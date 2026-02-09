Úrsula Corberó y Chino Darín... ¡YA SON PAPÁS!

Una fotografía compartida por Úrsula Corberó en sus redes sociales provocó rumores sobre el sexo del bebé que esperaba la pareja, pues aparecían unos patucos de color azul. Esta imagen, aunque no confirmaba oficialmente el sexo, generó especulación entre los seguidores y medios de comunicación. La noticia principal quedó confirmada recientemente: Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres, según comunicó la colaboradora Lorena Vázquez en el programa 'Y Ahora Sonsoles', tal como publicó CHANCE.

La pareja, que suele ser reservada con su vida privada, llevó el embarazo de manera discreta. De acuerdo con CHANCE, durante varios meses, los protagonistas optaron por mantener al margen los detalles relacionados con la gestación y el nacimiento, lo que incrementó la expectativa en torno al evento. Solo en septiembre del año anterior, Corberó compartió la noticia sobre el embarazo a sus seguidores a través de una fotografía donde ya se notaba el avance de la gestación, acompañada por el mensaje: "Esto no es IA". El medio CHANCE detalló que, aparte de este anuncio, la actriz manifestó en apariciones públicas y durante encuentros con amigos los cambios propios del embarazo.

Según informó CHANCE, la noticia del nacimiento no provino directamente de la pareja, sino que fue la periodista Lorena Vázquez quien informó sobre la llegada del primer hijo de Corberó y Darín en el citado programa televisivo. Esta comunicación se produjo después de meses de especulaciones, ya que, aunque la noticia se mantuvo en reserva, algunos momentos captados por la prensa y publicaciones de Corberó en redes sociales daban indicios sobre la etapa que estaba viviendo.

La relación entre Úrsula Corberó y Chino Darín comenzó en 2015, durante el rodaje de la serie 'La Embajada', según consignó CHANCE. Desde entonces, la pareja se ha mantenido estable y su historia personal ha despertado el interés del público y de los medios nacionales. Durante el embarazo, ambos gestionaron la atención mediática apostando por la intimidad y evitando dar detalles sobre la llegada del bebé.

CHANCE remarcó también que la pareja no ha ofrecido declaraciones oficiales acerca del nacimiento ni han compartido datos adicionales sobre el bebé. En este contexto, la noticia difundida por Lorena Vázquez resulta ser la principal confirmación pública hasta el momento.

El anuncio de Corberó sobre su embarazo, realizado en septiembre del año anterior, fue uno de los pocos momentos en los que la actriz abordó el tema. La imagen y el comentario compartidos en esa ocasión, junto con la posterior fotografía de los patucos azules, se convirtieron en referencias recurrentes en la cobertura mediática y en la especulación sobre el sexo del hijo. CHANCE detalló que, pese a las expectativas y las interpretaciones derivadas de las imágenes, la pareja optó por no despejar las dudas públicamente antes del nacimiento.

Durante los últimos meses, diversas apariciones públicas de Corberó contribuyeron a reforzar la idea de que el embarazo transcurría con normalidad y sin complicaciones, según reportó CHANCE. Las muestras de barriguita en eventos y reuniones con amistades también formaron parte del seguimiento que los medios hicieron sobre la evolución de la gestación. Todas estas situaciones, junto con la ausencia de información oficial directa, formaron parte de la dinámica de expectación que rodeó la llegada del primer hijo de la pareja.

Desde el anuncio original hasta la confirmación reciente del nacimiento, la cobertura periodística reflejó cómo la pareja buscó gestionar la información ligada a su vida privada, limitando las confirmaciones públicas y seleccionando momentos puntuales para comunicar novedades. Según publicó CHANCE, hasta ahora se espera que tanto Úrsula Corberó como Chino Darín decidan cuándo y cómo compartirán nuevos detalles sobre esta nueva etapa familiar, manteniendo su política de discreción ya consolidada en su relación mediática.