 37.5 millones, mientras que los ingresos por sucesiones y donaciones sumaron USD 3.0 millones.

Recaudación por cerveza y sucesiones se dispara en julio tras reforma fiscal en República Dominicana

La educación pública concentra más del 83% del alumnado con discapacidad en República Dominicana

El diagnóstico del Minerd reporta 21,626 escolares con alguna condición, de los cuales 17,992 están en planteles estatales, un peso que obliga a ampliar apoyos especializados ante una demanda creciente

La educación pública concentra más del 83% del alumnado con discapacidad en República Dominicana

TECNO

Apple pierde a Phil Schiller: el histórico ejecutivo de la App Store renuncia tras el cambio de CEO

Apple pierde a Phil Schiller: el histórico ejecutivo de la App Store renuncia tras el cambio de CEO

Dos preguntas que debes hacer al recibir una llamada sobre un fraude en tu tarjeta de crédito

Amplia la vida del AirTag por 10 años más con este accesorio que usa baterías AA

Estafa en WhatsApp envía fotos de vista única para extorsionar y robar dinero

Este es el precio de la criptomoneda Bitcoin este 1 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Rumores de pelea rodean a Justin y Hailey Bieber a días de su aniversario

Rumores de pelea rodean a Justin y Hailey Bieber a días de su aniversario

Mel Gibson se disculpa tras burlarse de una intérprete de lenguaje de señas: “No había ninguna malicia intencionada”

Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

MUNDO

El tráfico por el estrecho de Ormuz sigue reducido por la tensión tensión en Medio Oriente: cruzaron cinco barcos en 24 horas

El tráfico por el estrecho de Ormuz sigue reducido por la tensión tensión en Medio Oriente: cruzaron cinco barcos en 24 horas

Los cruces entre especies se multiplican y amenazan ecosistemas frágiles en Canadá, Escocia e Italia

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

Misterio en Japón: arrestaron a un empleado escolar por una nueva matanza de hámsteres y ya son 55 los animales muertos

Estonia crea una comisión de expertos para frenar el daño de las redes sociales en la salud mental juvenil