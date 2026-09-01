Guatemala

El Ejército de Guatemala decomisa presunta cocaína y licor artesanal en la prisión Renovación I

La inspección en el penal de Escuintla dejó 76 paquetes con posible estupefaciente y cuatro galones de cusha, además de cargadores, bocinas y otros artículos, como parte de controles contra redes delictivas

Personal uniformado de seguridad, incluida la Policía Militar, se agrupa junto a escudos y objetos exhibidos en el suelo. Se identifican botellas con líquidos blancos y verdosos, paquetes pequeños y un contenedor negro. La acción transcurre en el Centro de Detención Preventiva de Máxima Seguridad "Renovación I". Este metraje documenta una operación dentro de la instalación.
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Una requisa del Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario en Renovación I dejó el decomiso de 76 envoltorios con presunta cocaína y cuatro galones de presunto licor artesanal tipo cusha, en un centro penitenciario de Escuintla que ya había sido intervenido en julio por el hallazgo de celulares, un arma de fuego y otras drogas dentro del penal.

El operativo del lunes también permitió localizar un moledor, 300 papeles para presunta droga, una navaja, seis navajas para cabello, dos cortaúñas, cinco encendedores, una lámpara, una extensión, dos cargadores de celular, una batería, un cargador de computadora, dos bocinas portátiles, un tomacorriente y un protector de celular. Según la información oficial, la acción forma parte de los controles para cerrar espacios a estructuras criminales que operan dentro de las cárceles.

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La misma prisión, conocida antes como El Infiernito, fue objeto de otra requisa en julio. En esa intervención conjunta de la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario y el Ejército se decomisaron 34 celulares, una pistola, una tolva, municiones calibre 9 mm, una tableta electrónica, cuatro tarjetas SIM, una memoria USB, dos baterías externas, 10 cargadores, cinco módems y una pesa digital.

También fueron incautadas en julio 29 bolsas con marihuana, 17 bolsas con cocaína y 60 piedras de crack. De acuerdo con reportes oficiales, el procedimiento seguía en desarrollo cuando se divulgó el primer inventario, por lo que la cantidad de objetos podía aumentar.

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Agentes policiales con chalecos tácticos requisan a dos hombres tatuados y esposados en el patio exterior de un inmueble
Agentes del Sistema Penitenciario inspeccionan y custodian a varios hombres esposados frente a un inmueble de chapa durante un operativo de seguridad. (Ejército de Guatemala)

Renovación I acumula múltiples requisas durante el año

Renovación I registra al menos seis requisas mayores en 2026, de acuerdo con el recuento incluido en la información oficial: el 6 y el 24 de enero, el 15 de marzo, el 25 de abril, el 16 de mayo y el 4 de julio. Las autoridades han explicado que estas intervenciones buscan frenar el ingreso de armas, drogas, dispositivos de comunicación y otros artículos prohibidos.

Según datos del Sistema Penitenciario, la población privada de libertad asciende a 23.955 reos distribuidos en 24 centros de detención del país. El organismo reportó además 223 requisas entre enero y el 17 de mayo de 2026, una cifra presentada como parte de una estrategia de control basada en inteligencia.

El viceministro de Seguridad Estuardo Solórzano dijo a Noticiero Guatevisión el 1 de junio que algunas requisas realizadas este año permitieron detectar sectores que funcionaban como centros de llamadas para cometer extorsiones. El funcionario sostuvo que los operativos no han sido aleatorios, sino dirigidos a partir de análisis previos.

Solórzano añadió al medio que parte del problema radica en la participación de algunos guardias penitenciarios en el ingreso de objetos ilícitos. También indicó que existen procesos administrativos y penales contra personal señalado de facilitar la entrada de teléfonos celulares y otros artículos prohibidos.

El viceministro explicó además que los controles están limitados por la falta de equipos tecnológicos. Señaló que el único escáner corporal que funcionaba en Renovación I fue destruido durante los motines de enero, por lo que gran parte de la revisión de personas, encomiendas y alimentos se realiza de forma manual.

Soldados con chalecos tácticos revisan a hombres esposados a un cerco de malla metálica en un patio de grava
Agentes de la policía militar inspeccionan a varios hombres esposados a una reja metálica durante un operativo de seguridad. (Ejército GT)

Otra requisa el sábado dejó decomisos en Chimaltenango

El sábado también se realizó una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Chimaltenango, en coordinación entre el Ejército, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. El operativo dejó el decomiso de 64 objetos punzocortantes, 44 encendedores, 13 bocinas, cuatro ventiladores, cuatro teléfonos celulares, una batería portátil, un chip, dos memorias USB, una tarjeta SIM, nueve televisores plasma y cinco reproductores DVD.

La inspección permitió localizar además un router, cinco controles para videojuegos, 18 cables de electricidad, una máquina para tatuar, 20 cargadores para celular, un par de audífonos con cable, un radio intercomunicador, un cargador para radio, 143 latas de cerveza, 14 botellas de licor, 12 frascos de alcohol clandestino tipo cusha y 174 cajetillas de cigarros.

Entre los objetos decomisados en ese centro también figuran una máquina para pesar presuntas sustancias ilícitas, 2.000 envoltorios para presunta marihuana, seis bolsas con presunta marihuana y una bolsa con posible cocaína. La información oficial indicó que estas acciones buscan fortalecer el control y la seguridad dentro de los centros penitenciarios del país.

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