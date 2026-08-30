Teleshow

La confesión íntima de Ingrid Grudke y el sorpresivo consejo de Julieta Poggio: “Por las dudas”

Durante su paso por PH, Podemos Hablar, las modelos compartieron sus experiencias y abrieron el juego al conductor y los invitados

En plena emisión del ciclo de Andy Kusnetzoff, Ingrid Grudke contó que le piden fotos subidas de tono y Juli Poggio no dudó en aconsejarla (PH, Podemos Hablar - Telefe)
Guardar

Los sábados por la noche en PH, Podemos Hablar (Telefe) suelen ser escenario de confesiones inesperadas, anécdotas divertidas y momentos de complicidad que atraviesan la pantalla. Andy Kusnetzoff, fiel a su estilo, logra que sus invitados se relajen y cuenten sin filtro detalles de su vida privada, entre risas, consejos y reflexiones. El último programa no fue la excepción: Ingrid Grudke y Juli Poggio protagonizaron una charla picante que combinó humor, experiencias personales y advertencias sobre los riesgos de la exposición en el mundo digital.

El momento se dio cuando Ingrid, modelo y actriz, reveló que en más de una ocasión le habían realizado una serie de solicitudes subidas de tono. “Me pedían fotos... el famoso sexting... Que me ponga cosas o que mande fotos hot. Obviamente no lo hago, soy un personaje público...”, contó Grudke, abriendo el juego sobre los límites de la intimidad y la confianza en tiempos de redes sociales.

PUBLICIDAD

Rápida de reflejos, Poggio, una de las figuras de Gran Hermano 2022 que logró posicionarse en los medios, le dio un consejo directo: “Por las dudas, las fotos siempre sin cara”. Kusnetzoff acotó, ante la inseguridad que pueden conllevar aquel tipo de imágenes privadas, entre risas: “Tatuaje complicado”. Grudke coincidió y sumó: “Sí, los videos, los famosos videos también...”. En ese sentido, el conductor del ciclo respondió: “Ojo ahí”. La charla derivó en una conversación sobre la exposición de la intimidad, los riesgos de la tecnología y la importancia de cuidar la privacidad. “Se filtran”, advirtió Grudke, y Kusnetzoff bromeó: “Después, si me termina alguien arreglando la computadora...”.

Ingrid Grudke: físicocultorismo y japonés
La modelo y fisicoculturista habló sobre el íntimo pedido que recibe (Captura de video)

Por eso mejor en vivo...”, dijo Ingrid, entre risas, a lo que Juli Poggio sumó: “En vivo”. Kusnetzoff fue por más y preguntó: “¿Y qué pedís vos en vivo?”. Grudke respondió sin vueltas: “Duración, exactamente”. Juli, cómplice, repitió: “Duración, claro”. Ingrid completó: “Duración, romanticismo...”, y Georgina Barbarossa, otra de las invitadas, aportó: “Pasión”. Andy animó: “Mézclalo, decilo, soltalo”, y Barbarossa agregó: “Que sean gauchitos, que trabajen”. Y, desatando risas en el estudio, Grudke remató: “Por supuesto. Yo puedo filmar una porno de una hora”.

PUBLICIDAD

Más allá del tono distendido y el ida y vuelta divertido, Ingrid no esquivó el terreno de la sinceridad cuando le tocó hablar de su vida privada. En una entrevista reciente con Rulo Schijman para Infobae, la modelo se refirió a su presente sentimental y abrió su corazón sobre las consecuencias de su última relación. Cuando le preguntaron si estaba en pareja, respondió: “No. Estoy conociendo a alguien, pero vamos tranquilito. Vamos a esperar a ver primero qué me pasa”.

En Desencriptados, la modelo recordó el doloroso episodio que vivió al descubrir la relación entre quien era su novio y la esposa de su sobrino, una situación que también tuvo consecuencias económicas y familiares. Además, habló de los riesgos del mundo del modelaje, de la independencia económica que construyó en más de 30 años de carrera y de su presente en el fisicoculturismo.

