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Batalla campal, una grave lesión y tres expulsados: el violento tackle que desató un escándalo en el partido de rugby entre Chile y Uruguay

Una acción en el segundo tiempo derivó en una tarjeta roja y en la salida de los capitanes tras un altercado con empujones y golpes, mientras un back debió retirarse lesionado

El partido de rugby entre las selecciones nacionales de Chile y Uruguay terminó en una batalla campal entre jugadores de ambos equipos
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El partido entre Chile XV y Uruguay XV dentro del Americas Rugby Championship terminó de la peor maner con tres expulsados directos y una lesión que puso en duda el futuro de un jugador en el Mundial 2027. El incidente ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en Talcahuano, luego de un tackle de Joaquín Myszka sobre Emilio Shea, quien abandonó el campo al sufrir un duro golpe en la rodilla derecha.

Chile se impuso por 33-12 en el estadio CAP, pero el resultado quedó relegado ante los incidentes que involucraron a protagonistas de ambos equipos. La acción derivó primero en la tarjeta roja para Myszka y después en la expulsión de los capitanes, el chileno Clemente Saavedra y el uruguayo Lucas Bianchi.

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El encuentro se desarrollaba con ventaja chilena. El marcador era 21-12 cuando ocurrió la jugada que interrumpió el partido. Shea quedó tendido tras el contacto y no pudo continuar. El árbitro reunió a los referentes de ambos equipos para informar la sanción contra Myszka, pero ese intercambio precedió a una confrontación que se extendió por el campo.

Según informó el medio chileno La Tercera, Saavedra y Bianchi intercambiaron insultos durante el diálogo con el juez. La discusión subió de tono después de que otros jugadores se acercaron al lugar y participaron del altercado. Hubo empujones, golpes y cruces entre integrantes de Chile XV y Uruguay XV.

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Un jugador de rugby en el suelo con la camiseta roja rota levanta la mano derecha junto a otros deportistas sobre el césped
El encuentro terminó con tres jugadores expulsados

La expulsión de Joaquín Myszka se produjo por el tackle que dejó lesionado a Emilio Shea. El jugador uruguayo recibió la tarjeta roja y la tensión aumentó mientras el árbitro hablaba con los capitanes. La pelea involucró a integrantes de los dos planteles. Tras los primeros empujones, varios rugbiers se sumaron al enfrentamiento, que incluyó golpes de puño y forcejeos. El árbitro resolvió expulsar a Saavedra y Bianchi, además de Myszka.

Ovación, de El País de Uruguay, describió que “una fuerte jugada desató un desborde emocional en ambos equipos que mantienen una gran rivalidad desde hace varios años”. El medio uruguayo añadió que, tras la tarjeta roja al jugador de Los Teros XV, “enseguida se armó una bataola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño, incluidos los capitanes Clemente Saavedra y Lucas Bianchi, quienes se terminaron yendo expulsados”.

El incidente se produjo en un partido que Chile controló desde el inicio. El conjunto local tomó ventaja rápidamente y, luego de la reanudación, amplió la diferencia hasta sellar el 33-12 final.

Las consecuencias de la pelea no se limitaron a las expulsiones durante el encuentro. El presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), Fabio Magno, afirmó a Ovación que “ya hay un procedimiento judicial en curso”. Magno indicó que el caso incluye “dos tarjetas rojas y después un citing agregó a una tercera persona”. El citing es un procedimiento de revisión posterior a los partidos que analiza imágenes de acciones que pueden ser sancionadas, incluso si no fueron advertidas por el árbitro durante el juego. El titular de la URU explicó que la revisión se hará “sobre la base de esas tarjetas roja”. También evitó anticipar una postura definitiva de la organización antes de que concluya el trámite disciplinario.

“Estamos tratando de seguir a los jugadores, de contenerlos y de ver cuáles van a ser las declaraciones. Pero hay un proceso en curso que hasta tanto no termine es aventuroso opinar sobre el tema”, sostuvo Magno.

Captura de pantalla de una publicación de red social con el texto Parte Médico y la fotografía de un rugbista con casco protector verde
Un comunicado de Chile Rugby sobre la lesión de rodilla que sufrió el jugador Emilio Shea

El dirigente uruguayo remarcó que las sanciones no necesariamente serán iguales para todos los involucrados. “Primero los jugadores tienen la posibilidad de defenderse y argumentar su accionar; se va a escuchar a los involucrados y después evidentemente habrán fallos y se podrá apelar. Por eso anticiparme a cualquier decisión que pueda haber del proceso es aventuroso”, declaró.

Sobre el alcance de las medidas que podrían aplicarse, Magno señaló: “La verdad no lo sé porque es anticiparse a algo que todavía ni siquiera empezó. Generalmente las sanciones son semanas o fechas. Ahora, la cantidad depende de la entrada, del jugador y otros factores. No es muy cuantificable a priori. Hay que esperar a que termine el proceso”.

Además del proceso por los incidentes, Chile Rugby confirmó que Shea sufrió una lesión multiligamentaria de rodilla derecha, con un plazo estimado de recuperación de 12 meses, poniendo en duda su participación de cara al Mundial 2027 que se jugará en Australia del 1 de octubre al 13 de noviembre.

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