Colegio de Médicos de Costa Rica abre convocatoria nacional para investigaciones que buscan fortalecer la atención en salud

La convocatoria contempla estudios observacionales, revisiones sistemáticas y estudios experimentales o ensayos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica abrió una nueva convocatoria de Trabajos Libres y Pósteres Científicos, una iniciativa que busca promover la investigación médica desarrollada en hospitales, clínicas y centros de salud del país y convertir ese conocimiento en una herramienta para fortalecer la atención de los pacientes.

La recepción de propuestas se mantendrá abierta hasta el 24 de septiembre de 2026 y estará dirigida a médicos colegiados que hayan desarrollado investigaciones debidamente autorizadas por el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS).

Los proyectos recibidos serán sometidos a un proceso de evaluación para seleccionar aquellos que podrán ser presentados ante el gremio durante el Congreso Médico Nacional 2026, previsto del 26 al 30 de octubre en San José.

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La convocatoria parte de la premisa de que una parte importante de la investigación médica que se genera diariamente en Costa Rica puede contribuir a comprender enfermedades, evaluar tratamientos, detectar tendencias y encontrar nuevas respuestas frente a los desafíos del sistema sanitario.

“En Costa Rica se desarrolla investigación médica de gran valor en diferentes hospitales, clínicas y centros de atención, pero es importante que ese conocimiento tenga espacios para darse a conocer y generar discusión”, afirmó el Dr. Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Garita añadió que el objetivo es incentivar una mayor participación de los profesionales en la generación de conocimiento basado en evidencia.

“Desde el Colegio queremos incentivar que nuestros médicos investiguen, compartan sus resultados y contribuyan desde la evidencia a encontrar respuestas para los retos que enfrenta la salud del país”, indicó.

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Tres modalidades para presentar investigaciones

La convocatoria contempla tres modalidades principales de investigación, de manera que los médicos puedan postular trabajos de acuerdo con el objetivo, diseño y metodología utilizados en sus proyectos.

La primera corresponde a los estudios observacionales, que permiten analizar lo que ocurre en una determinada población o grupo de pacientes sin modificar las condiciones del fenómeno estudiado.

Este tipo de investigaciones puede utilizarse para determinar la frecuencia de determinadas enfermedades o condiciones de salud, identificar factores asociados a un padecimiento o detectar patrones de comportamiento que posteriormente puedan dar origen a nuevas investigaciones.

También se recibirán revisiones sistemáticas, trabajos que buscan responder una pregunta específica mediante el análisis estructurado de investigaciones científicas previamente publicadas.

En estos casos, en lugar de estudiar directamente una población de pacientes, los investigadores recopilan evidencia existente, aplican criterios previamente definidos para evaluar su calidad y determinan qué se conoce hasta el momento sobre un tema particular.

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La tercera modalidad corresponde a los estudios experimentales o ensayos clínicos, que generan evidencia a partir de una intervención planificada y controlada.

Estos proyectos pueden analizar los efectos de un tratamiento, medicamento, procedimiento o estrategia médica, siguiendo metodologías que permitan determinar su efectividad o seguridad y aportar información útil para futuras decisiones clínicas.

El Colegio de Médicos y Cirujanos recibirá investigaciones y pósteres científicos hasta el 24 de septiembre de 2026. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

Pósteres científicos también tendrán espacio

Además de los Trabajos Libres, el Colegio mantiene abierta la convocatoria para la presentación de pósteres científicos.

Se trata de una modalidad académica en la que los principales componentes de una investigación —como objetivo, metodología, resultados y conclusiones— se presentan de forma estructurada y visual.

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El propósito es facilitar el intercambio de conocimiento entre los participantes, promover la discusión académica y permitir que los investigadores comuniquen sus hallazgos de manera condensada durante el encuentro médico.

Una vez finalizado el periodo de recepción, el Comité de Trabajos Libres revisará las propuestas y determinará cuáles cumplen con los requisitos establecidos.

Posteriormente, las investigaciones elegidas serán remitidas al Comité Evaluador de Trabajos Libres, responsable de continuar con el proceso de valoración.

Los trabajos seleccionados tendrán la posibilidad de exponerse durante el Congreso Médico Nacional 2026 y, al finalizar la actividad, se reconocerán las mejores investigaciones correspondientes a cada una de las tres categorías contempladas en la convocatoria.

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Los trabajos seleccionados serán presentados durante el Congreso Médico Nacional, que se realizará del 26 al 30 de octubre en San José. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una convocatoria marcada por un aniversario histórico

La edición de este año tendrá además un componente simbólico para el gremio médico costarricense, ya que coincide con la conmemoración de los 100 años de la Educación Médica Continua en Costa Rica.

Para el Colegio de Médicos, este aniversario constituye una oportunidad para destacar el papel que han tenido la actualización profesional, la investigación científica y el intercambio académico en el desarrollo de la medicina nacional durante el último siglo.

El avance de la medicina obliga a los profesionales a mantenerse en constante capacitación, especialmente ante la aparición de nuevos tratamientos, tecnologías, enfermedades, herramientas diagnósticas y evidencia científica.

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“Estos 100 años de Educación Médica Continua también nos recuerdan que la medicina está en constante evolución”, señaló Garita.

El presidente del Colegio insistió en que la investigación es una parte fundamental de ese proceso.

“La investigación forma parte de ese proceso porque nos permite generar nuevo conocimiento, cuestionar lo que hacemos y buscar mejores alternativas para nuestros pacientes”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a los profesionales interesados en investigación para que participen en la convocatoria.

“Invitamos a los médicos a aprovechar este espacio y a compartir el trabajo científico que están desarrollando”, concluyó.