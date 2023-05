Macarena Paz habla por primera vez de la salud de su beba: “Tuvimos mucho terror y sufrimiento”

La familia completa: Macarena Paz y Rodrigo Pérez junto a su hija Abril y sus peras Loly y Nala (Instagram @macapazok)

“En algún momento alguien me preguntó si yo sentía que Abril había venido a este mundo con una misión o con un propósito. Y realmente siento que sí, pero que va más allá de cualquier misión o propósito, más allá de sus discapacidades o limitaciones. Yo siento que, como todas las personas, ella vino a ser feliz y a hacernos felices a nosotros. Y la verdad, lo está cumpliendo porque nos hace inmensamente felices. Somos una familia con muchos desafíos, muchas cosas por delante que hay que hacer, trabajar y estar atentos, pero realmente disfrutamos. Tenemos momentos de mucho amor y disfrute como cualquier familia que se ama, que está unida y que tiene una crianza basada en el respeto, en el amor, en la comunicación. De verdad podría decir que sí, que somos muy felices y que más allá de muchos desafíos que tenemos, y de días grises que puede haber, estamos muy contentos de la llegada de Abril a nuestra vida”.

Macarena Paz habla tranquila, pensando en cada una de las palabras que utiliza en sus respuestas. Aprovecha un tiempo libre para dedicarle a Teleshow mientras sigue atenta a su hija Abril, de poco más de un año. Su beba, fruto de su relación con el músico Rodrigo Pérez, guitarrista de Ciro y Los Persas y vocalista de La Yumba, nació con un síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologías, según explicó la actriz en su momento.

La pareja decidió no dar más precisiones sobre el diagnóstico para evitar que cualquiera pudiese interiorizarse con información que a ellos no les sumara ya que solo se guiarían por lo que les digan los médicos. En tanto, contaron que no lo habían detectado en los controles prenatales. Por caso, asegura que transitó “un embarazo divino”: “La pasamos bárbaro”, dice quien realizó yoga, meditación y natación durante su gestación. Además, se recibió de instructora de mindfulness, a través de la cual puede ayudar a los demás a practicar la atención plena, y también se enseña a controlar la respiración y las emociones.

Macarena Paz junto a su hija Abril

Abril nació el 16 de febrero del 2022. Macarena tenía fecha de parto para el 1 de marzo, y dos semanas antes tuvo su primer monitoreo, en su semana 38 de gestación. Fue acompañada por su madre ya que el músico estaba de viaje por trabajo. En dicho control, se vio una baja cardíaca, lo que llamó la atención del profesional que la atendió. Allí, le explicaron a la actriz y a su madre que la beba estaba con polihidramnios -exceso de líquido amniótico-, motivo por el cual debía nacer al día siguiente.

Faltaban dos días para el regreso de Rodrigo a Buenos Aires. Es decir, que llegaría un día después del nacimiento de su hija, según el aviso que le había dado el médico. Lo primero que hizo Macarena fue llamarlo para comunicarle las novedades. “Ahí empezó la vorágine de empezar a ver cómo iba a llegar”, cuenta. Buscó la manera y consiguió volver al día siguiente, cuando nacería Abril.

“Yo estaba nerviosa, sin mi marido, con esta complicación...”, recuerda Macarena que se hizo el control por la mañana, mientras que su marido se sumaría por la tarde. Ante este panorama, el médico le anticipó que si aquel monitoreo salía bien, podían esperar un día más para el parto. “Así llega Rodrigo y vos estás más tranquila”, le dijo a su paciente. “Gracias a Dios el monitoreo salió bien, me fui a mi casa a esperar a mi marido y a terminar de preparar todo”.

Así las cosas, Macarena y Rodrigo llegaron el 16 al hospital para recibir a su hija, que nació por la tarde, a las 18 horas. Pudieron recibirla y darle un beso antes de que se la llevaran a la sala de neonatología: les explicaron que tenía taquicardia y consideraron que lo mejor era que estuviera controlada. La actriz fue trasladada a su habitación, en donde esperó a su pareja, que iba y venía de un sector al otro, tratando de estar presente con su mujer y también con su beba.

