Costa Rica

Colegio de Médicos de Costa Rica abre convocatoria nacional para investigaciones que buscan fortalecer la atención en salud

Médicos colegiados de todo el país podrán presentar estudios, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y pósteres científicos hasta el 24 de septiembre, de cara al Congreso Médico Nacional 2026

Primer plano de una lupa sobre certificados médicos con un texto "FORGED", mientras una persona con bata de médico revisa documentos al fondo.
La convocatoria contempla estudios observacionales, revisiones sistemáticas y estudios experimentales o ensayos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica abrió una nueva convocatoria de Trabajos Libres y Pósteres Científicos, una iniciativa que busca promover la investigación médica desarrollada en hospitales, clínicas y centros de salud del país y convertir ese conocimiento en una herramienta para fortalecer la atención de los pacientes.

La recepción de propuestas se mantendrá abierta hasta el 24 de septiembre de 2026 y estará dirigida a médicos colegiados que hayan desarrollado investigaciones debidamente autorizadas por el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS).

Los proyectos recibidos serán sometidos a un proceso de evaluación para seleccionar aquellos que podrán ser presentados ante el gremio durante el Congreso Médico Nacional 2026, previsto del 26 al 30 de octubre en San José.

PUBLICIDAD

La convocatoria parte de la premisa de que una parte importante de la investigación médica que se genera diariamente en Costa Rica puede contribuir a comprender enfermedades, evaluar tratamientos, detectar tendencias y encontrar nuevas respuestas frente a los desafíos del sistema sanitario.

“En Costa Rica se desarrolla investigación médica de gran valor en diferentes hospitales, clínicas y centros de atención, pero es importante que ese conocimiento tenga espacios para darse a conocer y generar discusión”, afirmó el Dr. Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Garita añadió que el objetivo es incentivar una mayor participación de los profesionales en la generación de conocimiento basado en evidencia.

“Desde el Colegio queremos incentivar que nuestros médicos investiguen, compartan sus resultados y contribuyan desde la evidencia a encontrar respuestas para los retos que enfrenta la salud del país”, indicó.

PUBLICIDAD

Tres modalidades para presentar investigaciones

La convocatoria contempla tres modalidades principales de investigación, de manera que los médicos puedan postular trabajos de acuerdo con el objetivo, diseño y metodología utilizados en sus proyectos.

La primera corresponde a los estudios observacionales, que permiten analizar lo que ocurre en una determinada población o grupo de pacientes sin modificar las condiciones del fenómeno estudiado.

Este tipo de investigaciones puede utilizarse para determinar la frecuencia de determinadas enfermedades o condiciones de salud, identificar factores asociados a un padecimiento o detectar patrones de comportamiento que posteriormente puedan dar origen a nuevas investigaciones.

También se recibirán revisiones sistemáticas, trabajos que buscan responder una pregunta específica mediante el análisis estructurado de investigaciones científicas previamente publicadas.

En estos casos, en lugar de estudiar directamente una población de pacientes, los investigadores recopilan evidencia existente, aplican criterios previamente definidos para evaluar su calidad y determinan qué se conoce hasta el momento sobre un tema particular.

La tercera modalidad corresponde a los estudios experimentales o ensayos clínicos, que generan evidencia a partir de una intervención planificada y controlada.

Estos proyectos pueden analizar los efectos de un tratamiento, medicamento, procedimiento o estrategia médica, siguiendo metodologías que permitan determinar su efectividad o seguridad y aportar información útil para futuras decisiones clínicas.

El Colegio de Médicos y Cirujanos recibirá investigaciones y pósteres científicos hasta el 24 de septiembre de 2026. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica
El Colegio de Médicos y Cirujanos recibirá investigaciones y pósteres científicos hasta el 24 de septiembre de 2026. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

Pósteres científicos también tendrán espacio

Además de los Trabajos Libres, el Colegio mantiene abierta la convocatoria para la presentación de pósteres científicos.

Se trata de una modalidad académica en la que los principales componentes de una investigación —como objetivo, metodología, resultados y conclusiones— se presentan de forma estructurada y visual.

El propósito es facilitar el intercambio de conocimiento entre los participantes, promover la discusión académica y permitir que los investigadores comuniquen sus hallazgos de manera condensada durante el encuentro médico.

Una vez finalizado el periodo de recepción, el Comité de Trabajos Libres revisará las propuestas y determinará cuáles cumplen con los requisitos establecidos.

Posteriormente, las investigaciones elegidas serán remitidas al Comité Evaluador de Trabajos Libres, responsable de continuar con el proceso de valoración.

Los trabajos seleccionados tendrán la posibilidad de exponerse durante el Congreso Médico Nacional 2026 y, al finalizar la actividad, se reconocerán las mejores investigaciones correspondientes a cada una de las tres categorías contempladas en la convocatoria.

