Repentino giro en el futuro de Nicolás Tagliafico a horas del cierre del mercado en medio de las negociaciones con Juventus

Nicolás Tagliafico viene de realizar un gran Mundial con la camiseta de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

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El futuro de Nicolás Tagliafico entró en una definición de último momento: Atlético de Madrid se metió en la carrera por el lateral argentino cuando Juventus ya tenía avanzado un acuerdo, aunque la operación del club italiano dependía de la salida de Juan Cabal. El mercado de pases cierra este martes 1 de septiembre y la resolución aparece condicionada por movimientos paralelos en ambos equipos.

La Juventus había identificado al defensor de 34 años como una alternativa para reforzar el lateral izquierdo. Según informó Tuttosport, el club de Turín alcanzó un entendimiento con el futbolista y avanzó también en las condiciones para destrabar su salida del Olympique de Lyon, donde Tagliafico tiene contrato hasta 2027.

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La negociación, sin embargo, quedó atada a un requisito: la salida del colombiano Juan Cabal. La Vecchia Signora necesita liberar un lugar en su plantel antes de incorporar al ex Banfield e Independiente. Atalanta apareció como una posibilidad para el defensor, aunque las conversaciones no estaban cerradas durante las horas previas al final de la ventana de transferencias.

La situación abrió una oportunidad para el Atlético de Madrid. El periodista Fabrizio Romano informó que el club español presentó una oferta e intenta impedir la llegada del argentino a Juventus. De acuerdo con esa versión, la entidad italiana ya había acordado los términos de la contratación, pero todavía aguardaba una definición sobre Cabal.

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La ofensiva del Atlético de Madrid no se limita a un sondeo. El diario AS publicó que Tagliafico dio el visto bueno para incorporarse al equipo dirigido por Diego Simeone y que el cierre de la operación depende de las negociaciones entre los clubes.

Nicolás Tagliafico es una de las figuras del Lyon de Francia (REUTERS/Manon Cruz)

El conjunto madrileño busca sumar una variante para el sector izquierdo de su defensa. Tagliafico aparece como una posibilidad de bajo costo debido a que su vínculo con Lyon finaliza dentro de un año. Esa condición contractual puede facilitar una salida, aunque el club francés deberá aceptar los términos de una eventual transferencia.

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El interés de Simeone responde a la necesidad de ampliar las opciones para esa banda. Según el medio español, el Atlético considera al argentino como un futbolista que puede aportar experiencia y rigor defensivo, en complemento con un perfil de mayor proyección ofensiva como el de Grimaldo. La dirección deportiva también contempla que David Hancko puede actuar en esa zona del campo.

La operación tiene, de todos modos, sus propios condicionantes en Madrid. AS sostuvo que el Atlético necesita generar margen en su masa salarial y que debe concretar salidas para poder incorporar al lateral. Los nombres de José María Giménez y Thomas Lemar figuran entre las posibles bajas que permitirían ordenar las cuentas.

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Por eso, el futuro del campeón del mundo con la selección argentina quedó sujeto a una carrera contra el reloj con dos negociaciones abiertas. Juventus necesita vender; Atlético requiere espacio en su presupuesto. En ambos casos, la voluntad de Tagliafico y el acuerdo con Lyon serán factores centrales.

En Italia, Juventus había acelerado por el argentino como una respuesta a una necesidad específica de su estructura defensiva. Tuttosport indicó que la entidad bianconera había pactado un contrato de alrededor de 3 millones de euros brutos y que contemplaba el pago de una compensación al Lyon para liberar al futbolista.

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El club turinés entiende que Tagliafico puede sumar experiencia en una defensa que busca mayor solidez. El lateral nació el 31 de agosto de 1992 y cumplió 34 años en la víspera de la jornada decisiva del mercado. Su edad no representó un obstáculo para Juventus, que priorizó su recorrido internacional y su capacidad para asumir compromisos de alta exigencia.

La salida de Cabal es el punto que bloquea el pase. El colombiano perdió espacio en la consideración del entrenador Luciano Spalletti, según el diario italiano, y Atalanta mantuvo contactos para incorporarlo. El problema consiste en la fórmula de la transferencia: Juventus pretende una venta, mientras que otras alternativas habían contemplado préstamos.

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El presente de Olympique de Lyon también forma parte de la ecuación. Tagliafico llegó al club francés en 2022, luego de su etapa en Ajax, y todavía tiene un año de contrato por delante. La necesidad de ajustes económicos en el fútbol francés, señalada por AS, abre la puerta a que Lyon negocie su salida antes de que el vínculo entre en su último tramo.

Tagliafico, tras sumarse a los trabajos en Lyon luego de disputar la final del Mundial 2026, ingresó unos minutos en la caída por 2-1 ante Fenerbahce por la fase previa de la Champions League y fue titular en la igualdad 1-1 ante Le Havre por la Ligue 1. Con la camiseta del Lyon el zurdo dispútó un total de 134 partidos, en los que aportó 9 goles y brindó 13 asistencias.

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