Macarena Paz mostró cómo fueron los días de su hija en neonatología (Video: Instagram)

Por la noche, pasadas las 22, el médico se acercó a contarles que querían hacerle una serie de estudios porque tenía algunos rasgos que les llamaban la atención y que podrían ser parte de un síndrome genético. “En ese momento no entendíamos nada. Lo primero que pensé era que estaban equivocados con lo que habían visto. Que estaba mal, que no podía ser, que en un ratito Abril iba a estar en la habitación con nosotros y que pronto nos íbamos a ir a casa”, recuerda la actriz sobre sus inmediatas sensaciones al ver el panorama, apenas unas horas después del nacimiento de su beba, a quien solo había podido darle un beso y no había vuelto a ver.

Sin embargo, los días pasaron y no volvieron a casa tan pronto como ellos hubieran querido. En ese momento, Rodrigo bajó a comunicarle la situación a sus familiares, quienes se habían acercado a la sala de espera para apoyarlos y para conocer y darle la bienvenida a Abril. Desde entonces, permanecieron sosteniendo a la pareja mientras seguían minuto a minuto y las novedades. “Se quedaron por días acompañando desde cerca con los miedos y la tristeza”, recuerda y agradece el gesto la actriz.

Macarena Paz divirtiéndose en la plaza con su hija Abril

Desde entonces, y durante los siguientes tres meses que su hija permaneció en neonatología, Macarena y Rodrigo pasaban sus días en el hospital, a donde llegaban por la mañana y se iban por la noche, para dormir en su casa y repetir la rutina. “La primera vez que vinimos a casa sin Abril obviamente fue fuerte -se sincera-. Sin embargo, uno usa estrategias mentales para no pensar demasiado. Hay que hacer esto, esto y esto -ejemplifica-. Te ponés práctico para tapar un poco las emociones, para que no sea una locura”.

Mientras tanto, su red de contención estaba al pie del cañón: su familia, amigos y vecinos se encargaban no solo de acompañarlos desde lo emocional sino también desde lo práctico: les preparaban la comida para cuando regresaban por la noche porque no tenían tiempo ni de cocinar. Todo giraba alrededor de Abril y de su evolución. “Había noches que eran muy duras, al otro día uno renueva la energía y piensa que cada vez falta menos para volver a casa. Y se queda con ese pensamiento”, elegían creer Macarena y Rodrigo.

Macarena Paz celebró el primer año de su hija Abril (Video: Instagram)

A más de un año de aquellos primeros tiempos en los que su hija estaba en neonatología y ellos debían regresar solos a su casa, la actriz se sincera y confiesa que tuvieron los peores miedos pero que también buscaron refugiarse en el optimismo. “Un poco de todo, es un mix -asegura- La cabeza en ese momento explota. Va y viene de pensamientos y te vas a los peores miedos, terrores, pesadillas, locura. Y después, de un momento a otro te levantás y decís ‘vamos, vamos’, y le ponés toda la garra, la mejor, y sabés que tu energía y tus pensamientos te van a mantener cuerdos. Y te va a ayudar tu hija, tu familia, quien sea, para ir mejorando. Sí, tuvimos muchos miedos, mucho terror, muchos pensamientos, mucho sufrimiento, por supuesto”.

Macarena también recuerda el momento en que hizo “una especie de click”. Fue al principio, la segunda o tercera noche de su hija en neonatología. “Yo la estaba pasando muy mal, no había podido dormir, tenía pensamientos de terror, no podía creer, aceptar ni tolerar lo que estaba sucediendo”. Su hija por ese entonces no comía ni podía respirar bien. “Yo trabajé mucho tiempo en mi desarrollo personal, había estudiado para ser instructora de mindfulness, mi cabeza en algún lugar tenía herramientas para mantenerme cuerda, pero se me estaba haciendo imposible”, admite.