Grupo de seis médicos con batas blancas y uniformes quirúrgicos en una sala de conferencias moderna. Señalan una pantalla digital con protocolos de trasplante.
Los trabajos seleccionados serán presentados durante el Congreso Médico Nacional, que se realizará del 26 al 30 de octubre en San José. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una convocatoria marcada por un aniversario histórico

La edición de este año tendrá además un componente simbólico para el gremio médico costarricense, ya que coincide con la conmemoración de los 100 años de la Educación Médica Continua en Costa Rica.

Para el Colegio de Médicos, este aniversario constituye una oportunidad para destacar el papel que han tenido la actualización profesional, la investigación científica y el intercambio académico en el desarrollo de la medicina nacional durante el último siglo.

El avance de la medicina obliga a los profesionales a mantenerse en constante capacitación, especialmente ante la aparición de nuevos tratamientos, tecnologías, enfermedades, herramientas diagnósticas y evidencia científica.

“Estos 100 años de Educación Médica Continua también nos recuerdan que la medicina está en constante evolución”, señaló Garita.

El presidente del Colegio insistió en que la investigación es una parte fundamental de ese proceso.

“La investigación forma parte de ese proceso porque nos permite generar nuevo conocimiento, cuestionar lo que hacemos y buscar mejores alternativas para nuestros pacientes”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a los profesionales interesados en investigación para que participen en la convocatoria.

“Invitamos a los médicos a aprovechar este espacio y a compartir el trabajo científico que están desarrollando”, concluyó.

Temas Relacionados

Costa RicaColegio de MédicosSaludConvocatoria nacionalCongreso Médico Nacional 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen al sexto de los 14 más buscados de Costa Rica: lo vinculan con “Los Gery” y tenía orden por venta de drogas

Axel Zúñiga Durán fue localizado este lunes en Concepción de La Unión tras información confidencial recibida por la Policía; las autoridades lo señalan como presunto integrante de una estructura que opera en esa zona.

Detienen al sexto de los 14 más buscados de Costa Rica: lo vinculan con “Los Gery” y tenía orden por venta de drogas

Hospital Nacional de Niños en Costa Rica alerta por aumento de consultas de menores con lombrices y otros parásitos

Especialistas advierten que las parasitosis gastrointestinales están provocando más atenciones pediátricas y recomiendan reforzar el lavado de manos, la higiene de los alimentos y el cuidado de las uñas.

Hospital Nacional de Niños en Costa Rica alerta por aumento de consultas de menores con lombrices y otros parásitos

Costa Rica se llenó de música, color y orgullo afrodescendiente con el Grand Gala Parade 2026

Cientos de personas tomaron las calles del centro de Limón este 31 de agosto para celebrar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense con baile, gastronomía, vestimentas tradicionales y expresiones de identidad caribeña.

Costa Rica se llenó de música, color y orgullo afrodescendiente con el Grand Gala Parade 2026

Gobierno de Laura Fernández anuncia inversiones por más de USD 4.4 millones para la marina, nuevo hospital y aeropuerto en Limón

La presidenta Laura aseguró que la provincia entrará en una nueva etapa de desarrollo con inversiones en infraestructura, turismo, salud, educación, energía y carreteras que se ejecutarán durante los próximos años

Gobierno de Laura Fernández anuncia inversiones por más de USD 4.4 millones para la marina, nuevo hospital y aeropuerto en Limón

De “Rakata” a “Pam Pam”: Yandel encendió Costa Rica con su formato sinfónico

El puertorriqueño Yandel regresó al país con su espectáculo “Yandel Sinfónico”, una propuesta que mezcló los clásicos que marcaron al reguetón con arreglos orquestales ante un público que convirtió Parque Viva en una celebración de nostalgia y música urbana.

De “Rakata” a “Pam Pam”: Yandel encendió Costa Rica con su formato sinfónico

TECNO

Amplia la vida del AirTag por 10 años más con este accesorio que usa baterías AA

Amplia la vida del AirTag por 10 años más con este accesorio que usa baterías AA

Estafa en WhatsApp envía fotos de vista única para extorsionar y robar dinero

Este es el precio de la criptomoneda Bitcoin este 1 de septiembre

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Cómo cambiar el nombre de tu celular Android o iPhone y poner el que quieras

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

MUNDO

Los cruces entre especies se multiplican y amenazan ecosistemas frágiles en Canadá, Escocia e Italia

Los cruces entre especies se multiplican y amenazan ecosistemas frágiles en Canadá, Escocia e Italia

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

Misterio en Japón: arrestaron a un empleado escolar por una nueva matanza de hámsteres y ya son 55 los animales muertos

Estonia crea una comisión de expertos para frenar el daño de las redes sociales en la salud mental juvenil

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”