Grudke se sinceró sobre el malestar que le provocó el final de su anterior vínculo y comentó: “De verdad, esto fue muy doloroso para toda mi familia, para mi hermana, mi mamá. No existe eso en nuestra cabeza. Somos una familia chica y que hagan una relación paralela para nosotros fue muy serio. Para mí, fue mucho trabajo. A mí me afectó la salud y eso no perdono. Porque un engaño puede ocurrir porque somos humanos”, recapituló la misionera, quien lleva adelante su carrera como fit model.

Soy la persona más tranquila y libre. Les di la oportunidad de que me pregunten, pero el sentirme tan violentada... Porque no dejó de ser violenta la forma en que me trató, la forma en que me violentó después de que yo lo descubra. Pasaron muchas otras cosas de las que tampoco puedo entrar en detalle a contar todo. Pero fue una relación muy violenta después de eso”, aseguró al recordar aquel episodio de su vida amorosa.

Temas Relacionados

Juli PoggioPrivacidadAndy KusnetzoffGeorgina BarbarossaTelefePH, Podemos Hablar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Machín cuenta el desafío emocional de interpretar a Ricardo Barreda: “Soñé que lo mataba a escopetazos”

El actor se pone en la piel del odontólogo femicida en la película dirigida por Daniela Goggi. La importancia de repensar un caso que interpela a la opinión pública y la incómoda convivencia con el personaje se extendió más allá del set

Luis Machín cuenta el desafío emocional de interpretar a Ricardo Barreda: “Soñé que lo mataba a escopetazos”

Armando Bo, el productor detrás de Moria y Barreda: “Tengo ocho temporadas para contar la vida de Isabel Sarli”

En charla con Teleshow, el productor repasa su trabajo en dos de los títulos del momento en la industria audiovisual. Lo complejo de filmar en Argentina, sus proyectos a corto plazo y el deseo de retratar a la diva que formó una dupla inolvidable con su abuelo

Armando Bo, el productor detrás de Moria y Barreda: “Tengo ocho temporadas para contar la vida de Isabel Sarli”

Wanda Nara compartió un sensual resumen de fotos de sus últimas semanas: de los lagos italianos a la visita a L-Gante

La conductora sorprendió a sus seguidores al abrir la intimidad de su vida con un carrete lleno de momentos por Europa

Wanda Nara compartió un sensual resumen de fotos de sus últimas semanas: de los lagos italianos a la visita a L-Gante

Georgina Barbarossa contó el pedido íntimo que le hacía su marido y por qué siempre se negaba: “En la próxima reencarnación”

La conductora estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff y confesó la fantasía que tenía Miguel “Vasco” Lecuna

Georgina Barbarossa contó el pedido íntimo que le hacía su marido y por qué siempre se negaba: “En la próxima reencarnación”

Mirtha Legrand repasó sus comienzos y recordó cuánto dinero ganó en su primera película: “Me sentí a gusto”

Durante una charla en su programa, La Chiqui evocó sus inicios, destacó el acompañamiento de su familia y contó una anécdota inesperada sobre su debut

Mirtha Legrand repasó sus comienzos y recordó cuánto dinero ganó en su primera película: “Me sentí a gusto”

AMÉRICA

El comandante israelí que lideró los rescates en Cali cuenta cómo fue la misión: “No quedaban desaparecidos cuando nos fuimos”

El comandante israelí que lideró los rescates en Cali cuenta cómo fue la misión: “No quedaban desaparecidos cuando nos fuimos”

"¿Cuántos días llevas sin agua?": Cuba contada desde la vida cotidiana

Ucrania golpeó la mayor refinería de la Rusia europea y podría agravar la escasez de combustible que ya sufre el país

El Tribunal Supremo Electoral y Migración de Guatemala firman un convenio para validar datos de migrantes

Modelo de atención integral disminuye 74 % la mortalidad por VIH en República Dominicana

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

DEPORTES

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate jugará ante Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate jugará ante Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

Racing visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El argentino Marco Morelli logró su cuarto podio en Moto3 y se afianzó como uno de los mejores del campeonato