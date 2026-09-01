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“Hay una posibilidad de que Messi venga a jugar un tiempo a Rosario”, reconoció el gobernador de Santa Fe

Maximiliano Pullaro se refirió a la chance de que el capitán de Inter Miami vuelva a Newell’s

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Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi juegue en el fútbol argentino en el futuro próximo. El histórico emblema de la selección argentina, que ayer anunció su retiro de la Albiceleste, transita la recta final de la temporada con Inter Miami en este 2026, aunque tiene contrato por dos años más.

Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo a la ciudad de Rosario. Es público que estuve en algunas ocasiones hablando con él y más allá de que a mí no tiene que decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá”, declaró Pullaro, en diálogo con Cadena 3 de Rosario.

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Al mismo tiempo, el político santafesino ahondó: “Por supuesto que estoy muy entusiasmado con eso, como cuando podía volver (Ángel) Di María, con que pueda venir Messi a jugar al menos un tiempo a la ciudad. Eso sería importante para Rosario. Todo lo que pueda hacer, no por un club en particular, sino porque a la ciudad de Rosario le vaya bien y vuelva a ser la ciudad que fue o que está volviendo a hacer, lo voy a hacer”. E insistió: “No quiero decir algo que pueda ser noticia después, pero vi algo de ganas, depende ellos”.

Y retrató a Messi en un comentario más: “Es una persona que ama Rosario y su familia también. Me sorprendió ver cómo quiere a esta ciudad la vez que tuve la posibilidad de saludarlo. Es una persona que es de esta ciudad. Yo soy de Hughes y hace 30 años que no vivo ahí, pero siento que soy de ahí. Creo que Messi se siente rosarino, por más que la mayor parte de su vida la vivió lejos de esta ciudad. Toda su familia ama esta ciudad”.

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Messi se retiró de la selección argentina y transita la recta final de su carrera profesional (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Messi se retiró de la selección argentina y transita la recta final de su carrera profesional (AP Foto/Rebecca Blackwell)

“Yo no soy muy futbolero, pero Messi es un sentimiento. Messi representa valores, porque además de ser el mejor deportista del mundo, y diría de la historia del fútbol, es una persona ejemplar. Ojalá tuviésemos muchas personas así porque la sociedad sería diferente. Messi es algo impecable, él, su familia, su forma de ser dentro y fuera de la cancha. Eso nos refleja muchísimo. Ojala muchas personas se vean reflejadas en él”, añadió Pullaro.

Este lunes 31 de agosto, Messi dijo adiós a la selección nacional a través de una sentida carta y video que publicó en las redes sociales. Todavía no se sabe si habrá un último encuentro de despedida, al menos de carácter amistoso, tras lo que fue la final del Mundial 2026 ante España.

El calendario de Inter Miami indica que tendrá tres partidos más por la MLS antes de disputar la final de la Campeones Cup contra Cruz Azul de México (16 de septiembre), cita en la que se miden los campeones de las ligas de Estados Unidos y mexicana de 2025. Luego de ese compromiso, las Garzas afrontarán otros nueve cotejos válidos por la fase regular de esta temporada (hasta principios de noviembre), antes de desandar su suerte en los playoffs en los que defenderán el título.

Luego de un breve receso en el que acompañó a su padre previo a su fallecimiento, el 10 retomó la actividad en Inter Miami y faltó solamente a un partido contra Monterrey de México por Leagues Cup. Lleva disputados siete encuentros, en los que convirtió 8 goles y aportó 3 asistencias.

La carta de puño y letra con la que Messi se despidió de la selección argentina (@leomessi)
La carta de puño y letra con la que Messi se despidió de la selección argentina (@leomessi)

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, aseguró el astro rosarino en su carta de despedida.

El capitán, que con la Albiceleste fue campeón mundial juvenil Sub 20, campeón olímpico (Beijing 2008), campeón del Mundial 2022, campeón de la Finalissima 2022 y campeón de las Copa América 2021 y 2024, aseguró: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

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