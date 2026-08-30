Descubren una nueva especie de pez fósil vinculada a la formación del istmo de Panamá

Reconstrucción paleográfica artística de Dactylopterus decrozi del Mioceno Tardío de Panamá. (UP)

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La presencia de un fósil excepcionalmente conservado en la Formación Chagres ha permitido a un grupo de investigadores panameños desentrañar detalles hasta ahora desconocidos sobre la evolución marina en torno al Istmo de Panamá, según un reciente estudio publicado en Scientific Reports.

El fósil corresponde a la cabeza de un pez volador, clasificado como Dactylopterus decrozi, una especie hasta ahora desconocida.

El equipo de la Universidad de Panamá, dirigido por Carlos De Gracia y con la participación de Yostin Añino, junto a colaboradores internacionales, identificó al pez como parte de la familia Dactylopteridae.

Esta familia está integrada actualmente por cinco especies vivas en el Indopacífico y una sola en el Atlántico.

La investigación revela que la divergencia entre los linajes del Pacífico y el Atlántico de estos peces ocurrió hace 10 millones de años.

Fósil in situ de Dactylopterus decrozi sp. nov. preservado en la matriz rocosa mostrando detalles del cráneo expuesto. (UP)

Los datos aportados sugieren que la formación del Istmo de Panamá y el cierre de la Vía Marina Centroamericana (CAS, por sus siglas en inglés) resultaron decisivos para separar ambos linajes y favorecer la especiación por vicarianza, es decir, por la creación de una barrera geográfica que aisló poblaciones antes conectadas.

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De acuerdo con el estudio, la migración original del linaje se produjo a través de aguas profundas, utilizando la antigua conexión marina entre ambos océanos.

El cierre definitivo de esas rutas, provocado por la elevación del istmo, según se indica, generó la evolución independiente del género Dactylopterus en el océano Atlántico.

Según los investigadores, el descubrimiento del Dactylopterus decrozi en el Caribe panameño aporta pruebas directas de cómo el surgimiento del Istmo de Panamá influyó en la transformación y diversificación de las especies marinas, al aislar poblaciones que antes compartían un mismo hábitat.

El análisis detallado de la roca que contenía el fósil, realizado con técnicas avanzadas de espectroscopía y difractometría en laboratorios de Brasil, determinó que el pez vivió en un ambiente de aguas profundas y poco oxígeno.

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Un mapa conceptual del istmo de Panamá ilustra la diferencia de fauna marina presente en las aguas del mar Caribe y del océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante la implementación de tomografías computarizadas realizadas en el Laboratorio de Instrumentación Nuclear de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), el equipo de investigadores logró identificar el fósil como una nueva especie

La abundancia de andesina y la presencia de pirita en microfósiles indican que el ejemplar fue sepultado cerca del lugar donde murió, con escaso transporte posterior.

Los investigadores atribuyen la excelente preservación del fósil al constante aporte de ceniza y materiales volcánicos, producto de la intensa actividad tectónica y volcánica durante la elevación del Istmo de Panamá.

Esta condición geológica favoreció la rápida sepultura y conservación del pez, permitiendo su posterior estudio millones de años después.

La nueva especie lleva el nombre de Dactylopterus decrozi en honor al biólogo marino Luis D’Croz, quien dedicó su vida a la formación de científicos panameños y fue una figura central en la biología marina del país.

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Diversas especies de peces prehistóricos de distintos tamaños nadan en las profundidades del océano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De Gracia y el resto del equipo consideraron que esta denominación constituye un homenaje a sus aportes científicos y educativos.

La publicación del estudio en una revista de alto impacto internacional como Scientific Reports, representa un reconocimiento adicional al trabajo de los investigadores panameños y sus colaboradores.

Este hallazgo aporta nuevas piezas al complejo rompecabezas de la historia natural de Panamá y subraya el valor de la colaboración científica internacional para comprender procesos evolutivos ocurridos hace millones de años.

Los Dactylopteridae, siempre según el estudio de la Universidad de Panamá junto a colaboradores internacionales, son peces marinos distribuidos en aguas tropicales y subtropicales, compuestos por dos géneros: Dactyloptena, en el océano Índico y el Pacífico occidental y central, y Dactylopterus, en el Atlántico oriental y occidental.

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