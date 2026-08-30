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La llamativa foto en un yate de Flavio Briatore y Pierre Gasly: “La próxima es tu turno, Franco Colapinto”

El hombre fuerte de Alpine paseó con el piloto francés en una embarcación e invitó al piloto argentino

Cuatro hombres con vestimenta del equipo Alpine posan sonrientes junto a una mesa con un cuadro y una pantalla azul de fondo
Franco Colapinto sonríe junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, Flavio Briatore y el director del equipo, Steve Nielsen (Alpine)
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El asesor ejecutivo del equipo Alpine de Fórmula 1, Flavio Briatore invitó este domingo a Pierre Gasly a un paseo en un yate. Fue otra muestra de la buena relación del directivo italiano con el piloto francés y también incluyó un mensaje para el argentino Franco Colapinto.

Briatore publicó una foto en su cuenta de Instagram junto al corredor francés, de 30 años. “Pensé en darle a Pierre Gasly unas clases de conducción de barcos”, expresó el hombre fuerte del equipo.

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Luego lanzó una invitación directa a Colapinto: “La próxima es tu turno, Franco Colapinto”. El mensaje del directivo italiano llegó tres días después de que la escudería francesa confirmara la renovación del argentino como piloto titular para la temporada 2027.

Gasly respondió con humor al posteo de su jefe: “Siempre al volante. Bella jornada”, una frase que reflejó el tono distendido del encuentro. El fin de semana sin carreras, por el último receso antes del Gran Premio de Italia, previsto para el 6 de septiembre en el Autódromo de Monza, sirvió de marco para la salida entre el directivo y el piloto francés.

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Pierre Gasly sostiene el timón de un barco junto a Flavio Briatore en la cabina de mando frente al mar
El empresario Flavio Briatore comparte una publicación en redes sociales junto al piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly a bordo de una embarcación.

La escena en el yate llegó en un momento de calma institucional para Alpine, tras semanas de especulación sobre el futuro del piloto bonaerense. El jueves 27 de agosto, la escudería con base en Enstone anunció oficialmente que Colapinto continuará como titular junto a Gasly por una tercera temporada consecutiva. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre”, declaró Briatore en el comunicado oficial del equipo.

El contrato del argentino, de 23 años, respondería a una estructura conocida como 1+1: tiene asegurada la campaña 2027 y cuenta con una opción de renovación automática para 2028, según adelantó Infobae. De concretarse esa extensión, Colapinto y Gasly compartirían alineación durante cuatro temporadas consecutivas, desde mayo de 2025 hasta finales de 2028.

El propio Colapinto celebró la continuidad con palabras que apuntaron a su consolidación dentro del equipo. “Me siento muy feliz y muy a gusto aquí, y ha sido aún mejor que hayamos progresado tanto este año en comparación con el anterior”, expresó el piloto en declaraciones difundidas por Alpine. Su mejor resultado en la temporada 2026 fue un sexto puesto en Canadá, su marca personal en la categoría.

El anuncio de la renovación también tuvo una lectura estratégica para el equipo. La confirmación se realizó antes del Gran Premio de Italia, donde Alpine cuenta con el patrocinio de una petrolera italiana y será un momento de reencuentro entre directivos de la compañía y del equipo francés.

La escudería también anunció hace unos meses un acuerdo de patrocinio con una casa de alta moda, que ingresará por primera vez a la F1 como patrocinador principal del equipo en 2027. Según trascendió, habría un aporte de 50 millones de euros por año en un acuerdo de tres años.

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