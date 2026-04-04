Ivana Icardi volvió a la Argentina después de nueve años y compartió su reencuentro con Buenos Aires

Ivana Icardi volvió al país luego de nueve años sin visitarlo (Instagram)

Después de nueve años viviendo en el exterior, Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, regresó a la Argentina y compartió con entusiasmo sus primeras impresiones y postales del reencuentro con el país luego de casi una década sin venir de visita. Su llegada marcó el inicio de una etapa cargada de emociones, reencuentros y la posibilidad de redescubrir lugares, sabores y costumbres que forman parte de su identidad.

Las fotos que eligió compartir en sus redes sociales reflejan el clima de redescubrimiento y alegría. En una de las primeras historias, Ivana publicó una captura de ubicación en Buenos Aires acompañada por la frase “9 años después…”, marcando la magnitud de su regreso. Luego mostró su paseo por el Mercado de San Telmo, un clásico porteño, donde confesó sentirse “una turista total” y retrató tanto el bullicio del lugar como la arquitectura industrial y colorida que caracteriza al mercado.

La experiencia gastronómica tuvo un lugar central en su itinerario. En una de las imágenes, Ivana compartió un primer plano de una parrillada tradicional: papas fritas con vegetales, bife a caballo con huevo frito, pepinillos y otros acompañamientos típicos. Otra foto muestra una tabla de chorizos y una provoleta humeante, celebrando el reencuentro con los sabores argentinos después de tanto tiempo. También se dio el gusto de disfrutar un desayuno porteño clásico, con medialuna y jugo de naranja, servido en vajilla decorada.

Así anunció Ivana su llegada a Buenos Aires luego de 9 años en España

La influencer recorrió el emblemático Mercado de San Telmo, sintiéndose turista en su esperado regreso a Argentina

Provoleta, papas fritas, huevo frito, bife de chorizo fueron los elegidos para el almuerzo

El recorrido incluyó rincones pintorescos y detalles urbanos. En una de las postales más llamativas, Ivana posó sonriente en un banco bajo una galería adornada con sombrillas de colores, sumando un guiño lúdico y visual a su paseo. Otra imagen muestra una selfie junto a una amiga, ambas con gafas oscuras y rodeadas de flores y vegetación, transmitiendo la alegría de los reencuentros. Ivana también visitó Caminito, el tradicional paseo de La Boca, donde retrató los balcones y fachadas multicolores y el movimiento de turistas y vecinos por la calle empedrada.

“En unos días empezamos a trabajar, pero mientras tanto turisteamos un poco y sobre todo, soportamos la humedad y comemos la comida más rica del mundo”, escribió Ivana en el posteo con el que anunció su llegada al país. Esto generó la pregunta de qué vino a hacer al país y cuáles son los proyectos que tiene pensados durante el tiempo que estará en el país.

Las distintas escenas alternaron entre la exploración urbana, la gastronomía y los gestos cotidianos que marcan el regreso a casa. Ivana Icardi, ahora con la mirada de quien vuelve después de mucho tiempo, celebró la energía de Buenos Aires, el calor de la gente y los sabores de siempre, en una experiencia que combinó turismo, nostalgia y el entusiasmo por reencontrarse con sus raíces.

La gastronomía clásica de nuestro país tuvo un rol clave en el primer día de Ivana en Argentina

Ivana estuvo acompañada por una amiga

Durante su recorrido fue a visitar el Caminito, en el barrio de La Boca (Instagram)

El regreso de Ivana Icardi al país se produjo apenas unos días después de que su hermano, Mauro Icardi, dejara la Argentina junto a la China Suárez para regresar a Turquía. Mientras el futbolista y la actriz emprendían viaje de vuelta a Estambul tras su estadía en Buenos Aires, Ivana eligió redescubrir la ciudad y conectarse con las costumbres locales, coincidiendo ambas historias familiares en una etapa de cambios y reencuentros, aunque en direcciones opuestas.

Con cada imagen y cada relato, Ivana Icardi plasmó la alegría y la nostalgia de volver a vivir la cotidianeidad argentina después de casi una década fuera. Entre recorridos urbanos, reencuentros con la gastronomía y guiños a las costumbres porteñas, la influencer le puso voz y color a una experiencia atravesada por la emoción del regreso y el redescubrimiento de sus raíces, en una Buenos Aires que la recibió como si nunca se hubiera ido.