Hasta que en un momento oyó una voz en su cabeza: “Si no aceptas, te volvés loca”. “Y ahí encontré un poco, entre comillas, la salida, la aceptación. Aceptar el momento y lo que estaba sucediendo. ‘No lo puedo cambiar, solo puedo aceptarlo’. Y a partir de ahí, tener una mejor actitud para afrontarlo. No aceptarlo desde el lado de la resignación, sino desde el lado de ‘esto es lo que es, lo que está pasando. Tengo que vivir con eso y dar lo mejor para empezar a cambiarlo y mejorarlo’”.

Macarena Paz y Rodrigo Pérez disfrutando de un día de plaza junto a su hija Abril

Abril llegó a su casa tres meses después de su nacimiento y de una traqueotomía que le mejoró su calidad de vida -según las palabras de la actriz cuando lo comunicó a través de sus redes sociales-. Sus padres ya se habían preparado para ese momento, ya que fue progresivo, a medida que iban sucediendo determinadas situaciones, los médicos los alentaban con que cada vez faltaba menos para que pudiera recibir el alta.

Antes de su nacimiento, Macarena y Rodrigo habían preparado su habitación con juguetes, cambiador, y demás artículos pensando en la funcionalidad del mismo. “La preparación del cuarto de un niño es todo un desafío porque uno va haciéndolo sin conocer a su hijo. No conocés sus gustos, la dinámica, en dónde va a jugar, en dónde lo vas a cambiar. Vas armando. Y después, sucede algo así y necesitás poner otras cosas: insumos, aspiradores, quizás oxígeno”, dice y agrega que en un principio habían armado un ambiente similar al de una sala de neonatología: “Con el tiempo, ya es el cuarto de un bebé, el de una niña de un año. Hay más juguetes y más cositas lindas y tiernas que insumos. Uno se va acomodando. El cuarto de Abril es precioso y ella lo disfruta mucho”.

Macarena Paz mostró cómo es la rutina de su hija (Video: Instagram)

“Nuestros días en casa fueron variando mucho. Al principio fueron más caóticos, estábamos adaptándonos ya de por sí como papás primerizos y un montón de otras cuestiones que teníamos que ir aprendiendo, más la enfermería. Hoy estamos más organizados”, dice sobre los distintos cuidados y tratamientos que realiza su hija a cargo de profesionales: hace terapia ocupacional, fonoaudiología especializada en deglución, estimulación visual, auditiva y kinesiología motora.

“Un montón -considera-, pero nos organizamos para que ella no esté recontra cargada de tareas, que no quede cansada y que nos de tiempo para disfrutar en familia porque eso, sin dudas, es lo más importante”. Con respecto a los cuidados, Macarena indica que son los mismos que hay que tener con cualquier bebé de su edad -”que coma, que duerma, mantener su rutina”- y en el caso de Abril se suma una particular atención sobre la traqueotomía y el botón gástrico que le colocaron.

Macarena sostiene que fue clave el hecho de haberse mantenido unida con Rodrigo a la hora de enfrentar y ponerle el pecho a la situación. “Nosotros de por sí teníamos una relación con muy buena comunicación desde siempre, que fuimos trabajando. Y en esta oportunidad, eso no cambió, de hecho, mejoró. Siempre nos dijimos que no nos ocultemos nada, ninguna emoción, que siempre nos digamos cada cosa que sintamos, que pensemos, cada miedo. Nos fuimos acompañando mutuamente en cada proceso. Eso fue fundamental y recontra importante para ir pasando las cosas”, dice sobre el músico con quien está en pareja hace casi 10 años, con quien eligió formar una familia y con quien hoy vive con felicidad plena la llegada de Abril.

En febrero pasado, Macarena Paz y Rodrigo Pérez festejaron el primer cumpleaños de Abril (@phviolereyfotografia)

Otra de las tiernas fotos del primer cumpleaños de Abril (@phviolereyfotografia)

